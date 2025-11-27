נוכל המשקיעים והסיוט של מנכ"ל מיקרוסופט האגדי

אמ;לק ג'ו סנברג הקים בנק שקידם אג'נדה ירוקה, משך משקיעים מכוכבי הוליווד והיו לו גם שאיפות פוליטיות. אך החברה נקלעה לקשיים, הוא זייף מסמכים והונה משקיעים ביותר מ־248 מיליון דולר וממש במקביל קידם עסקה שאיש לא הצליח להבין: חסות של 48 מיליון דולר עם קוואי לנארד, כדרוסלן קבוצת הלוס אנג'לס קליפרס, שבעליה, מנכ"ל מיקרוסופט לשעבר סטיב באלמר היה בין המשקיעים בבנק. סנברג הודה בהונאה, החברה קרסה, וב־NBA חוקרים האם העסקה נועדה לעקוף את תקרת השכר.

היזם והאקטיביסט הפרוגרסיבי מלוס אנג'לס ג'ו סנברג היה בצרות. הבנק המקוון שלו, אספיריישן (Aspiration), שהוצג כידידותי לסביבה, יצר באזז ומשך משקיעים מן השורה הראשונה, כמו רוברט דאוני ג'וניור וליאונרדו דיקפריו. אך בשנת 2022 הכסף שלו הלך ואזל. סנברג החל לזייף מסמכים פיננסיים ולהמציא לקוחות מזויפים במסגרת מזימה שהונתה משקיעים ביותר מ־248 מיליון דולר, כפי שהודה מאוחר יותר.

גם חלומו לקפוץ לתוך הפוליטיקה, כשהוא נושא מסר נגד עוני, התפורר. קמפיין להעלאת שכר המינימום בקליפורניה, שבו השקיע 10 מיליון דולר כחלק מתוכנית שתביא אותו אל אחוזת המושל או אולי אפילו לבית הלבן, עמד להיכשל.

אבל דווקא כשהלחץ גבר, סנברג התקבע על סגירת עסקה שנראתה תמוהה בעיני עמיתיו: חוזה חסות של 48 מיליון דולר בין הבנק שלו, שנמצא בקשיים, לבין קוואי לנארד - כוכב NBA שנחשב לאחד החברים הפחות כריזמטיים בקבוצה הפחות נוצצת של לוס אנג'לס, הקליפרס.

"אין בזה שום היגיון עסקי", כתב מנהל בכיר באספיריישן בהודעת טקסט למייק שוקרו, היועץ המשפטי וסמנ"כל התפעול של החברה, לאחר שנודע לו על העסקה המוצעת עם לנארד, שבאותה העונה ישב על הספסל בעת שהחלים מפציעה ברצועה הצולבת בברך.

סנברג קידם את העסקה בכל זאת. עכשיו החוזה הזה נמצא במרכז אחת המחלוקות הפיננסיות הגדולות ביותר של הספורט בעת האחרונה. לנארד לא ביצע שום עבודה משמעותית בתמורה לכספי החסות, וליגת ה־NBA חוקרת אם הבעלים המיליארדר של הקליפרס, סטיב באלמר, מנכ"ל מיקרוסופט לשעבר ומשקיע מוערך באספיריישן, השתמש בחברה כדי לעקוף את חוקי תקרת השכר של הליגה ולשלם ללנארד דרך ערוץ אחר.

הקליפרס הכחישו שהפרו כללים כלשהם. כמה בכירים לשעבר בבנק אמרו בראיונות שמעולם לא שמעו על תוכנית כזו. "הרעיון שסטיב השקיע באספיריישן כדי להעביר כסף לקוואי לנארד הוא אבסורדי", מסרה הקבוצה בהודעה בכתב.

בעולם הכדורסל המחלוקת התמקדה במעורבות הפוטנציאלית בפרשה מצדו של באלמר, שנחשב זה מכבר כבעלים למופת. תשומת לב מועטה הוקדשה לאופן שבו פעילותו של סנברג (46), אדם לא מוכר מהצד הלא נכון של מחוז אורנג', שהתעשר מהון סיכון אך שאף להמציא עצמו מחדש כמתקן עולם, העמידה את אחד האנשים העשירים בעולם על הכוונת של חקירת NBA.

