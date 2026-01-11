ההודעה של חברת וויקס בשבוע שעבר על חזרה למתכונת של עבודה מלאה מהמשרדים עוררה בימים האחרונים סערה רחבה ברשתות החברתיות, והפכה במהירות לדיון עקרוני על תרבות עבודה, ניהול והכיוון שאליו הולך ההייטק בעידן הבינה המלאכותית.

כאמור, לפי הודעת החברה, החל מה-1 בפברואר 2026 יעבדו עובדי וויקס בישראל חמישה ימים בשבוע מהמשרד, זאת לצד צוותים נבחרים באירופה, כשהחריגים הם עובדי החברה באוקראינה שימשיכו לעבוד מהיכן שמתאים ובטוח להם, זאת על רקע המלחמה המתמשכת.

עם זאת בהנהלה הדגישו כי לצד החזרה למשרד, תישמר גמישות אישית, המבוססת על אמון ושיקול דעת ניהולי. בהודעה לעובדים כתב נשיא החברה ניר זוהר כי וויקס תמיד האמינה בעבודה משותפת זה לצד זה, וכי דווקא בתקופה של האצה טכנולוגית ושינויים עמוקים שמביאה עמה הבינה המלאכותית, לנוכחות פיזית יש ערך מכריע. עוד לדבריו, עבודה משותפת מאפשרת שיתופי פעולה הדוקים יותר, קבלת החלטות מהירה ודינמיקה יומיומית שקשה לשחזר מרחוק. עם זאת, זוהר הדגיש כי הגמישות הארגונית אינה נעלמת וכי החברה מכירה בכך שלעתים החיים עצמם מחייבים התאמות נקודתיות.

״היתרון התחרותי נשחק, והאיום הוא קיומי״

אחת הביקורות הבולטות שעלו בעקבות ההודעה הגיעה מהפסיכולוגית וחוקרת ההתנהגות לירז מרגלית, שטענה כי מאחורי ההחלטה מסתתר מהלך עמוק יותר מהעדפה ניהולית לעבודה פיזית. לדבריה, ההסברים הרשמיים של וויקס אינם מספקים. ״אם זה היה באמת רק עניין של שיתוף פעולה, ארבעה ימים במשרד היו מספיקים״, כתבה, והוסיפה כי ״קורה פה משהו עמוק יותר״.

מרגלית קושרת את המהלך לשחיקה של היתרון התחרותי של וויקס בעידן הבינה המלאכותית. ״הפטנט שוויקס בנתה עליו אימפריה, הורדת חסמים בבניית נוכחות דיגיטלית, נהיה פתאום קל הרבה יותר לשכפול״, כתבה. לדבריה, כיום ״לא צריך ללמוד לבנות אתר, ה־AI עושה את זה בקליק״, ולכן לא מדובר רק בתחרות אלא ב״קומודיטיזציה״.

במצב כזה, טוענת מרגלית, ״היתרון התחרותי נשחק, והאיום הוא קיומי״. לטענתה, כאשר ארגונים חשים איום כזה, הם אינם ״נהיים יצירתיים יותר״, אלא נהיים הדוקים יותר. לדבריה, המשמעות היא ״פחות פרשנות, פחות חריגים, ויותר נורמה אחת שמיישרת את כולם״. מרגלית מוסיפה כי אין זה מקרי שהמהלך מתמקד דווקא בישראל. ״כשחברה צריכה להמציא את עצמה מחדש מול איום טכנולוגי, היא חוזרת ל־core. היא צריכה את הליבה הטכנולוגית והיצירתית שלה קרוב, בחדר אחד, בלי דיליי של זום ובלי הפרדות של קירות הבית״.

