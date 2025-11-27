מניות של חברות הפועלות בתחום הביטחוני הניבו בשנים האחרונות תשואות של מאות אחוזים בבורסה בת"א. בעקבות המלחמות בישראל ובאוקראינה, נהנו החברות הביטחוניות המקומיות מגידול משמעותי בהכנסות ובצבר ההזמנות שלהן, שתורגמה לנסיקה מהירה במחירי מניותיהן. אלא שבשבועות האחרונים חוו המניות הללו, שהיו עד לאחרונה חביבות המשקיעים, ירידות לנוכח סיום המלחמה בארץ וההתקדמות להפסקת אש באוקראינה.

● המספרים נחשפים: 120 אלף ישראלים עושים בכל שנה את הטעות הגדולה ביותר בפנסיה

● מהאמרים עד נגמ"שים: שפיר מתרחבת בתחום הביטחוני

שינוי הסנטימנט הזה בא לידי ביטוי גם במדד החדש "ת"א ביטחוניות", הכולל 19 מניות של חברות הפועלות בתעשיות הביטחוניות. המדד, שהושק על ידי הבורסה בתחילת נובמבר במטרה לאפשר למשקיעים להיחשף לתחום הלוהט, חווה ירידה של כ-4% בקצת פחות מחודש, בזמן שהמדדים המובילים של ת"א דווקא עלו. זאת, כאמור, לאחר שמניות חברות הכלולות בו הוסיפו מאות אחוזים לערכן בשנים האחרונות.

כך למשל, מניית יצרנית המצלמות המיוצבות לרחפנים נקסט ויז'ן, שהייתה אחת משיאניות התשואה בבורסה בשנים האחרונות ואף נכנסה לאחרונה למדד הדגל ת"א 35, ירדה ביום ג' השבוע בכ-5% בעקבות דיווחים על התקדמות להסכם בין רוסיה ואוקראינה. במקביל, מניותיהן של משפצת המטוסים תאת ויצרנית הרכיבים לכלים צבאיים עשות ירדו בכ-6% וכ-4.5% בהתאמה. המגמה השלילית לא פסחה גם על מניית אלביט מערכות, מי שמובילה בגאון את התחום מבחינת שווייה והיקף עסקיה, אשר ירדה בכ-2.5%.

"ההתקדמות במגעים לסיום המלחמה באוקראינה הביאה לסנטימנט שלילי כלפי התחום לאחרונה", אומר איליה פיינר, אנליסט לידר שוקי הון. "המגמה הזאת מורגשת גם במניות ביטחוניות באירופה ובארה"ב שיורדות בתקופה האחרונה (ראו מסגרת), וזה משפיע גם על הסנטימנט של המשקיעים בישראל".

לדבריו, "הירידות חוצות את כלל הסקטור, ולא נעצרות בחברות שמושפעות מהמלחמה באופן ישיר. החשש בשוק הוא שהמשקיעים פחות יתמקדו בסקטור הביטחון והמיקוד יעבור לסקטורים אחרים. אם בשנה-שנתיים האחרונות מאז המלחמה ראינו שהסקטור רץ וכל המניות זינקו, מתוך ציפייה שהמלחמה תביא להאצה משמעותית בתוצאות, עכשיו החברות יימדדו על סמך התוצאות".

עם זאת, פיינר כמו אנליסטים אחרים, סבור שחרף הסנטימנט השלילי למניות הביטחוניות נותר פוטנציאל להמשך צמיחה: "התחזית שלנו לא השתנתה בעקבות הדיווחים מאוקראינה. אנחנו חושבים שהעלייה בתקציבים והמומנט הביטחוני יימשכו", אמר פיינר. "המדינות, בטח באירופה, ירצו להמשיך לבסס ולחזק את הביטחון שלהן לאור האיום הרוסי, ולכן התקציבים רק יגדלו. זה כמובן יתמוך בעלייה בהזמנות וברכש".

הבורסה הצטרפה להייפ באיחור?

הירידה במניות הביטחוניות מגיעה כאמור דווקא לאחר השקת המדד החדש של הבורסה, שלא נותרה אדישה לביצועים העודפים שהציגו המניות הביטחוניות בשנים האחרונות. כך מאז פרוץ מלחמת חרבות ברזל לפני כשנתיים עלה מדד ת"א 35 ב-95%, תשואה יפה לכל הדעות, אך מניות הסקטור הביטחוני המקומי הניבו ברובן תשואה גבוהה בהרבה. זאת לנוכח העלייה החדה בצבר ההזמנות שלהן ממשרד הביטחון, ותודות למרוץ חימוש נרחב במדינות אירופה ובטריטוריות נוספות בעולם, על רקע עימותים שונים ובראשם מלחמת רוסיה-אוקראינה.

