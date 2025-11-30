ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
"המהפכה השנייה בפנסיה" יוצאת לדרך – מערכת שליטה אישית לציבור על כספי הפנסיה

רשות שוק ההון מוציאה לדרך מכרז חדש במטרה לייצר פלטפורמה חדשה שתחליף את המסלקה הפנסיונית ותאפשר לציבור לשלוט בצורה ישירה על המידע הפנסיוני שלו, ואף לבצע פעולות • המערכת תעלה כ-10 שקלים לכניסה • רשות שוק ההון: "מהפכה בשוק החיסכון הפנסיוני בישראל"

נתנאל אריאל 06:01
אילוסטרציה: Shutterstock
אילוסטרציה: Shutterstock

"המהפכה השניה בפנסיה", כך מכנים ברשות שוק ההון את המהלך החדש שהם מקדמים. הרשות מוציאה לדרך מכרז חדש למערכת שליטה פנסיונית אישית לציבור החוסכים בישראל, שדרכו החל מעוד כשלוש שנים יוכל כל משתמש לראות את כל החסכונות הפנסיוניים והקצבאות שלו במקום אחד, ואף לבצע פעולות כמו מעבר בין גופי חיסכון או מסלולים, וכן לפקח מי רשאי לצפות במידע שלו ולבצע עבורו פעולות. כזכור, בחיסכון הפנסיוני של הציבור מנוהלים יותר מ-2.5 טריליון שקל והתחום גדל בקצב מהיר בכל שנה.

נתון אחד מעלה את השאלה: האם הלקוחות נוטשים את שופרסל בגלל העלאות המחירים
העסקה שמסבכת את מנכ"ל מיקרוסופט האגדי בחקירה מתוקשרת של ה-NBA

בניגוד למערכת הנוכחית, "המסלקה הפנסיונית", שהושקה בשנת 2013 והפכה לכזו שמשמשת כיום בעיקר את ציבור סוכני הביטוח, ברשות שוק ההון מקווים שהציבור הרחב ישתמש בעצמו במערכת החדשה. בפועל, המערכת החדשה צפויה לאפשר גם לציבור הרחב לבצע בעצמו בלחיצת כפתור, פעולות שהיום נעשות ע"י סוכני הביטוח - והשאלה תהיה כמה הציבור ישתמש בה בעצמו בצורה ישירה ויפחית תלות בסוכני הביטוח.

עלות השימוש במערכת החדשה צפויה לעמוד על כ-10 שקלים לכניסה, מחיר זול במעט ביחס למחיר שגובה כיום המסלקה הפנסיונית (כ-14 שקלים). ברשות שוק ההון גם רוצים שהמידע יגיע לפלטפורמה החדשה באופן מיידי, בניגוד למצב היום שבו לוקח למידע כ-3 שעות (ולעיתים יותר מכך) להופיע במסלקה.

הגברת התחרות

עוד מעוניינים ברשות שוק ההון שהמערכת החדשה תאפשר לבצע פעולות כמו מיצוי זכויות פנסיוניות, כמו למשל "תיאום מס לפנסיונר, פטור ממס בגין חלוקת כספים בין בני זוג שהתגרשו, פטור ממס בגין משיכה של סכום צבירה מזערי, קיבוע זכויות, סיווג תשלומים לחיסכון הפנסיוני".

ברשות אפילו מקווים ל"'הגברת התחרות' וכניסה של שחקנים חדשים ודיגיטליים לשוק". המטרה הזו נחשבת נועזת למדי שכן גורמים שונים שכבר פעילים שוק הפנסיה מעריכים שחסמי הכניסה והיקפי ההשקעות שחברות צריכות לבצע כדי להיכנס אליו גבוהים מדי מכדי שייכנסו שחקנים חדשים.

כזכור, מערכת המסלקה הפנסיונית מאפשרת לציבור, אך בעיקר לסוכני הביטוח, לראות את כלל החסכונות הפנסיוניים של אדם ולהמליץ לו על ביצוע פעולות בהתאם. המסלקה הפכה את המידע מדפי נייר לדיגיטלי, והפכה למקום שדרכו מבוצעות פעולות בין המעסיקים, סוכני הביטוח וגופי החיסכון המוסדיים.

ההנחה היא שעלות המעבר לפלטפורמה החדשה תצריך השקעה מאסיבית מצד גופי הפנסיה ותעלה עשרות מיליוני שקלים לפחות. המהלך צפוי "להעסיק את ענף החיסכון הפנסיוני בשלוש השנים הקרובות וישנה את פניה" אומר גורם בענף.

עמית גל, הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון ציין כי "המהלך שאנו מניעים היום הוא לא פחות ממהפכה בשוק החיסכון הפנסיוני בישראל. שלושה עשורים של רפורמות בתחום הובילו לכך שלמדינת ישראל יש את אחת ממערכות הפנסיה הטובות בעולם, וחובתנו היא להמשיך ולדחוף אותה קדימה. באמצעות תשתית טכנולוגית מתקדמת וכללים ברורים להתנהלות כלל השחקנים במערכת נוכל להביא לצמצום עלויות, להגברת רמת אבטחת המידע ולשדרוג השירותים לחוסכים".