ב־20 באוקטובר הוא הופיע בבית משפט פדרלי בלוס אנג'לס והודה באשמת הונאה באמצעות תקשורת אלקטרונית, במה שהתובעים מתארים כמזימה שנפלו בה מאות משקיעים באספיריישן. יומיים אחר כך קבוצתו של באלמר עלתה למגרש הכדורסל בסולט לייק סיטי כדי לפתוח את עונת 2025 שלה.

סנברג לא הסביר בפומבי את מעשיו, ועורך דינו מארק מוקאסי סירב בשמו לבקשה להתראיין. "יש הרבה מידע שגוי על ג'ו סנברג", אמר מוקאסי, והוסיף כי תביעה משפטית עתידית תספק "תמונה מלאה של מי הוא".

משקיעים כוכבים

סנברג היה שותף להקמת אספיריישן בשנת 2013. הבנק כינה את עצמו "חברה פיננסית עם מצפון". הוא הציע שירותים מסורתיים כמו בנקים קמעונאיים אחרים, אך גם השקעות שאינן קשורות לדלקי מאובנים, תרם 10% מהרווחים לצדקה ואפשר ללקוחות לעגל לדולר הבא בעסקאות בכרטיסי אשראי כדי לממן נטיעת עצים.

המצגת הזאת משכה אליה שורה של משקיעים מפורסמים - דיקפריו, דאוני ג'וניור, אורלנדו בלום, סינדי קרופורד, קאיה גרבר והמוזיקאי דרייק. סנברג לא היה עובד של אספיריישן, אך הוא כיהן בדירקטוריון ושימש כריין מייקר, שמכניס עסקאות משמעותיות. בפגישות עם משקיעים פוטנציאלים הוא הזכיר את שמות המשקיעים ההוליוודיים שלו.

מימין: רוברט דאוני ג'וניור, ליאונרדו דיקפריו, אורלנדו בלום, סינדי קרופורד ודרייק

באלמר היה אולי השם החשוב מכולם. בשנת 2021 הוא השקיע 50 מיליון דולר בחברה. כמה שבועות לאחר מכן סנברג הודיע ​​על שותפות שהפכה את הקליפרס לאחד הלקוחות החשובים ביותר של עסק חדש למסחר בזיכויי פחמן, אותו השיק הבנק. הקליפרס תכננו לשים טלאי של אספיריישן על מדי הקבוצה, והיו דיונים על הצבת שם הבנק באולם החדש של הקבוצה.

"יש מעט אנשים בעולם העסקים ובעולם הספורט שאני מעריץ כמו סטיב באלמר", הכריז סנברג בספטמבר 2021 באולם של הקליפרס, בנוכחותו של באלמר.

נראה היה כי אספיריישן צובר הצלחות. תוכנית להנפיק את הבנק לציבור הייתה צפויה להעריך אותו ב־2.3 מיליארד דולר ולהציב את סנברג, בעל המניות הגדול ביותר, על מסלול שיהפוך אותו לסוג נדיר של מיליארדר - ליברל נלהב שתיאר את עיסוקו כ"פעיל במאבק נגד עוני".

אולם הדברים לא היו כפי שנראו. בהסדר טיעון, שעליו סיכם סנברג באוגוסט האחרון עם תובעים פדרליים, הוא הודה שמשנת 2020 מאמציו לתמוך בחברה הפכו להונאה.

הוא לווה 145 מיליון דולר כדי לסייע לחברה והשתמש במניותיו כבטוחה, והגיש דוחות כספיים מזויפים למלווים כדי להבטיח את העסקה, על פי הסכם הטיעון. תובעים פדרליים לא האשימו את עובדי אספיריישן במעורבות בהונאה.

סנברג גם גייס חברים ועמיתים כדי שיציגו את עצמם כלקוחות פוטנציאליים לעסקי זיכויי הפחמן. הצהרות שהגישו לגורמים בחברה, שלא היו מודעים לכך, יצרו רושם שווא של צמיחה מסחררת, שאפשרה לו לגייס יותר מ-300 מיליון דולר ממשקיעים שהוטעו, כך על פי תלונה נפרדת של רשות ניירות ערך של ארה"ב (SEC) נגד סנברג.

התלונה של ה-SEC מצביעה על כך שרוב הכנסות הבנק בשנת 2022, בסך 216 מיליון דולר, לא היו קשורות להונאה. מקורביו של סנברג אמרו בראיונות כי הם האמינו שהוא מנסה לשמור על אספיריישן במצב של כושר פירעון עד להנפקה לציבור או הזרמת כספים אחרת.

