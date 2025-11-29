המניות שצפויות לעלות מחר, ומה צפוי בשווקים בדצמבר

1 עוד עונת דוחות מוצלחת מגיעה לסיומה

בסיומו של שבוע גדוש באירועים ובדוחות, המסחר בת"א ננעל בעליות שערים במרבית המדדים המובילים. מדד ת"א 35 עלה בכ-0.9%, בעוד מדד ת"א 90 עלה בכ-1.8% ומדד הבנקים עלה בכ-1.1%.

בפתח השבוע עונת הדוחות בבורסה בת"א תגיע אל סיומה, עם פרסום תוצאותיהן של מספר חברות שטרם חשפו את ביצועיהן ברבעון השלישי של השנה. באופן כללי, החברות בת"א המשיכו להציג ביצועים חזקים שנתמכו מהמשך ההתאוששות במשק מהשפעות המלחמה. מה שהשתקף במדדי הבורסה שהמשיכו במגמת העליות, כשמתחילת החודש עד כה מדדי ת"א-35 ות"א-125, שברו החודש, כל אחד, 8 פעמים את שיא כל הזמנים, ועלו בשיעור של כ-3.1% ובשיעור של כ-2.4%, בהתאמה.

מי שקצת העיבו על החגיגה היו חברות הביטוח, שלמרות תוצאות חזקות סבלו בשבוע החולף מירידות שערים. זאת, בעיקר על רקע הודעתו הדרמטית של המפקח על הביטוח, עמית גל, על עליית מדרגה במהלך שהוא מוביל להורדת המחירים בביטוחי הרכב. עם זאת, וחרף הירידות מדד הביטוח עדיין הציג את התשואות הגבוהות ביותר מבין מדדי ת"א, עם עלייה חודשית של מעל 8%, שממשיכה את המגמה של השנה וחצי האחרונות.

שני מדדים נוספים שירדו במהלך השבוע היו מדד רשתות השיווק ומדד ת"א ביטחוניות החדש. מדד רשתות השיווק, הכולל בתוכו את הקמעונאיות הגדולות, ירד בכ-2%. זאת, על רקע חולשה שהציגו רשתות הסופרים הגדולות, בראשות שופרסל, במהלך הרבעון השלישי של השנה.

בגזרת המניות הביטחוניות, שיחד עם מניות הביטוח היו הלהיט של השנים החולפות בבורסה בת"א, חלה ירידה קלה של 1.7%, בצל הדיווחים על התקדמות בשיחות הפסקת האש בין רוסיה לאוקראינה שהעיבה על הסנטימנט בתחום.

2 גל ההנפקות והמציאות הביטחונית

בצל עליות השערים, ההתחממות בשוק ההנפקות המקומי נמשכת, לאחר שבשבוע החולף הצטרפה לבורסה חברת הסיעוד עמל ומעבר, והחלה להיסחר לפי שווי של 2.6 מיליארד שקל. אליה צפויה להצטרף בקרוב גם חברת המזון סוגת שתנסה להנפיק לפי שווי של 850 מיליון שקל (לפני הכסף).

בנוסף, במהלך סוף השבוע הגישו שתי חברות בנייה תשקיף לקראת הנפקות, אשר צפויות לצאת לדרך גם הן עד סוף השנה. הראשונה, היא חברת הייזום והבנייה עומר הנדסה תנסה להנפיק את מניותיה בת"א לפי שווי של 1.2 מיליארד שקל (לפני הכסף). השנייה היא חברת אביליה שתנסה להנפיק לפי שווי של 545 מיליון שקל. אלא שבניגוד לחברות רבות שהצטרפו לבורסה בשנה החולפת, מעל החברות מרחפת עננה בדמות גרעון בהון החוזר.

לצד ההנפקות, המציאות הביטחונית והפוליטית תמשיך להשפיע על הסנטימנט בשוק. ברקע, הדיווחים על לחצים מצד ארה"ב להתחיל בשיחות לקראת מעבר לשלב השני של תוכנית 22 הנקודות של נשיאי ארה"ב דונלד טראמפ, בעת שבישראל עדיין ממתינים להשלמת החזרת גופות שני החטופים החללים שנותרו בעזה.

