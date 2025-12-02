אם לא תהיה בחודש דצמבר תקלה של הרגע האחרון, שנת 2025 תיזכר כאחת השנים הטובות ביותר בהיסטוריה של החוסכים בקופות הגמל וקרנות הפנסיה. השנה הנוכחית צועדת לשם בצעדי ענק, כאשר ב־11 החודשים הראשונים של השנה הניבו קופות הגמל תשואה ממוצעת של 14% (טווח של 13%־15%), כך על פי התחזית של אבי ברקוביץ, משנה למנהל השקעות ראשי במיטב גמל ופנסיה. לשם השוואה, התשואה השנתית הממוצעת ההיסטורית (מאז 2008) עומדת על כ־5.4%.

● מסלול אחד הניב תשואה של מעל 20%: מה עשה החיסכון שלכם?

● "המהפכה השנייה בפנסיה": מערכת שליטה לציבור על כספי החיסכון

אבל יותר מכולם, זו ללא ספק השנה של החוסכים במסלולי המניות. הללו רשמו בינתיים תשואה מתחילת השנה של לא פחות מ־22.6% בממוצע. באשר למסלולי הפנסיה, התשואה במסלולים לבני מתחת לגיל 50 צפויה לעמוד מתחילת השנה על 16.1% (טווח של 15%־16.5%) וגם לחוסכים מעל גיל 60 צפויה תשואה של כמעט 11%.

התשואות המרשימות הללו הן תוצאה של הזינוק בשוק המניות הישראלי בשנה האחרונה. בניגוד לכך, המסלולים מחקי מדד S&P 500 עדיין הרחק מאחור עם תשואה של 5.9% מתחילת השנה, אם כי הציגו התאוששות מרשימה בחודשים האחרונים. למרות תשואה חיובית של יותר מ־16% מתחילת השנה במדד האמריקאי, הדולר נחלש מול השקל ב־10.5% מה שמחק את רוב התשואה עבור החוסכים הישראלים.

דצמבר יכריע: האם 2025 תשבור שיא?

כדי לקבל את התואר באופן רשמי ולעקוף את שנת 2021, שהייתה "השנה הטובה ביותר מאז 2009" עם תשואה של 14.3%, החוסכים צריכים לקוות שגם חודש דצמבר יהיה חיובי עם עלייה של יותר מ־0.3%.

לכאורה, המשימה לא קשה במיוחד שכן לפחות היסטורית מאז 1928, חודש דצמבר הוא אחד משלושת החודשים הטובים ביותר בשנה בוול סטריט, עם תשואה חיובית בכ־70% מהפעמים ותשואה ממוצעת של 1.3% בשנה, כך על פי נתוני חברת המחקר Yardeni Research. התופעה כבר זכתה לכינוי "ראלי סוף השנה" או "ראלי סנטה קלאוס". בנוסף, בשבוע הבא צפויה להתקבל החלטת הריבית הבאה של הבנק המרכזי האמריקאי, הפד, והחוזים על הריבית צופים כעת ירידה נוספת בריבית בהסתברות של קרוב ל־90%. לרוב, ריבית יורדת היא בשורה חיובית לשוק המניות מאחר והיא מקלה על נטל החוב של חברות נסחרות.

שלוש שנים רצופות של תשואה פנומנלית

אלא שהשנה הנוכחית חריגה בגלל סיבה נוספת. התשואה הגבוהה בשנת 2025 חותמת שלוש שנים רצופות של תשואות גבוהות וחריגות היסטורית. שכן גם ב־2023 וב־2024 נהנו החוסכים משנתיים של תשואה שנתית ממוצעת גבוהה במיוחד שעמדה על 9.4% ו־12.8% בהתאמה. בניגוד לכך, התשואה החריגה לטובה בשנת 2009 (יותר מ־31%) הגיעה לאחר המשבר הפיננסי הגדול של שנת 2008 שם החוסכים איבדו כמעט 20% מהכסף. גם התשואה החזקה של שנת 2021 הגיעה לאחר שנת מגפת הקורונה (למרות שבאותה שנה התשואה לחוסכים הייתה חיובית עם 4.7%) וגם הקפיצה ב־2019 (כ-12.2%) הגיעה אחרי ירידות בסוף שנת 2018.