בעולם הכדורסל, באלמר זוכה לשבחים על כך שהציל את הקליפרס מהסוף הבעייתי של הסדר הבעלות הקודם, ועל הזרמת הונו לטובת הסגל והאולם החדש. היה לו עניין במאבק בשינויי האקלים, והוא רצה שהמתקן החדש יבטיח אפס פליטות פחמן נטו. עבור האיש ששוויו הנקי מוערך ב-155 מיליארד דולר על פי פורבס, ההשקעה בת 50 מיליון הדולר באספיריישן הייתה משמעותית בערך כמו טעות בעיגול מספרים. אך היא נתנה לסנברג דחיפה שלא תסולא בפז.

לנארד (במרכז) על ספסל הקליפרס. היה פצוע כל עונת 2022-2021

ג'יי רוג'רס, מנכ"ל פמילי אופיס ששקל שותפות עסקית עם אספיריישן, נזכר כיצד הזדקף בכיסאו למשמע שמו של באלמר. "זה היה כמו, 'אוקיי, זה רציני", אמר רוג'רס.

סנברג התייחס לעתים קרובות לבאלמר כאל בעל ברית רב עוצמה, על פי מספר אנשים המכירים אותו מחוגים פוליטיים. סנברג הגיע באופן קבוע למשחקי הקליפרס, וישב במושבים שצמודים למגרש.

הוא סיפר לאחד ממכריו הפוליטיים כי באלמר אמר לו שהוא מזכיר למיליארדר גרסה צעירה יותר של עצמו. המכר נזכר שסנברג אמר שהוא ובאלמר הופכים לחברים.

אדם המקורב לקבוצת באלמר, חברת ההשקעות שלו, אמר שהשניים בקושי הכירו זה את זה. הוא אמר שבאלמר וסנברג קיימו את האינטראקציה המשמעותית הראשונה שלהם במסיבת העיתונאים שהכריזה על השותפות בין הקליפרס לאספיריישן.

סיפור הצלחה

סנברג גדל בוילה פארק, שכונה מרוחקת מן החוף במחוז אורנג', הרחק מהאחוזות של ניופורט ביץ'. אימו היחידנית התקשתה לגמור את החודש ובסופו של דבר איבדה את בית המשפחה עקב עיקול.

סנברג, שהיה סטודנט מצטיין, סיים את לימודיו בהרווארד ולאחר מכן עבר לתחום הפיננסים. לאחר תקופה בבלקסטון, הוא הצליח בגדול כמשקיע מייסד בחברת ערכות הארוחות Blue Apron.

סנברג מעולם לא החמיץ הזדמנות לספר לאחרים על ילדותו, כפי שאמר פעם ב-MSNBC, ב"משק בית שחיים בו ממשכורת למשכורת". במצגות למשקיעים ובראיונות הוא אמר שהרצון לעזור לאנשים כמו אימו הוביל אותו להקים עם שותפים בנק סביבתי ולהיכנס לפוליטיקה.

בפוסטים בפייסבוק הוא נראה מחלק יריעות-מחסה ומזון לחסרי בית, ומשתתף במחאה לאחר מותו של ג'ורג' פלויד. באירועים בחסות ארגון הצדקה שלו, הוא דיבר בנינוחות עם אימהות וילדים עניים.

גם בשעה שדיבר על מצוקתו של מעמד הפועלים, הוא לעתים קרובות לא שילם לאנשים שעבדו עבורו, לדברי כמה יועצים שאמרו כי הוא חייב להם כסף. יועצת תקשורת, אם יחידנית לשלושה, אמרה שרדפה אחריו ללא הצלחה במשך חודשים כדי לגבות את שכרה.

בשנת 2020, סנברג פלירטט עם הרעיון של ריצה בעלת סיכוי קלוש לנשיאות, והסביר לכתב במהלך מסע גישוש באייווה: "הייתי מדבר על עוני באופן ייחודי".

כאשר ברני סנדרס פרש מהמרוץ לנשיאות ב-2020, סנברג שכר מייד לפחות ארבעה מיועציו כיועצים פוליטיים אישיים. הוא ויועציו קידמו בשנת 2022 יוזמת משאל חקיקה להעלאת שכר המינימום בקליפורניה ל-18 דולר לשעה. הוא השקיע בכך 10 מיליון דולר, ללא עלות היועצים, אך לא הצליח לעמוד בלוח הזמנים להעלאת הנושא להצבעה בבחירות.

