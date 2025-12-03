אלדד כורש בדרך להקים משרד חדש עם 50 עורכי דין

כשבועיים אחרי שפורסם כי עו"ד אלדד כורש יעזוב את משרד פישר (FBC), בו שימש כשותף במשך כחמש שנים, כורש בדרך להקים משרד עצמאי - כך נודע לגלובס. למשרד החדש צפויים להצטרף 15 השותפים של כורש ושורה של עורכי דין שכירים, שהגיעו איתו למשרד פישר, כך שבסך-הכול צפוי המשרד החדש לכלול כ-50 עורכי דין.

בשבועות האחרונים ניהל כורש מגעים עם מספר משרדי עורכי דין גדולים לגבי הצטרפות לשורותיהם, אלא שבסופו של דבר נפל הפור לטובת יציאה לדרך עצמאית והקמת משרד חדש שכורש יעמוד בראשו.

כורש הוא מבכירי עורכי הדין בתחום הנדל"ן בישראל, ובעבר אף עלה שמו כמועמד לכהן כשופט בבית המשפט העליון.

תדהר נשארת עם כורש

הלקוחה המרכזית של כורש, חברת הנדל"ן תדהר, צפויה לעבור איתו למשרד החדש. כחלק מהמהלך, המשרד אף צפוי לשכור קומה במגדל ביונד, שמקימה תדהר ביחד עם יוניון מקבוצת חורש במתחם הסיטי שבגבעתיים, הסמוך למחלף ארלוזורוב בתל אביב.

לפני כשבוע פורסם בגלובס כי משרד פישר - אשר אמור היה לעבור למגדל ביונד, שם שכר שמונה קומות - החליט לוותר על המעבר ולהישאר במשרדו הנוכחי שבעזריאלי טאון בתל אביב, בין היתר על רקע עזיבתו של כורש.

תדהר כבר מבצעת עבודות הכשרה בקומה המיועדת למשרד כורש, וזה צפוי להיכנס למגדל בסביבות אוגוסט - ספטמבר 2026. בימים אלה ממשיכים כורש ושותפיו לעבוד מקומה שהוקצתה עבורם על-ידי משרד פישר בעזריאלי טאון.

תחום העיסוק המרכזי של המשרד החדש צפוי להיות, כאמור, נדל"ן. בהקשר זה נודע לגלובס כי עורכות הדין טלי סלטון-ישועה וגלית שיצר, המשמשות כשותפות במחלקת התכנון והבנייה במשרד פישר, צפויות להצטרף למשרד החדש של כורש, ועו"ד אורית ישראלי תוביל בו את תחום המשפט המסחרי והמיזוגים והרכישות. לקוחות נוספים צפויים לכלול את התאחדות הקבלנים והתאחדות התעשיינים, אותן מייצג כורש בנושאי רגולציה.

פרידה ברוח טובה

בשיחה עם גלובס אישר כורש את הפרטים. הוא הוסיף כי ביחד עם שותפיו, "מרגש אותנו הצעד המשמעותי שאנחנו עושים". עוד ציין כי הוא שמח על השנים שבהן השתייכו למשרד פישר ועל כך ש"הפרידה נעשית בדרך שבה היא נעשית".

בחודש שעבר הודיע פישר כי "הוחלט כי עו"ד אלדד כורש וקבוצת עורכי דין אשר הצטרפו למשרד לפני כחמש שנים ייפרדו מהפירמה. אנו מבקשים להודות להם על התקופה המשותפת ומאחלים להם הצלחה בדרכם החדשה". מהודעה פנימית שנשלחה לעורכי הדין במשרד פישר עלה כי ההחלטה להיפרד מכורש ומשותפיו, אורית ישראלי ואפי לוי, התקבלה על-ידי המשרד.

כורש מסר אז כי "ההחלטה הייתה משותפת ולא פשוטה, אך בנסיבות העניין היא ההחלטה הנכונה. משרד פישר היה בית חם עבורנו במשך חמש שנים. אנחנו אוהבים ומעריכים את האנשים במשרד. פישר היה משרד מצוין לפני שהגענו ויישאר כזה אחרינו. אנחנו נישאר חברים".

מחלוקת עם השותפים הקודמים

ב-2021 הצטרף כורש לפישר אחרי שעזב את משרד עמית פולק מטלון, בו שימש כשותף מנהל. זאת, על רקע מחלוקת בינו לבין השותפים הבכירים, עורכי הדין יונתן אלטמן ודורון לוי. הצדדים מנהלים מאז תביעות הדדיות במיליוני שקלים ומצויים בהליך בוררות.

יציאתו של כורש לדרך עצמאית היא חלק ממגמה המאפיינת את הענף בשנים האחרונות, ובה שותפים במשרדים גדולים עוזבים לטובת הקמת פרקטיקות משלהם. מאז 2020 עזבו כ-20 שותפים בכירים שורה של משרדים גדולים והקימו משרדים עצמאיים. בקרב המשרדים החדשים הללו בולט העיסוק בתחומים כגון נדל"ן, מיסוי, אנרגיה, פטנטים, דיני עבודה ועבירות צווארון לבן.