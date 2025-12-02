כמעט 16 מיליארד שקל: תל אביב מעולם לא ראתה גל מימושים כזה

הבורסה בת"א בדרך לסגור את אחת השנים הטובות בתולדותיה. המדדים המובילים זינקו ביותר מ־90% בשנתיים האחרונות, בעודם שוברים את שיאי כל הזמנים עשרות פעמים. גם שוק ההנפקות קם לתחייה, עם יותר מ־20 חברות חדשות שהצטרפו למסחר בבורסה המקומית באמצעות הנפקה ראשונה (IPO).

● ניתוח | "השאלות החשובות השתנו": החוסכים זכו לשנה היסטורית, אבל איך תיראה 2026?

● דוחות חברות הנדל"ן מציגים מה באמת קורה בשוק הדיור בישראל

בקרב בעלי העניין בבורסה, יש לו מעט אנשי עסקים שניצלו את מחירי השיא של המניות כדי להפוך את ההתעשרות על הנייר למזומן. הללו מימשו מתחילת השנה מניות בהיקף חסר תקדים שעל פי בדיקת גלובס עומד כבר על כמעט 16 מיליארד שקל מתחילת השנה, פי 3 ביחס להיקף המימושים בשנת 2024 כולה. וזה כשעוד נשאר חודש עד לסוף השנה.

עלייתם של הפיננסיירים

מאחורי גל המימושים עומדת כאמור הגאות חסרת התקדים בשוק המניות המקומי, שהובילה בעלי שליטה ומחזיקי מניות גדולים למכור חלק ממניותיהם ולהיפגש עם הכסף. בצד הרוכש עמדו על פי רוב גופים מוסדיים, מנהלי חסכונות הציבור, שנהנים מזרימת כספים איתנה ורעבים ל"סחורה" איכותית.

עסקת המימוש הגדולה ביותר השנה התרחשה באמצע החודש שעבר, עתה השלימה חברת ביקום, שבשליטת הקרן הזרה סרצ'לייט ואיש העסקים דוד פורר, את מכירת יתרת מניותיה (16%) בחברת התקשורת בזק תמורת סכום כולל של כ־2.7 מיליארד שקל. זאת, לאחר שבמהלך השנה מכרה מניות נוספות (כ־11% מבזק) בשתי פעימות, תמורת קרוב ל־2 מיליארד שקל - סה"כ מימושים של 4.7 מיליארד שקל.

בכך, רשמו קרן סרצ'לייט ודוד פורר, רווח פנטסטי, שכן את השליטה בביקום (ודרכה בבזק) רכשו בשנת 2019 כחלק מהסדר החוב של בעלת השליטה הקודמת, יורוקום של שאול אלוביץ', תמורת סכום של כ־630 מיליון שקל בלבד וכעת הם מחזיקים מניות בשווי של 2 מיליארד שקל - תשואה של יותר מפי 3 בשש שנים.

בעל עניין נוסף שמימש מניות במיליארדי שקלים הוא איש העסקים אהרון פרנקל. בתחילת השנה מכר פרנקל לגופים מוסדיים מניות בנק לאומי תמורת 1.4 מיליארד שקל, תוך שהוא רושם רווח של 470 מיליון שקל על המניות אותן רכש שנתיים וחצי קודם לכן.

מספר חודשים לאחר מכן השלים פרנקל את מכירת מחצית מהחזקותיו במאגר הגז תמר לחברת הנפט הלאומית של אזרבייג'ן - סוקאר. במסגרת העסקה מכר פרנקל 18% ממניות החברה הבורסאית תמר פטרוליום, המחזיקה במאגר הגז, בהיקף של 520 מיליון שקל (לאחר עלייה של מעל 100% במניה בשנה האחרונה). מספר חודשים לאחר מכן, ביצע פרנקל פעולה הפוכה וחזר לרכוש מניות תמר פטרולים בהיקף של כמעט 500 מיליון שקל.

פיננסייר נוסף שביצע עסקת מימוש ענקית וברווח עצום הוא זוהר לוי, שמכר באמצעות חברת הנדל"ן המניב סאמיט שבשליטתו מניות חברת תחנות הדלק והקמעונאות פז, המתנהלת ללא בעל שליטה, בהיקף של כ־1.1 מיליארד שקל. בכך, רשמה סאמיט תשואה של פי 2 על השקעתה בחברת הדלק והקמעונאות אליה נכנסה לראשונה בתחילת שנת 2020.

בין המממשים הבולטים של 2025 ניתן למנות גם את שלמה אליהו, בעל השליטה בחברת הביטוח מגדל. איש העסקים הוותיק מכר מניות מגדל תמורת 812 במיליון שקל, לאחר שהללו זינקו במעל 100% בשנה האחרונה יחד עם שאר מניות הענף.

