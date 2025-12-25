חמישה דברים שכדאי לדעת לקראת פתיחת המסחר בבורסה

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

08:20

1. שוק המניות

הבוקר, בעוד רוב הבורסות בעולם סגורות לרגל חג המולד, המסחר בבורסה המקומית צפוי להיפתח ביציבות.

אתמול, ננעלה בורסת ת"א שוב בעליות, היום השביעי ברציפות. ת"א 35 הוסיף 0.2%, ת"א 90 עלה ב-0.8%, ות"א 125 טיפס ב-0.4%. שלושת המדדים ננעלו אתמול שוב בשיא - ת"א 35 בפעם ה-63 השנה, ת"א 90 בפעם ה-43, ות"א 125 בפעם ה-58. מדד הבנייה זינק ב-2.6%.

מדד הבנקים ירד ב-1%, ומדד הביטוח איבד 0.9%. האם שני המדדים מהווים הזדמנות?

בשיחה עם גלובס, בועז מירוני, מנהל מחלקת המחקר באנליסט, ממליץ על הבנקים, אחד הסקטורים החמים של השנה בישראל. "גם אחרי העלייה החדה בסקטור (65% בשנה) ולמרות העלייה צפויה במיסוי על הבנקים ולמרות שמכפילי ההון גבוהים יותר - מכפיל הרווח של הבנקים עדיין נע על 10־11 וזה מכפיל רווח מאוד סביר, בוודאי בהשוואה לחברות אחרות".

מסקטור הביטוח מירוני ממליץ להתרחק - מניות הביטוח, שטסו ב־370% תוך שנתיים בלבד. לדבריו, "מניות הביטוח עלו מאוד חזק, אך יותר מכך רואים ירידה במחירי ביטוחי הרכב וזה ישפיע על התוצאות תוך כמה רבעונים".

מניית ריטיילורס שהשלימה ירידה של כ־10% מתחילת השבוע, התאוששה אתמול. הירידות האחרונות היו בעיקר בצל ביצועיה החלשים של קמעונאית הספורט נייקי, שאת חנויותיה ריטיילורס מפעילה באירופה ובארץ. העלייה הגיעה בעקבות דיווח לפיו מנכ"ל אפל, טים קוק, רכש בצעד שנחשב חריג, מניות של נייקי בהיקף של כ־2.95 מיליון דולר.

מניית שוב אנרגיה זינקה לאחר שבעלת השליטה בה, שיכון ובינוי, הגיבה לשמועות בדבר מכירתה. בחברה מודים שהתקבלו פניות ראשוניות לביצוע עסקה במתווים שונים, אבל "נכון למועד דוח זה, טרם התקבלה החלטה", נכתב בהודעה.

אירוע דומה גם במניית רפק , שזינקה בכ־10%. החברה הגיבה לפרסומים שהופיעו בתקשורת על הנפקת חברת הבת של החברה, רפק אנרגיות מתחדשות, וטענה כי טרם התקבלה כל החלטה מחייבת בנושא.

בנוסף, איי.סי.אל (לשעבר כיל) דיווחה לבורסה על חתימת חוזים ארוכי טווח עם לקוחות: לפי החוזים, החברה תספק בשנת 2026 כ־750 אלף טון אשלג, עם אופציה הדדית להגדלת הכמות בעוד 330 אלף טון. מניית החברה עלתה בכ־4%.

אירודרום ירדה בכ-4%. זאת אחרי שדיווחה כי חוקרי רשות ניירות ערך ערכו חיפוש במשרדי החברה "במסגרת חקירה בקשר לחשדות לביצוע עבירות לפי חוק ניירות ערך".

באסיה, בעוד רוב הבורסות סגורות, ביפן ובסין שם מתקיים מסחר, הניקיי היפני נסחר כעת ללא שינוי, מדד שנגחאי עולה ב-0.3%.

בוול סטריט כאמור לא יתקיים היום מסחר.

אתמול במסחר המקוצר, נפתחה רשמית תקופת "ראלי סנטה קלאוס" שתמשך גם בארבעת ימי המסחר הבאים של השנה ובשני ימי המסחר הראשונים של 2026, ואתמול התקופה התחילה באופן חיובי. מדד S&P 500 ננעל בשיא נוסף, ה-39 השנה ובעלייה של 0.3% והאריך את רצף העליות לחמישה ימים. דאו ג'ונס עלה ב-0.6% ונאסד"ק ב-0.2%.

מניית נייקי זינקה לאחר שכאמור, מנכ"ל אפל, טים קוק, רכש מניות של החברה בהיקף של 2.95 מיליון דולר. קוק, המשמש כדירקטור הבלתי־תלוי המוביל של נייקי, כמעט והכפיל את מספר המניות שהוא מחזיק בחברה.

