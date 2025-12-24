הגאות בבורסה בת"א בשנה האחרונה, הביאה איתה גל מימושים חסר תקדים מצד בעלי עניין. בשנה החולפת מימשו בעלי עניין בחברות הבורסה מניות בהיקף של כ־17 מיליארד שקל, יותר מפי 3 מהנתון שנרשם אשתקד, שהייתה גם היא שנה חיובית בשווקים.

בין בעלי השליטה שהיכו בברזל, בולטת מעל כולם קרן ההשקעות הפרטיות פימי. הקרן הרגילה את המשקיעים בעשורים האחרונים לביצועים חסרי תקדים - גם בזכות ניצול הפלטפורמה שמציעה הבורסה בת"א להנפקה ומכירה של חברות.

במהלך השנה החולפת מכרה הקרן, בניהולו של ישי דוידי, מניות ב־7 מהחברות בשליטתה בהיקף של כ־2.6 מיליארד שקל. ואם לא די בכך, הרי שרוב הכסף שנכנס לקופת הקרן ב־2025 מהווה עבורה רווח, שכן קדמו לכך מימושים ומהלכי השבחה שהחזירו את ההשקעה בשנים קודמות.

המגרש הביתי של פימי

"שוק ההון הוא המגרש הביתי של פימי, וברגע שהוא מאוד חזק ויש בו מימושים והנפקות, ברור שפימי תהיה אחת המרוויחות מכך", מסביר גורם בכיר בשוק ההון את הביצועים של הקרן בשנה החולפת. לדבריו, "את עיקר הרוח הגבית היא קיבלה מהתשואות המרשימות בשוק ההון, ולכך אפשר לצרף את ההחזקות הגדולות שלה בתחום הביטחוני, שהמניות שלהן נהנו מעניין רב".

במהלך השבוע האחרון הודיעה פימי, קרן הפרייבט אקוויטי הגדולה בישראל, שתחגוג בשנה הבאה 30 שנה להקמתה, על מכירת מחצית ממניותיה בחברת פי.סי.בי, שמספקת שירותי תכנון וייצור מעגלים מודפסים, תמורת 125 מיליון שקל. מדובר במימוש שני, לאחר שמוקדם יותר השנה מכרה הקרן מניות בחברה תמורת כ־135 מיליון שקל. הקרן משיכה להחזיק מניות פי.סי.בי (16%) בשווי של כ־145 מיליון שקל, ובסה"כ מורווחת פי 4 כמעט על ההשקעה שביצעה בשנת 2018.

מהלך זה מצטרף לשורה של מהלכים דומים שביצעה הקרן בשנה האחרונה. המשותף לכל החברות הללו הוא שיש להן זיקה לתחום הביטחוני, שנהנה מביקושים גדולים מאוד בשנים האחרונות, מאז פרוץ מלחמת רוסיה־אוקראינה ובהמשך מלחמת חרבות ברזל, ומרוץ החימוש העולמי שהתפתח בעקבותיהן.

המימוש הגדול ביותר בוצע במניית יצרנית מנועי המטוסים בית שמש, בה מכרה פימי 8% מהחברה תמורת כ־530 מיליון שקל. לצד מימושים קודמים הפכה מנועי בית שמש לאחת ההשקעות המוצלחות של פימי, הרושמת תשואה של פי 9 על ההשקעה המקורית בחברה, שעמדה על 200 מיליון שקל בשנת 2016.

ישי דוידי, מראשי קרן פימי / צילום: כדיה לוי

מימוש גדול נוסף ביצעה פימי במניית תאת, העוסקת בתחזוקת ושיפוץ מטוסים, כשמכרה את כלל החזקותיה (28%) בחברה תמורת 75 מיליון דולר (264 מיליון שקל). זאת, לאחר ששנה קודם לכן מכרה הקרן מניות נוספות של החברה, שהביאו אותה לרווח של פי 3 על ההשקעה המקורית בשנת 2013.

