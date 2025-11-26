מהאמרים עד נגמ"שים: שפיר מתרחבת בתחום הביטחוני

המלחמה האחרונה מאתגרת את מערך הלוגיסטיקה של צה"ל, והצורך בהשגת חלפים לרכבי השטח השונים הולך וגובר. לגלובס נודע כי ענקית התשתיות הבורסאית שפיר הנדסה , באמצעות החברה הבת פריץ, זכתה לאחרונה במכרז של משרד הביטחון לניהול מערך חלקי החילוף לרכב המבצעי והמנהלי של צה"ל.

מדובר בחוזה המתפרס על פני 5 שנים עם היקף הכנסות שנתי של 100 מיליון שקל, ובסך הכול חצי מיליארד שקל. בחברה טוענים כי זו אחת העסקאות הגדולות שנחתמו בשנים האחרונות בין מערכת הביטחון לגוף אזרחי בתחומי הלוגיסטיקה.

בשפיר מציינים כי המלחמה בדרום ובצפון הגבירה את הביקוש למערכי לוגיסטיקה, והאיצה את הצורך בזמינות של חלקי חילוף. לפי תנאי המכרז, שפיר (בשיתוף קבלני משנה - NASS האמריקאית וח.א.ש טכנולוגיה הישראלית) תנהל את שרשרת אספקה לתחום הרכב המבצעי והמנהלי של הצבא. היא תפעל לתכנן את הצרכים, לרבות הכנת עתודות מספקות ותחזיות לשימוש בחלפים.

בנוסף, היא תרכוש ותפעל לאתר ספקים בארץ ובעולם להספקת החלפים, ותפעל לאחסן, לתפעל ולנהל את המלאי עבור המלאי המטכ"לי בצה"ל.

התרחבות חטיבת הלוגיסטיקה

הזכייה במכרז משתלבת במגמת ההתרחבות של חטיבת הלוגיסטיקה של שפיר. החטיבה מפעילה פריסה ארצית של מרכזי לוגיסטיקה, מערכי הובלה יבשתית וניהול מלאים, ובכלל זה את פריץ, המספקת שירותים ללקוחות ביטחוניים מובילים ובהם התעשייה האווירית, רפאל ויחידות ממשלתיות נוספות.

נציין עוד כי שפיר כבר זכתה במכרז משמעותי מול משרד הביטחון בהיקף של 5.5 מיליארד שקל - בינואר 2020 נבחרה חברה בת שלה (60%) להפעיל ולתחזק יחד עם חברה נוספת (אוריין) את פרויקט המרה"ס (מרכז הספקה אחוד). במסגרת זו היא מקימה ומתחזקת שלושה מרלו"גים ברחבי המדינה עבור צה"ל, לתקופה של 26 שנים. מדובר במכרז שהוציא משרד הביטחון לפרויקט הלוגיסטי הגדול בתולדות המדינה, שמחליף את מערך האחסון הישן והמפוצל של צה"ל במרכזים מתקדמים המבוססים על אוטומציה ורובוטיקה, שהיקפו מסתכם בכ־5.5 מיליארד שקל.

הזכייה החדשה במכרז חלקי החילוף, בין השאר לרכבי האמר, משאיות אושקוש ונגמ"שים, מחזקת את מעמדה של שפיר כספקית מרכזית למערכת הביטחון.

חברת שפיר נמצא בשליטתם של ארבעת האחים שפירא, ופועלת בתחומי התשתיות בזכיינות, התעשייה, הנדל"ן והלוגיסטיקה. מוקדם יותר השבוע הודיעה כי תרכוש מחברת הפניקס עוד 15% מרשת הדיור המוגן "עד 120", תמורת כ־280 מיליון שקל.

מניית שפיר עלתה ב־13% מתחילת השנה, ונסחרת בשווי שוק של מעל 10 מיליארד שקל.