יום המסחר החיובי הובל על ידי מניות טכנולוגיה ובהן אלפאבית אנבידיה , ברודקום ואמזון .

אנבידיה הודיעה כי היא רוכשת את סטארט־אפ הבינה המלאכותית גרוק (Groq) בעסקת מזומן המוערכת בכ־20 מיליארד דולר, כך דווח ב־CNBC. מדובר ברכישה הגדולה ביותר בתולדות אנבידיה, בפער ניכר מהעסקאות הקודמות שביצעה - ובראשן רכישת מלאנוקס הישראלית בשנת 2019 תמורת כ־7 מיליארד דולר.

ללא קשר לתאריכים, השוק קיבל עידוד לאחר שנתוני בקשות לדמי אבטלה הראו כי מספר האמריקאים שהגישו בקשות לדמי אבטלה חדשים ירד בשבוע שעבר. הקריאה הזאת הגיעה לאחר הדו"ח על התמ"ג שפורסם שלשום, אשר הצביע על כך שהכלכלה צמחה מהר יותר מהצפוי ברבעון האחרון, מה שסייע להצעיד את מדד S&P 500 לשיא.

מניית אינטל ירדה לאחר שרויטרס דיווחה כי אנבידיה בחנה לאחרונה את תהליך הייצור המתקדם 18A של אינטל, אך בסופו של דבר בחרה שלא להתקדם. הדיווח פגע בסנטימנט סביב שאיפות הפאונדרי של אינטל ובמאמציה למשוך לקוחות שבבים גדולים מצד שלישי.

2. שוקי האג"ח

המשקיעים מגלים אופטימיות באשר ליכולת גיוס החוב של הממשלה, ובהמתנה לבשורות חיוביות מפסגת טראמפ בשבוע הבא - מדדי אגרות החוב העיקריים בבורסה התל אביבית נסחרו בעליות שערים. מדד תל גוב שקלי עלה בכ־0.3% ומגלם תשואה לפדיון של 3.95%. מדד תל גוב־כללי, הכולל את כל אגרות החוב של ממשלת ישראל, נסחר בעלייה של 0.1%, לתשואה לפדיון של 3.22%. בשוק הקונצרני, מדד התל בונד השקלי עלה ב־0.1% והתשואה הגלומה בו ירדה ל־4.78%.

בארה"ב תשואות האג"ח הממשלתיות ירדו אתמול, כאשר המשקיעים נערכו ליום מסחר מקוצר לקראת חגי סוף השנה. תשואת האג"ח ל־10 שנים - מדד הייחוס להלוואות של ממשלת ארה״ב, ירדה ביותר מ־3 נקודות בסיס לרמה של 4.14%. תשואת האג"ח לשנתיים ירדה ביותר מנקודת בסיס אחת ל־3.51%, בעוד שהתשואה על האג"ח ל־30 שנה נחלשה ביותר מ־3 נקודות בסיס ל־4.8%.

המרוץ להקמת תשתיות בינה מלאכותית דוחף גם את החברות הגדולות והיציבות ביותר בארצות הברית להיקפי חוב חריגים. לפי דיווח של הפייננשל טיימס, חברות טכנולוגיה אמריקאיות בדירוג אשראי גבוה ובהן מטא, אלפאבית, אמזון ואורקל, גייסו בשנת 2025 כ־1.7 טריליון דולר בהנפקות אג"ח קונצרניות. חלק גדול מההון מופנה להקמת מרכזי נתונים, לפיתוח מערכות אנרגיה ולבניית תשתיות מחשוב כבדות, הנדרשות לאימון ולהפעלה של מודלי AI מתקדמים.

הדאגה מתחדדת על רקע פערים בין קצב ההשקעה לבין הבשלת המודל העסקי. לפי תחזיות בשוק ההון, שנת 2026 עשויה להפוך לשנת גיוס האג"ח הגדולה אי פעם. הסיבה המרכזית לכך היא שמעל טריליון דולר חוב צפוי להגיע לפירעון בכל אחת משלוש השנים הקרובות, מה שיחייב חברות למחזר חובות בהיקפים עצומים. אם ההכנסות מהשקעות הבינה המלאכותית לא ידביקו את קצב ההוצאות, מזהירים גורמים בשוק, ההתלהבות סביב ה־AI עלולה להפוך גם לאתגר פיננסי משמעותי.