עסקה יוצאת דופן

בדצמבר 2021, סנברג אמר לבכיר באספיריישן כי הקליפרס פנו אליו בנוגע לעסקה עם לנארד, הכוכב הפצוע שלהם. הבכיר נזכר שסנברג אמר: "זה חשוב לקליפרס".

לבכירים באספיריישן נודע כי סנברג מקדם הסכם לארבע שנים, בשווי 48 מיליון דולר, עם לנארד. לסנברג לא הייתה שליטה בהסכמים כאלה, אך כבעל המניות הגדול ביותר וכחבר דירקטוריון, להעדפותיו היה משקל.

בתוך החברה, הלסתות נשמטו מן התנאים, ואחד המנהלים אמר לעמיתו כי אספיריישן יכולה לרכוש שבע פרסומות לסופרבול במחיר החוזה.

"אם אתם רוצים עסקת טאלנטים... אולי כדאי שנבדוק את השוק. תעשו קצת מחקר. תשקלו קבוצה אחרת", אמר מנהל בכיר אחד לשוקרו, היועץ המשפטי הראשי, בהודעת טקסט אותה ראה הוול סטריט ג'ורנל. "אי אפשר פשוט להתחייב להוצאה של 48 מיליון דולר בלי לדבר עם אנשים בחברה. אני לא מבין את זה".

"מסכים לחלוטין", השיב שוקרו. "קוואי הוא כוכב אזורי. אין לו את הכריזמה של סטף קרי, לברון וכו'".

לנארד לא בלט במיוחד על המגרש, ושמר על פרטיותו מחוצה לו. כדורסלן העבר צ'ארלס בארקלי כינה אותו פעם "סייבורג".

על פי העסקה שסנברג הביא לחברה, לנארד אמור היה לקבל 20 מיליון דולר במניות אספיריישן בנוסף ל-28 מיליון דולר במזומן, אך החברה נרתעה ממסירת כמות כזו של מניות. במייל למנהלי החברה, שראה ה"ג'ורנל", כתב סנברג כי המנכ"ל דאז, אנדריי צ'רני, "היה סבור כי העסקה לא כדאית".

סנברג הסכים לאחר מכן לתת ללנארד מניות מאחזקותיו הפרטיות בחברה, וכתב למנהלים במייל שהם עוד יבינו את טעותם: "היתרונות שתקבלו... מהשותפות הזו מסובסדים על ידי 20 מיליון הדולר של המניות שלי".

החוזה בן 19 העמודים דרש מלנארד להעניק חתימות לאוהדים, לקיים מפגשים, ולהגיע לאירועים לתועלת הקהילה ויום צילומים שנתי של שמונה שעות, בין היתר.

מנהלת שיווק שסקרה את התנאים התלוננה במייל למנהליה על "כמה תמרורי אזהרה גדולים למדי", לרבות העובדה שהאיש ששילמו לו כדי להציג לציבור את החברה שלהם לא השתמש במדיה חברתית. "אנחנו צריכים לקבל הרבה יותר מאשר יום צילומים אחד של שמונה שעות במחיר שאנחנו משלמים", היא אמרה.

גורמים בחברה שקלו אסטרטגיות שונות לאופן שבו לנארד יכול לתרום, כולל סדרת רשת שבה הוא ינסה להפחית את טביעת הרגל הפחמנית שלו. מחלקת השיווק הכינה דגם של בובת 'בובלהד' של לנארד עם לוגו של אספיריישן.

שום דבר מאלה לא התממש, ומעולם לא הכריזו על לנארד כדובר החברה. עד למועד התשלום השני ללנארד, הצרות הכלכליות של הבנק הלכו והחמירו. החברה ביטלה בליץ פרסומי שתוכנן זמן רב והפסיקה לשלם חשבונות גדולים כקטנים, על פי תביעות שהוגשו נגד הבנק.

מנהלים בכירים לשעבר באספיריישן אמרו שאף שאנשים בתוך החברה הביעו חששות מהעסקה, מעולם לא היה כל דיון או השערה מצד מנהלים בכירים על כך שהיא עשויה להיות כלי עבור לנארד והקליפרס כדי לעקוף את תקרת השכר.

ב-NBA, התקרה קובעת ערכי מקסימום עבור הוצאות קבוצתיות ואישיות על שחקנים. היא נועדה למנוע מהבעלים העשירים ביותר לבלוע את כל הסופרסטארים הזמינים. קומישינר ה-NBA אדם סילבר כינה את עקיפת התקרה "חטא חמור".

