האחים שפירא ישלמו למדינה מיליוני שקלים על רווחים ממכירת חלק מניותיהם בחברת שפיר הנדסה בשנים 2016-2018. זאת, לאחר שבית המשפט המחוזי מרכז דחה את ערעורם של ארבעת האחים בעלי השליטה בחברה - הראל (מנכ"ל שפיר), ישראל, גיל וחן שפירא - נגד צו שומה שהוציא להם פקיד שומה פתח תקווה בגין המכירות בהיקף עשרות מיליוני שקלים.

המחלוקת סבבה סביב אופן חישוב רווח הון שנבע לאחים ממכירת חלק ממניות שפיר הנדסה ותעשיות, אשר הוקצו להם בסמוך להנפקת החברה בשנת 2014 במסגרת הליך שינוי מבנה החברות בבעלותם. במסגרת אותו שינוי מבנה העבירו האחים לחברת שפיר הנדסה מניות שהיו להם בחברות שפיר מבנים ושפיר מחצבות, והוקצו להם בתמורה מניות בשפיר הנדסה, אשר בסמך לאחר מכן הונפקה לציבור.

השאלה שהתעוררה הייתה האם כאשר נמכרו חלק ממניות חברת שפיר הנדסה על-ידי האחרים מאוחר יותר, יש לראות את המניות הנמכרות ככאלה שהוקצו בתמורה לשתי החברות שהועברו לשפיר הנדסה - כעמדת פקיד השומה פתח תקווה; או שיש לראות את המניות שנמכרו ככאלה שהתקבלו רק בגין אחת החברות, שפיר מחצבות, באופן המזכה את האחים בשיעורי מס מופחתים - כעמדת האחים.

מימושים בהיקף של מיליארד שקל

שפיר הנדסה שבבעלות האחים שפירא פועלת בחמישה תחומים: תעשייה, שבו היא מייצרת ומספקת חומרי גלם שונים לענפי הבנייה והתשתיות; תשתיות, שם היא מבצעת פרויקטים להקמת תשתיות ומבנים בארץ; זכיינות, עם הפעלה והקמה של פרויקטים; ייזום נדל"ן למגורים, מסחר ומשרדים; ולוגיסטיקה, שבו החברה פועלת במתן שירותי שילוח בינלאומי ומציעה שירותי אחסון. בנוסף, יש לשפיר גם פעילות בתחום האנרגיה.

מאז הנפקת החברה בבורסה בדצמבר 2014 מימשו ארבעת האחים מניות בהיקף של כמיליארד שקל. לאחר המימוש האחרון, בסוף 2024, נותרו האחים להחזיק, בחלקים שווים ביניהם, ב-58.6% ממניות שפיר בשווי נוכחי של 5.7 מיליארד שקל.

המחלוקת בפסק הדין סבבה סביב שלוש עסקאות מכירה שביצעו האחים: מכירת כ-4.5 מיליון מניות על-ידי כל אחד מהאחים בתמורה לכ-30 מיליון שקל בדצמבר 2016; מכירת כ-4.9 מיליון מניות על-ידי כל אחד מהם בתמורה לכ-53 מיליון שקל ביולי 2017; ומכירת כ-4.9 מיליון מניות על-ידי כל אחד מהם בתמורה לכ-54.5 מיליון שקל בדצמבר 2018.

שני חשבונות נפרדים

באמצעות עורכי הדין יאיר בנימיני, מיכל רצ'לוסקי, טל עצמון, ליאת גרבר, ארז חגי ולידור אלמסי, טענו האחים כי המניות שנמכרו על-ידם היו המניות שקיבלו בתמורה למניותיהם בשפיר מחצבות במסגרת שינוי מבנה החברות בבעלות ב-2014, ולכן חלים עליהם שיעורי מס מופחתים של 25% על חלק מרווח ההון ו-30% על חלק אחר.