3. שוקי הסחורות והמטבעות

שער השקל המשיך להתחזק אתמול. מתחילת השנה התחזק שערו של השקל ב־12% מול הדולר. המטבע האמריקאי בדרך לשנתו החלשה ביותר זה 8 שנים, ולפי בלומברג, שוק האופציות מאותת כי סוחרים נערכים להמשך ירידות בימים האחרונים של 2025.

"התחזית לדולר נותרת שלילית בבירור", כתבה איפק אוזקרדסקאיה, אנליסטית בכירה ב־Swissquote. "פוזיציות שוריות על הדולר הן נדירות". לדבריה, חששות סביב משמעת פיסקלית ומתיחויות סחר ממשיכים להכביד על המטבע האמריקאי.

לא רק הזהב. מאז 2009, זו השנה הכי טובה של הנחושת. זו המשיכה בראלי עוצמתי בדצמבר, שהקפיץ את מחירי המתכת התעשייתית לשיאים חסרי תקדים מעל 12 אלף דולר לטון, על רקע חששות מהידוק ההיצע העולמי ב־2026. מחירי הנחושת בבורסת המתכות של לונדון (LME) בדרך לעלייה שנתית של כ־40%, העלייה החדה ביותר מאז 2009. עם זאת, אנליסטים בגולדמן זאקס הזהירו בשבוע שעבר כי הראלי הפך ל״ספקולטיבי מאוד״, וכי הוא פגיע לשינוי בסנטימנט סביב מניות הקשורות לבינה מלאכותית ולתנופת ההשקעות בתשתיות.

4. מאקרו

בארה"ב הופתעו מנתון התמ"ג שפורסם ביום ג' והצביע על צמיחה גבוהה משמעותית מהצפי. התוצר צמח ב־4.3% ברבעון השלישי (לפני השבתת הממשל), הצמיחה הגבוהה זה שנתיים. התחזיות בשוק היו לצמיחה של 3.3%, זאת בהמשך לצמיחה של 3.8% ברבעון השני.

רונן מנחם, כלכלן השווקים הראשי של מזרחי טפחות התייחס לנתוני הצמיחה בארה"ב. לדבריו, כלכלת ארה"ב משגרת מסרים סותרים, שלא יקלו על מלאכת הורדת הריבית: "מחד, נתוני התוצר לרבע השלישי הפתיעו מאוד כלפי מעלה. התוצר רשם צמיחה שנתית צמח 4.3% בתקופה זו, אחוז שלם מעל ציפיות השוק והמשך לעלייה שנתית... גם ההוצאות לצריכה פרטית רשמה עלייה נאה". אלא שהנתונים הללו אינם מתיישבים עם הנתונים האחרונים שהגיעו משוק העבודה וכן הנתון על מדדי המחירים לצרכן לחודש נובמבר - הצביעו על התקררות.

הנתונים הסותרים יעמידו את הפד בדילמה לקראת החלטת הריבית בסוף ינואר.

"מלאכתו של הפד, שהייתה מורכבת מאוד עוד קודם לכן", מציין מנחם, "בין השאר נוכח הצורך לעמוד על השלכות המכסים ולהתמודד עם מחסור או עיכובי נתוני מפתח, לא תהייה קלה יותר בהמשך, כשברקע מסריו הלעומתיים של הנשיא טראמפ, חילופי הגברי הקרבים בהנהגת הפד והדעות המנוגדות בקרב חבריו כיום. מעטפת זו תשליך, מן הסתם, גם על שוקי איגרות החוב והמניות של ארה"ב, בעוד הסוחרים לוקחים בחשבון גם את שב-2026 יתקיימובחירות אמצע לקונגרס".

5. תחזית

בדוח שכותרתו "המבט ל־2026: תנודתיות, אך עדיין אופטימיות", ושפורסם ביאהו פייננס, ויווק אריה, אנליסט בבנק אוף אמריקה צופה זינוק של כ-30% בשוק השבבים לעומת השנה הקודמת, זינוק שידחוף את הענף לראשונה מעבר לרף ההיסטורי של טריליון דולר במכירות ב-2026.

"לא רק שבום הבינה המלאכותית אינו נחלש, הוא רק הולך ומתרחב", הוא אומר.

בעוד שספקנים בתחום ה-AI מצביעים על תמחורים גבוהים במיוחד כסיבה להתרחק מהשוק, אריה אומר שהתעשייה נמצאת רק ב"אמצע הדרך" של מהפכה שתימשך עשור, ובראשה מסמן אריה את שתי המובילות - אנבידיה , וברודקום .

