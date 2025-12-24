המשקיעים במניית מיטרוניקס שבשליטת קיבוץ יזרעאל איבדו כ-90% מהשקעתם בתקופת כהונתו של שרון גולדנברג כמנכ"ל החברה לייצור רובוטים לניקוי בריכות. בתקופה של ארבע שנים בניהולו, איבדה מיטרוניקס את מקומה במדד ת"א 35 והפכה לחברה בשווי של פחות מחצי מיליארד שקל לעומת יותר מ-9 מיליארד שקל בשיא בשנת 2021 - בעת שנכנס לתפקיד.

למרות שלאורך שנותיו כמנכ"ל החברה קיבל גולדנברג שכר בעלות כוללת של יותר מ-12 מיליון שקל, במיטרוניקס רצו לתת לו כעת בונוס פרישה או "מענק הסתגלות" בגובה של 800 אלף שקל על "תרומתו הרבה להתפתחות החברה ב-10 השנים בהן שימש כנושא משרה, כסמנכ"ל שיווק ומכירות, כסמנכ"ל החטיבה העסקית וכמנכ"ל החברה".

אלא שמשקיעים במיטרוניקס לא השתכנעו מהטיעון שגולדנברג תרם לחברה גם בשנותיו כמנכ"ל ולטענת החברה שהוא "השכיל במהלך כהונתו כמנכ"ל להוביל שינויים אסטרטגיים, עסקיים ומבניים, שהניחו את היסודות ליכולתה של החברה להמשיך ולהוביל".

בעקבות התנגדותם, החברה הסירה את נושא מענק ההסתגלות מאספת בעלי מניות שזומנה ליום חמישי השבוע וצירפה את בקשת המענק לאספה שתתקיים בתחילת חודש ינואר. במקביל היא חתכה את סכום מענק הפרישה שהיא מעוניינת לתת למנכ"ל בחצי, ל-400 אלף שקל. את גולדנברג יחליף בתפקיד המנכ"ל רפי בן עמי, שכיהן עד לאחרונה כמנהל הפעילות של חברת השבבים אפלייד מטיריאלס ישראל.