בהקשר רחב יותר היא משווה את המהלך לצעדים שנקט אילון מאסק בטוויטר לאחר רכישתה. ״מערכת לא בהכרח מתפרקת כשחותכים את הגמישות, היא פשוט מתעצבת מחדש״, כתבה. לדבריה, גם אם צעדים כאלה גורמים לנטישה, הם משאירים מאחור ״ליבה של אנשים שמוכנים להקריב הכול למען המשימה״, ומאותתים על ״ריסט אמיתי״ שמגדיר מחדש את הסטנדרטים והמחויבות הארגונית.

יגבה מחיר תחרותי אמיתי במאבק על טאלנטים

שירי וקס, מנכ"לית חברת ההשמה להייטק גוטפרנדס (Gotfriends), כתבה בפייסבוק שלה כי מהלכים לצמצום העבודה מהבית עלולים לגבות מחיר תחרותי ממשי במאבק על טאלנטים. לדבריה, הנתונים שהיא אוספת מצביעים על פער הולך וגדל בין החלטות של הנהלות לבין ציפיות העובדים. "בעוד שחלק מהחברות דוחפות חזרה לעבודה מלאה מהמשרד, כ־80% מהמועמדים המנוסים, עם יותר מארבע שנות ניסיון, עדיין רואים במודל ההיברידי תנאי סף כדי בכלל לשקול מעבר עבודה", כתבה.

לדברי וקס, יותר מ־50% מהמשרות שנפתחו בחציון האחרון מציעות לפחות יומיים עבודה מהבית, מה שמעיד כי השוק בכללותו טרם זנח את מודל העבודה ההיברידי. בעידן שבו הביקוש למומחי בינה מלאכותית הוכפל והתחרות על כוח אדם איכותי מחריפה, היא מזהירה כי ״חברה שתבחר ללכת נגד הזרם ולצמצם ימי עבודה מהבית, עלולה לגלות שהטאלנט האיכותי פשוט בוחר בדלת ליד״. מניסיונה הניהולי, הוסיפה, ניתן לעמוד ביעדים ואף לצמוח תוך שילוב של עבודה היברידית, שמפחיתה שחיקה ומאפשרת לעובדים לשלב חיי משפחה לצד קריירה.

ומהצד השני

מנגד, ברשת נשמעו גם קולות שמגנים על הנהלת וויקס. עובדים לשעבר ואנשי תעשייה ציינו כי האמונה בעבודה פנים אל פנים הייתה חלק מתפיסת העולם של וויקס עוד הרבה לפני הקורונה, וכי החברה ראתה מאז ומעולם באינטראקציה אנושית בלתי אמצעית מנוע מרכזי לחדשנות ולביצועים. לדבריהם, מדובר בהחלטה שנובעת מתפיסה ניהולית סדורה ולא מתגובה אופורטוניסטית לתנאי שוק משתנים.

ביקורת נוספת הופנתה כלפי רמת הוודאות של מתנגדי המהלך. לטענת המגינים, הקלות שבה נקבע כי עובדים יעזבו בהמוניהם או שהחברה תאבד את האטרקטיביות שלה מתעלמת מהעובדה שמדובר בחברה שהצליחה לצמוח מאפס לשווי של מיליארדים, ושעדיין מנוהלת על ידי מייסדה וצוות הנהלה ותיק. בעיניהם, עצם היכולת לקבל החלטה לא פופולרית, אך עקבית עם רוח החברה, היא ביטוי לביטחון ניהולי ולא לחולשה.

למגינים הצטרף גם שחר כהן מלוסיד קפיטל שכתב בין היתר כי ״עבודה מהבית - למי שחושב ש-Wix טועה, מוזמן להאזין לשותפים באנדרסן הורביץ, אילון מאסק, מנכ"ל אמזון ואח' - זה לא עובד לאורך זמן בארגונים גדולים: ג'וניורים לא לומדים, דריפטינג של מוסר עבודה (בהתחלה 30 ד' הפסקה, אחכ כבר לוקחים שנ"צ, אח"כ כבר קובעים 3 שעות סידור לאמצע היום,...)״.