האחים ביססו את טענתם על כך שחילקו את המניות שהוקצו להם במועד שינוי המבנה לשני חשבונות נאמנות נפרדים, ולכאורה כל חשבון שיקף חברה אחרת. הסיבה להפרדה הייתה העובדה שמניות שפיר מחצבות שיקפו זכאות למיסוי בשיעור מופחת, בעוד מניות שפיר מבנים לא זיכו את האחים באותן הטבות.

מנגד טען פקיד השומה פתח תקווה, באמצעות עו"ד יעל הרשמן-אקסן מפרקליטות מחוז מרכז (אזרחי), כי לא ניתן במקרה של שינוי מבנה "לצבוע" מניות של חברת שפיר הנדסה שהתקבלו בתמורה להעברת מניות בשתי חברות - שפיר מחצבות ושפיר מבנים, ולייחס אותן בעת מכירת מניות בשפיר הנדסה באופן ספציפי דווקא למניות של אחת משתי החברות.

פקיד השומה טען כי המניות התקבלו באותו יום בתמורה לשני הנכסים - מניות שפיר מבנים ומניות שפיר מחצבות, ולכן יש לראות את המניות שנמכרו כמשויכות לכל אחת מהחברות, כאשר לצורך חישוב רווח ההון, המחיר המקורי של סך המניות המועברות יתחלק באופן יחסי בהתאם לכלל המניות שהועברו. נטען כי יש לחשב את המס על-פי היחס הכלכלי האמיתי בין החברות שאוחדו - כלומר באופן יחסי, ולא על בסיס זיהוי מלאכותי של מניות שונות.

ניסו לקבל הנחת מס

בית המשפט קיבל את עמדת המדינה וקבע כי באמצעות פעולה טכנית שביצוע לצורך הפרדת המניות המקוריות שמכרו לשפיר הנדסה, ניסו האחים לקבל הנחת מס שאינם זכאים לה.

השופט אבי גורמן ציין בפסק הדין כי "הדרך הטכנית בה פעלו המערערים לצורך זיהוי המניות, מבקשת לחתור תחת מיסוי המשקף את היחסיות הניצבת בבסיס הוראות המחוקק בעניין שינויי מבנה מהסוג שביצעו. אין לכך הצדקה. סעיפי החוק הרלוונטיים אינם מקנים בהקשר הזה זכות לזיהוי המניות, וסעיפים אלה ניתנים וצריכים להתפרש באופן העולה בקנה אחד עם שימרה על היחסיות - המשקפת נכונה מבחינה מהותית את שינוי המבנה שנעשה".

נקבע כי חלוקת המניות שהוקצו לאחים במועד שינוי המבנה לשני חשבונות נפרדים, הוא צעד טכני בלבד שאין בו כדי לשנות את המהות של הבעלות הכלכלית בנכסים, ולכן גם אין בו כדי לשנות את שיעור המס שחל על מכירת המניות שהתקבלו כתוצאה משינוי המבנה.

שינוי פורמלי ולא מהותי

עוד נקבע כי במסגרת שינוי המבנה ב-2014 יצרו האחים שפירא נכס חדש - שפיר הנדסה, המורכב מכלל המניות שהועברו משתי החברות האחרות. "שמירה טכנית של מניות בחשבון נאמנות נפרד, אינה צריכה לאפשר להתעלם מתוכנו הכלכלי המהותי של שינוי המבנה והמניות שהוקצו במסגרתו", ציין השופט, והוסיף כי "בדרך טכנית מבקשים האחים להביא לכך שמכירת המניות תיחשב כאילו נמכר רק אחד מהנכסים המועברים (שפיר מחצבות), שלא בהתאם לחלוקה היחסית האמיתית".

השופט גורמן הדגיש כי שינוי מבנה הוא "שינוי פורמלי במבנה ההחזקות, אך לא שינוי מהותי בבעלות הכלכלית", ולכן אין לראות בו כלי ליצירת יתרון מס. עוד הוא ציין כי הוראות החוק נועדו לאפשר רה-ארגון עסקי אמיתי, אך לא נועדו לשמש לתכנון מס שמטרתו הפחתת מס מלאכותית שלא כדין.