חברה ביטחונית נוספת בה מימשה פימי מניות, היא זו של עשות אשקלון. ב־2025 ביצעה הקרן מימושים בהיקף של 490 מיליון שקל. בכך, היא ירדה להחזקה של כ־52.3% בחברה, ועדיין ממשיכה להחזיק בה מניות בשווי כ־950 מיליון שקל. זה משקף לה תשואה (בחלקה על הנייר) של פי 7 על ההשקעה בסוף 2021. אז רכשה פימי את השליטה בחברה המייצרת מערכות לשימושים צבאיים, מידי אלביט מערכות, תמורת 285 מיליון שקל.

נהנתה מהמשקיעים הזרים

לצד המימושים ביצעה השנה פימי שני אקזיטים מוצלחים, כששתי חברות בורסאיות שבשליטתה נמכרו למשקיעים זרים. בשוק מציינים כי פימי הייתה בין הנהנות הראשונות מהחזרה של המשקיעים הזרים ארצה. זאת לאחר שאלו נמנעו כמעט באופן מוחלט מלבצע עסקאות בשוק הפרטי והציבורי המקומי במהלך השנתיים האחרונות, לנוכח המלחמה.

העסקה הראשונה בוצעה בחברת הבקרים יוניטרוניקס, שהשליטה בה נמכרה ע"י הקרן בסוף יולי, לקבוצת הפתרונות ההנדסיים ההודית Amber תמורת 122 מיליון שקל. כך, השלימה פימי סיבוב מוצלח לאחר שב־2016 רכשה את השליטה ביוניטרוניקס (50%) תמורת 110 מיליון שקל. בדרך, היא ביצעה מימוש נוסף ומורווחת פי 5 לערך על השקעתה.

אל מכירת יוניטרוניקס הצטרפה בחודש שעבר יצרנית מערכות התקשורת אורביט, שנמכרה לקראטוס האמריקאית בעסקת מיזוג המשקפת לחברה שווי של כ־356 מיליון דולר. עם השלמת העסקה, פימי המחזיקה בכ־22% מהחברה תקבל סכום של כ־80 מיליון דולר (כ־256 מיליון שקל). בסה"כ רושמת הקרן תשואה של פי 9 על השקעתה משנת 2017.

לבסוף, פימי גם נהנתה לאחרונה מהנפקתה של חברת הסיעוד עמל ומעבר, שבשליטתה (לצד המנכ"לית דליה קורקין). במסגרת ההנפקה, מכרה פימי מניות תמורת 643 מיליון שקל, ונותרה בעלת המניות הגדולה בחברת הסיעוד (25%) עם החזקות בשווי 687 מיליון שקל. בסה"כ מדובר בתשואה של פי 3.1 על ההשקעה בחברה, שעמדה על כ־500 מיליון שקל.

צפי לעוד רכישות והנפקות

לצד מימוש המניות ועסקאות המכירה ביצעה פימי גם שתי רכישות של חברות. היא רכשה את מניות חברת המדפסות של בני לנדא, "לנדא דיגיטל פרינטינג", תמורת 80 מיליון דולר. כחודש לאחר מכן היא רכשה כמחצית ממניות חברת כרמקס, המייצרת כלי חיתוך וחריטה מתקדמים תמורת 85 מיליון דולר.

בתוך כך, בחודש שעבר הודיעה הקרן, כי היא יוצאת לגיוס הקרן השמינית והגדולה ביותר שלה, אותו היא צפויה להשלים ביוני 2026. הקרן, מכוונת לגיוס של עד 1.5 מיליארד דולר - 50% ממשקיעים ישראלים ו־50% ממשקיעים זרים.

גורם בשוק מעריך כי "אם הסנטימנט החיובי יימשך, פימי תבצע מספר דומה של מימושים ותציג רווחים משמעותיים. בנוסף, לקרן יש לפחות 10 חברות מוכנות להנפקה, כך שאני מעריך שעד יוני 2026 נראה לפחות 2 חברות נוספת מונפקות".