ספקולציות בעולם הכדורסל, שלפיהן העסקה עם אספיריישן הייתה פתרון שנועד לעקוף את תקרת השכר פרחו בין היתר בגלל טענות קודמות בנוגע ללנארד. בשנת 2019, כאשר לנארד חתם לראשונה עם הקליפרס, ה-NBA בדקה האם הקבוצה נתנה לו או לנציגיו משהו מעבר לחוזה שחקן סטנדרטי. הליגה לא מצאה הוכחה לכך.

בסוף 2022, שבעה חודשים לאחר תחילת חוזה החסות של לנארד, אספיריישן הייתה במצוקה כספית אך עדיין הביעה אופטימיות בפני משקיעים פוטנציאליים.

מנכ"ל חדש גויס כדי להסיט את המיקוד של החברה מבנק קמעונאי לעסק קטן יותר לזיכויי פחמן, המכוון לתאגידים. סנברג אמר למשקיעים פוטנציאליים כי הוא מתכנן להשקיע 50 מיליון דולר מכספו הפרטי בחברה כדי לתמוך בשינוי זה, שיכלול קיצוץ בכוח העבודה, על פי רישומים אותם בדק ה"ג'ורנל". המנכ"ל החדש נפגש עם באלמר בנובמבר 2022, על פי שני אנשים שמכירים את הפגישה.

בחודש שלאחר מכן, דניס וונג - בעל מניות מיעוט בקליפרס שבתו עבדה עבור אספיריישן - השקיע 2 מיליון דולר. במרץ 2023, באלמר השקיע 10 מיליון דולר. אדם המכיר את ההשקעה אמר שמבחינתו של באלמר היה זה ביטוי של תמיכה וביטחון במנכ"ל החדש.

אחד מעיתונאי הספורט המשפיעים ביותר בארה"ב ראה זאת אחרת.

פאבלו טורה פתח את הפרק של 3 בספטמבר בפודקאסט המצליח שלו "פאבלו טורה מגלה" עם פצצה. הוא הציג ראיות המצביעות על כך שבאלמר הפר את תקרת השכר על ידי שימוש באספיריישן כדי להעביר כסף ללנארד.

אדם שטורה הציג כעובד במחלקת הכספים של אספיריישן, בפנים ובקול שהוסוו, נזכר שסיפרו לו על העסקה עם לנארד: "זה היה כדי לעקוף את תקרת השכר. חחח".

הקליפרס הכחישו זאת, אך הפודקאסט וסדרה של דיווחים נוספים הפכו ויראליים. באלמר אמר ל-ESPN, בהתייחסו לאספיריישן: "השקעתי בחבר'ה האלה כי חשבתי שהם במגמת עלייה, והם רימו אותי. בשלב זה, אין לי שום דרך להתנבא ולדעת למה הם עשו את מה שעשו, בטח שלא בנוגע לחוזה הספציפי עם קוואי". ה-NBA שכרה את משרד עורכי הדין ווכטל, ליפטון, רוזן וכץ כדי לחקור את העניין.

חובות של מאות מיליונים

עולמו של סנברג, בשלב זה, התמוטט. בפברואר 2025 הוא הואשם בקשירת קשר לביצוע הונאה בנקאית. אימו בת ה-80 חתמה על ערבות של 200 אלף דולר כדי להבטיח את שחרורו בערבות.

אספיריישן, שפעלה אז תחת השם CTN Holdings, הגישה בקשה לפשיטת רגל חודש לאחר מכן, וציינה חובות של בין 100 מיליון דולר ל-500 מיליון דולר. מניות אספיריישן שהוחזקו על ידי דרייק, דאוני ג'וניור וכ-250 משקיעים נוספים היו כמעט בוודאות חסרות ערך.

סנברג אמר לשופט פדרלי בלוס אנג'לס בחודש שעבר שהוא רוצה להודות באשמה. במסגרת עסקת טיעון, הוא הודה בשני סעיפי הונאה בנקאית בתמורה לכך שהתובעים יבקשו לא יותר מ-19 וחצי שנות מאסר.

בפברואר, באלמר והקליפרס יארחו את חגיגות האולסטאר של ה-NBA. אם סנברג יצפה בהן, זה לא יהיה ממושבו הקבוע על המגרש.