במקביל, המשקיעים והציבור הישראלי ימשיך לבחון את היציבות ביתר הגזרות לאחר שבוע מתוח. בגזרה הלבנונית, נרשמת המתנה מתוחה לתגובת חיזבאללה לחיסולו של היית'ם עלי טבטבאי, מי שהוגדר כמספר 2 בארגון הטרור הלבנוני. מתיחות נרשמה גם בגזרה הסורית כששישה חיילי מילואים נפצעו בתקרית בכפר בית ג'ן שבדרום המדינה השכנה.

3 הצפי להורדת ריבית העלה את וול סטריט

בוול סטריט שבוע המסחר המקוצר ננעל גם כן בעליות שערים. מדד הדאו ג'ונס עלה ב-0.6% ה-S&P 500 התרומם ב-0.5% והנאסד"ק עלה ב-0.6%. ברקע, אופטימיות המשקיעים לגבי האפשרות שהפדרל ריזרב ימשיך במהלך הורדת הריבית גם אל תוך חודש דצמבר.

בכך, משלימה וול סטריט חודש תנודתי בסופו עלה מדד ה-S&P 500 ב-0.1% לרמות שיא אליהן הגיע בסוף אוקטובר. מדד הדאו ג'ונס סיים את החודש עם עלייה של 0.3%, שסייע לו להשלים חודש שביעי ברציפות של עליות, רצף העליות הארוך ביותר מאז תחילת 2018. מנגד מדד הנאסד"ק, מוטה הטכנולוגיה, רשם תשואה חודשית שלילית של 1.5%, לראשונה מאז מרץ, בצל החששות מבועת בינה מלאכותית.

בצל עליות השערים בסף השבוע המניות הדואליות חוזרות לתל אביב עם פער ארביטראז' חיובי של כ-0.5% על המעו"ף, וצפויות לתרום למדד בפתחו של שבוע המסחר. טבע חוזרת עם פער חיובי של 2.6%, טאואר עם פער חיובי של 2% ונייס עם 1.7%. מנגד, מניית פורמולה מערכות חוזרת עם פער שלילי של 1.4% ומניית גילת עם פער שלילי של 1.4%.

4 ה-S&P 500 ימשיך בזינוק?

במבט קדימה, השווקים בארה"ב ימשיכו להתמודד עם השאלה האם השוק מצוי בעיצומה של בועת AI. עם זאת, ולמרות החששות בשוק, בבנקי ההשקעות האמריקאים ממשיכים לשמור על אופטימיות. בסקירות שפרסמו לקראת השנה החדשה העריכו שורה של בנקים בולטים כי מגמת העליות במדד הדגל האמריקאי, ה-S&P 500, תימשך גם אל תוך השנה הבאה. להערכתם בסיכום שנת 2026 המדד יציג תשואה דו-ספרתית שתיסוב סביב ה-15%.

מי שבלטו בתחזיות שלהם הם האנליסטים של בנק ההשקעות ג'יי.פי מורגן. הבנק, שידוע בתחזיותיו הזהירות, העריך שהמדד יעלה במהלך השנה ב-11%, לרמה של 7,500 נקודות, בעיקר הודות לצמיחה ברווחי החברות והורדות הריבית של הבנק הפדרלי. בבנק גם מציינים, כי במקרה שהאינפלציה תמשיך להתקרר, מה שיאפשר לפד' להמשיך במתווה הורדת הרבית (יותר מפעמיים), המדד עשוי לקפוץ במעל 17% (רמה של 8,000 נקודות).

מנגד, מי שמצננים את ההתלבות הם כלכלני בנק אוף אמריקה, שפרסמו תחזית פחות אופטימית למדד. הבנק מעריך שמדד הדגל האמריקאי יציג "תשואות צנועות" במהלך השנה הבאה, וקובע לו מחיר יעד של 7,100 נקודות עד סוף השנה - המשקף אפסייד של מעט פחות מ-5%.

בדומה לבנקים האחרים, בבנק אוף אמריקה צופים צמיחה סולידית של 14% ברווחי החברות, אך שם מוסיפים הסתייגות לפיה רווחים אלו אולי לא יתורגמו לעליות משמעותיות בשווקים. הבנק העלה את המלצתו לסקטור מוצרי הצריכה הבסיסיים ל"משקל־יתר", ובמקביל הוריד את המלצתו לסקטור המותרות ל"משקל־חסר".