ברקוביץ אף מציין כי אילולא התחזקות השקל מול הדולר, שנת 2025 הייתה אף טובה יותר לחוסכים. לדבריו, "התשואה הייתה יכולה להיות 16%". כמובן, התחזקות השקל היא פועל יוצא של השיפור במצב הביטחוני של ישראל, מה שהזניק את המדדים, כך שלא ייתכן שהשקל היה נשאר חלש ואילו המדדים המקומיים ישלימו זינוק של יותר מ־40% מתחילת השנה. כזכור, מדד ת"א 125 רשם מתחילת השנה קפיצה של 43.4% , וכן עלייה במדדי אג"ח הממשלתיות והקונצרניות בשיעור של 5.9%.

נובמבר התנודתי: פערים חריגים בתשואות

באשר לחודש נובמבר עצמו, ברקוביץ מעריך כי התשואה החודשית במסלולים הכלליים של קופות הגמל תעמוד על 1% (עם טווח רחב של 0.5% עד 1.3%). במסלולים המנייתיים המנעד רחב עוד יותר. התשואה הממוצעת היא 1.3% אבל הטווח נע מ־0.7% ועד 1.8% - פער של יותר מפי 2. גם בקרנות הפנסיה לגילאי 50 ומטה צפויה להירשם תשואה חודשית של 1.3% עם טווח רחב.

הסיבה לפערים הגדולים נובעת מכך שבחודש נובמבר השוק הישראלי תפקד מצוין ומדד ת"א 125 זינק ב־4.2%, כשמנגד בארה"ב מדד S&P 500 סיים את החודש בעלייה מינורית של 0.1% ואילו הנאסד"ק סיים בירידה של 1.5%. במילים אחרות, גופים ומסלולים שהיו חשופים יותר לישראל נהנו שוב גם בחודש האחרון ואילו גופים ומסלולים שהיו מוטים לארה"ב נהנו הרבה פחות. גם באירופה לא נרשמו שינויים גדולים כאשר הדאקס הגרמני ירד ב־0.5%. עוד לפי התחזית של ברקוביץ, המסלולים שעוקבים אחרי מדד ה־S&P 500 נהנו החודש מתשואה חיובית של 0.7% כתוצאה מהיחלשות של השקל (0.6%) מול הדולר.

התשואות החיוביות בחודש נובמבר הגיעו למרות שבמהלך החודש נרשמו גם ירידות חדות. המדדים בארץ ובחו"ל רשמו באמצע החודש נסיגה של יותר מ־4% מהשיאים האחרונים, על רקע החשש הגובר בשוק שמתפתחת בועה סביב הבינה המלאכותית (ה־AI), ובארץ חוששים מהתחממות בגבול הצפון. המדדים שהובילו את העליות בת"א היו גם החודש הבנקים (7.15%) והביטוח (9.6%) וכן תשתיות אנרגיה (7.8%). בניגוד לכך, מדדי הנדל"ן והנפט והגז ירדו בכ־2%.

זה הזמן לשנות דיסקט בתיק?

במבט קדימה, רועי מזרחי, מנהל השקעות בבית ההשקעות אם.אס.רוק, מציע בעיקר להיזהר: "בשנים האחרונות היה קל מאוד להרגיש גאון בשוק ההון. מי שקנה את השוק וחשב לטווח ארוך ברוב המקרים הרוויח, גם אם לא הבין מה יש לו בתיק. כעת בחלק מהמקומות המחירים מנופחים במניות ה־AI, שמתמחרות עתיד מושלם, כאילו לא יהיו טעויות בדרך או חברות קטנות רבות שנאחזות בסיסמה של בינה מלאכותית במצגות, הרבה לפני שהן מוכיחות מודל רווחי. כעת השאלה החשובה איננה איך להוסיף עוד אחוז תשואה, אלא איך לדאוג שגם כשתגיע נפילה רצינית לא נישאר חשופים מדי בעת צרה".

הוא מציע לקנות כעת מניות של "חברות ותיקות, לעיתים אפילו משעממות. שכן במקרה כזה קונים חלק מעסק אמיתי. יש בו הכנסות והוצאות, ניתן לראות כמה רווח הוא מייצר, לבדוק כמה מזומן נשאר ולראות כמה מחולק כדיבידנד וכמה מושקע בחזרה בצמיחה. אם מחר בבוקר השוק נבהל והמחיר יורד ב־30%, המפעלים ממשיכים לייצר, החנויות ממשיכות למכור והלקוחות ממשיכים להגיע. משקיע שרוצה לעבור גם את הגל הבא צריך לשים לב לנקודה הזו: עדיף להחזיק נכס שמייצר כסף במציאות ולא רק גרף יפה באפליקציה".