אל המממשים הצטרפה במהלך השנה גם משפחת לואיס, בעלת השליטה ברשת המלונות ישרוטל, שמכרה למוסדיים מניות בהיקף של כ־610 מיליון שקל, בשתי פעימות. עסקת מימוש בולטת נוספת בוצעה בענף הנדל"ן היזמי, כשהאחים אלון ויורם עמרם, בעלי השליטה בחברת עמרם אברהם, מכרו למוסדיים 10% מהמניות בשווי של 300 מיליון שקל. האחים ניצלו זינוק של יותר מ־100% במחיר המניה מאז ההנפקה במאי אשתקד כדי להיפגש עם הכסף. מימוש משמעותי נוסף ביצע גם איש העסקים הוותיק יעקב לוקסנבורג (לוקסי) שמכר במהלך השנה האחרונה מניות חברת הפרויקטים דניה סיבוס בכ־295 מיליון שקל באמצעות חברת לפידות שבשליטתו.

האקזיטים של קרן פימי

גם שורה של קרנות השקעה פרטיות השתתפו בגל המימושים. הבולטת ביניהן היא קרן פימי שמוביל ישי דוידי, שמכרה בין היתר כ־9% ממניות חברת התעשייה מנועי בית שמש תמורת כ־500 מיליון שקל. בצד הקונה עמדו גופים מוסדיים ישראלים כולל הפניקס וכלל שהגדילו את החזקתם בחברה, המייצרת ומשפצת מנועי מטוסים, שמנייתה כיכבה בשנים האחרונות בראש טבלת התשואות של הבורסה המקומית.

מלבד המימוש במנועי בית שמש, מכרה בשנה האחרונה פימי מניות גם בחברות הציבוריות תאת טכנולוגיות, עשות אשקלון, פי.סי.בי, אורביט ויוניטרוניקס (שנמכרה למשקיע אסטרטגי). בסה"כ מדובר על מימושים בחברות נסחרות שהציפו לקרן רווח של מעל 1.2 מיליארד שקל.

מימוש משמעותי רשמה השנה גם קרן הנדל"ן JTLV שמוביל עמיר בירם, שמכרה מניות ביזמית הנדל"ן דוניץ שבשליטתה תמורת 472 מיליון שקל. על פי הדיווחים, בימים אלו בוחנת הקרן מהלך למכירת כלל החזקותיה בחברת הנדל"ן תמורת סכום של 600־650 מיליון שקל נוספים.

גם קרן AMI (אייפקס ישראל), שמובילה זהבית כהן, ניצלה את המומנטום החיובי בשוק כדי למכור חלק מהחזקותיה ברשת מוצרי הדיסקאונט מקס סטוק. הקרן מכרה בשנה החולפת מניות של החברה בניהולו של אורי מקס בהיקף של 320 מיליון שקל. זאת, לצד מכירה של כ־140 מיליון שקל שביצעה קרן אמריקאית נוספת, איבקס.

שכירים שמכרו במיליונים

גל המימושים בבורסה בת"א לא פסח על בעלי מניות בבורסה עצמה, שמניבה למשקיעיה, זרים ברובם, תשואות חלומיות מאז הונפקה בשנת 2019 (פי 10 בערך). במהלך השנה החולפת מכרה קרן ההשקעות האוסטרלית מניקיי, שהייתה בעלת המניות הגדולה בבורסה, את כלל החזקותיה, בשלוש פעימות תמורת סכום כולל של כ־1.1 מיליארד שקל. גם קרן של חברת התרופות הדנית נובו נורדיסק מכרה במהלך השנה מניות של הבורסה בהיקף של כ־200 מיליון שקל. ואליהן הצטרפו גם מנהלי הבורסה (שבעה בכירים) שמכרו מניות במעל ל־70 מיליון שקל, אותן קיבלו כחלק מתוכנית האופציות של החברה, ברווח מצרפי של כ־52 מיליון שקל.

לא רק בעלי המניות הגדולים נהנו מהגאות בשוק. לצידם מכרו מניות ברווחים עצומים גם מנהלים בכירים. מי שבלט מעל כולם הוא מנכ"ל חברת יבוא הרכב קרסו מוטורס, איציק וייץ שמימש בסוף חודש אוגוסט מניות החברה בהיקף של 122 מיליון שקל. אל וייץ הצטרף גם סגנו אורן אלעזרא שמכר מניות בכ־38 מיליון שקל. השניים ניצלו זינוק של כ־130% בשנה שחלפה למכירה כדי למכור את מניותיהן

וייץ ואלעזרא ממש לא לבד. כך למשל, שלושת מנהליה לשעבר של חברת האנרגיה המתחדשת נופר אנרג'י, שעזבו את החברה על רקע חילוקי דעות עם בעל השליטה עופר ינאי. הללו מכרו את כל החזקותיהם לגופים מוסדיים, כאשר המנכ"לים המשותפים נדב טנא ושחר גרשון מכרו את מניותיהם תמורת 224 מיליון שקל במצטבר, ואילו סמנכ"ל הכספים, נעם פישר, מכר מוקדם יותר השנה את החזקותיו תמורת 148 מיליון שקל.

מי שעוד בלט במימושים שלו במהלך השנה הוא רם דרורי, מנכ"ל מנועי בית שמש, שניצל את הנסיקה במחיר המנייה הביטחונית כדי להיפגש עם סכום של כ־21 מיליארד שקל. אל דרורי הצטרפו גם יתר חברי ההנהלה הבכירים שמימשו מתחילת השנה מניות בהיקף של כ־50 מיליון שקל.