אריה נותן משקל רב לחברות בעלות יתרון תחרותי חזק ועמיד, שניתן למדידה דרך מבנה שולי הרווח שלהן. נוסף על אנבידיה וברודקום, הוא הדגיש ארבע ענקיות שבבים נוספות כמועמדות מובילות ל-2026: אנלוג דיוויסס , קיי.אל.איי , לאם ריסרצ' , וקאדנס דיזיין .

"אני תמיד אומר שהשקעה בשבבים היא עניין פשוט מאוד", אמר אריה, "לא צריך אנליסטים, פשוט קחו את כל החברות, מיינו לפי שיעור הרווח הגולמי, וקנו את המובילות - לא תטעו בהרבה".

להערכת הבנק, השוק למערכות מרכזי נתונים מבוססי בינה מלאכותית צפוי להגיע ליותר מ־1.2 טריליון דולר עד שנת 2030, מה שמשקף קצב צמיחה שנתי ממוצע (CAGR) של 38%. מאיצי AI לבדם מייצגים הזדמנות בהיקף של כ־900 מיליארד דולר.

אך למרות המספרים המרשימים הללו, השוק נותר זהיר משום שמרכזי נתונים ל-AI הם יקרים מאוד. מתקן טיפוסי בהספק של ג'יגוואט אחד דורש השקעות הון של יותר מ־60 מיליארד דולר, כאשר כמחצית מהסכום מופנית ישירות לרכישת חומרה, לפי בנק אוף אמריקה.

זה מעלה את השאלה: האם התשואה על ההשקעה אכן תתממש אי־פעם? אריה נותר אופטימי, וטען כי ההשקעות הנוכחיות הן גם "התקפיות" וגם "הגנתיות". במילים אחרות, לחברות הטכנולוגיה הגדולות אין באמת ברירה, הן חייבות להשקיע כדי להגן על האימפריות הקיימות שלהן.

אנבידיה, החברה הגדולה בעולם לפי שווי שוק, פועלת כיום ב"גלקסיה אחרת", לדבריו של אריה. לאחר שמנייתה עלתה ביותר מ־40% מתחילת השנה, הזהיר אריה מפני השוואתה ליצרניות שבבים מסורתיות. בעוד שמחירו הממוצע של שבב עומד על כ־2.40 דולר, יחידת עיבוד גרפי (GPU) של אנבידיה נמכרת בכ־30 אלף דולר.

ולמרות שיש החוששים ששווי השוק של אנבידיה הגיע לתקרה, בבנק אוף אמריקה מצביעים על תזרים המזומנים החופשי , שצפוי להגיע לחצי טריליון דולר בשלוש השנים הקרובות - ועל תמחור שנחשב "עדיין זול להפליא" כאשר מתאימים אותו לקצב הצמיחה. אנבידיה נסחרת במכפיל PEG של כ־0.6 בלבד, מה שהופך אותה לאטרקטיבית ביחס ל־S&P 500, שנסחר במכפיל הקרוב ל־2.

"שווי הוא בעיני המתבונן", סיכם אריה.

אם אנבידיה היא המוח של ה-AI, אז לפי אריה, ברודקום היא מערכת העצבים. לאחר שמנייתה עלתה ביותר מ-50% מתחילת השנה, ברודקום עברה מלהיות ספקית רכיבים לחוליה מרכזית בתשתיות הבינה המלאכותית, עם שווי שוק של כ-1.6 טריליון דולר. השינוי מונע בעיקר מהשבבים הייעודיים (ASICs) שהיא מפתחת עבור ענקיות הענן כמו גוגל ומטא. ככל שחברות אלו פועלות לצמצם את התלות שלהן באנבידיה, הן פונות יותר ויותר לברודקום כחלופה אסטרטגית.

בגולדמן סאקס מסכימים איתו. אנליסט החברה, ג’יימס שניידר, כתב שברודקום היא ספקית "הנשק" הקריטית של בום הבינה המלאכותית. עם מחיר יעד של 450 דולר, שניידר הדגיש את היכולת הייחודית של החברה לשלוט בתחום הסיליקון המותאם אישית, וציין פוטנציאל "אפסייד" נוסף מהעמקת קשרים עם שחקני AI כמו אנטרופיק ו-OpenAI.

למרות האופטימיות, אריה הודה שהדרך לשוק של טריליון דולר תהיה "תנודתית", ושאין מניה שהיא "נטולת סיכון". עם זאת, ששת המועמדות המובילות שלו ל-2026 נבחרו במיוחד בזכות נתחי השוק הדומיננטיים שלהן, שבדרך כלל נעים סביב 70%-75%. "כשמסתכלים על המובילות בכל תחום בטכנולוגיה, בדרך כלל רואים שלמובילה יש נתח שוק כזה," סיכם אריה. "זה למעשה הסטנדרט."