מניית אלביט מערכות שבשליטת מיקי פדרמן יותר מהכפילה את שווייה מתחילת המלחמה, ונסחרת כיום בשווי של 72 מיליארד שקל (החברה הרביעית בגודלה בת"א). הרבה מעליה במונחי תשואה ניתן למצוא את יצרנית המרעומים לפגזים ארית תעשיות (כמעט 2,200% מתחילת המלחמה), יצרנית הרכיבים לטנקים אימקו (553%), משפצת מנועי המטוסים מנועי בית שמש (572%), ספקית המצלמות לכלי טיס בלתי מאוישים נקסט ויז'ן (539%), ועוד שורה של מניות שהניבו תשואה תלת-ספרתית.

הזדמנות קנייה נדירה במניות הביטחוניות בחו"ל? לא רק בישראל: מניות הסקטור הביטחוני בארה"ב הציגו ביצועי חסר משמעותיים בתקופה האחרונה, כשלפי נתוני בנק קנטור, הן ירדו ב-30% בתקופה של כחודשיים (מסוף ספטמבר) שבה מדד S&P 500 ירד בשיעור חד-ספרתי. להערכת אנליסט הביטחון והחלל קולין קנפילד מקנטור, ההמלצה ברורה: זה הזמן לקנות. קנפילד מציין כמה גורמים שדוחפים נגד הסקטור הביטחוני (למשל השבתת הממשל שהייתה עלולה לפגוע בחברות, והאפשרות לסיום המלחמה בין רוסיה לאוקראינה), אך לדבריו יש פער גדול בין הסנטימנט השלילי למציאות, שכוללת התחזקות ביקוש וחוזים רב-שנתיים לצד תמחור בשפל. הוא מזהה הזדמנות קנייה נדירה, ומעריך שמומנטום המכירות בסקטור התרחש בעיקר בשל התאמות סוף שנה - הקטנת פוזיציות במניות רווחיות ומכירה של מניות בהפסד לצורכי מס. המניה המומלצת שלו בסקטור היא Kratos Defense & Security Solutions שנסחרת בשווי של 12.7 מיליארד דולר. יצרנית הטכנולוגיות הביטחוניות האמריקאית עוסקת בתחומי הכטב"מים, תקשורת לוויינית ואלקטרוניקה. חברה מומלצת נוספת שלו היא Redwire Corporation מתחום החלל.

קנטור מזהים הזדמנויות גם בשוק הביטחוני באירופה, ואנליסטית הביטחון מארי-תרז גרובנר מעלה את ההמלצה למניית RENK Group (מערכות ביטחוניות לרכב) שנסחרת בגרמניה, מנייטרלי לתשואת יתר עם פרמיה של 50% על המחיר הנוכחי. לדברי האנליסטית, החברה הגדילה משמעותית את התחזית שלה לטווח הבינוני, ובמידה רבה השוק לא שם לב לכך על רקע הדיבורים על סיום המלחמה באוקראינה. "השיחות על אוקראינה שלחו את המניה לירידה של 25% וזו הזדמנות קנייה אטרקטיבית. אנחנו לא מאמינים ששלום באוקראינה יגרום למדינות נאט"ו לבחון מחדש את תקציבי הביטחון שלהן, בניגוד למה שהשוק מתמחר", כותבת גרובנר. "אפילו אם הלחימה הפעילה תיפסק, היא כבר שינתה מהותית את החשיבה האסטרטגית באירופה. חברות בנאט"ו רואות ברוסיה יריב לטווח ארוך שמוכן להשתמש בכוח כדי להשיג מטרות פוליטיות". להערכתה, הרתעה תהיה המדיניות השולטת, ולא פירוק נשק. שירי חביב ולדהורן קראו עוד

הקריטריון לכניסה למדד ת"א בטחוניות הוא שלפחות 50% מההכנסות מקורן בסקטור הביטחוני-צבאי (או 40% לחברות שכבר משתייכות אליו). בבורסה בחרו לקבוע תקרת משקל למניות במדד, כך שמשקלה של אלביט, השחקנית הגדולה בפער גדול, לא יעלה על 10%. במדד ת"א ביטחוניות אין מסלול הצטרפות מהיר, כך שאם בשנה הקרובה תונפק התעשייה האווירית, היא לא תוכל להיכנס למדד עד לעדכונו בנובמבר הבא.