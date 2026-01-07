בגלל ה-AI: וויקס מחזירה את העובדים למשרד

חברת וויקס הודיעה לעובדיה כי החל מ־1 בפברואר 2026 תשוב למתכונת של עבודה מלאה מהמשרדים, כלומר חמישה ימים בשבוע. ההחלטה תחול על צוותי החברה בישראל, כמו גם על הצוותים בקרקוב ובווילנה, בעוד שעובדי החברה באוקראינה ימשיכו לעבוד מהמקום הבטוח והמתאים להם, זאת בהתחשב במלחמה שעדיין מתרחשת באזור.

● סיכום השנה בהייטק: שיא בעסקאות לצד שפל במספר המועסקים

● מה אנחנו מפסידים בעבודה מרחוק - ואיך אפשר למזער את הנזק

● "פיטורי בינה מלאכותית הם עובדה, אבל אף אחד לא כותב על הגיוסים"

לפי הנהלת החברה, מדובר במהלך שנועד בין היתר לחזק את שיתופי הפעולה, להאיץ קבלת החלטות ולהחזיר למרכז את הדינמיקה היומיומית שנוצרת בעבודה משותפת פנים אל פנים, לאחר תקופה ממושכת של עבודה היברידית שהחלה בתקופת הקורונה.

בהודעה ששלח לעובדים כתב הנשיא ניר זוהר כי וויקס תמיד הייתה חברה שמאמינה בעבודה זה לצד זה, וכי דווקא בתקופה שבה תעשיית הטכנולוגיה עוברת שינוי מואץ בהשפעת הבינה המלאכותית, יש חשיבות מיוחדת לנוכחות משותפת במשרד. לצד זאת הדגיש זוהר כי הגמישות הארגונית לא נעלמת, אלא תמשיך להתבסס על אמון, צרכים אישיים ושיקול דעת ניהולי, תוך הבנה ש״החיים קורים״ ושלעיתים נדרשת התאמה נקודתית. עוד לדבריו, החזרה למשרד נועדה לאפשר לוויקס להמשיך לצמוח, ללמוד ולבנות מהר יותר, כצוות אחד.