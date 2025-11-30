ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיש בקשת חנינה לנשיא הרצוג

ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיש היום (א') בקשת חנינה רשמית לנשיא המדינה יצחק הרצוג.

נתניהו כתב להרצוג: "בשנים האחרונות התגברו המתחים והמחלוקות בין חלקי העם ובין רשויות המדינה השונות. אני מודע לכך שההליך המתנהל בענייני הפך למוקד להתנצחויות עזות. אני נושא באחריות ציבורית וערכית רחבה, מתוך הבנה להשלכות של כלל האירועים. בשל כך, ועל אף האינטרס שלי לנהל את המשפט ולהוכיח את חפותי עד זיכויי המלא, אני סבור כי האינטרס הציבורי מורה אחרת".

נתניהו הוסיף: "מתוך אחריות ציבורית כראש הממשלה לנסות להביא לפיוס בין חלקי העם, אין לי ספק שסיום המשפט יסייע להוריד את עוצמת הלהבות בוויכוח שנוצר סביבו. מול האתגרים הביטחוניים וההזדמנויות המדיניות שניצבים בימים אלה בפני מדינת ישראל, אני מחויב לעשות ככל שביכולתי לאיחוי הקרעים, להשגת אחדות בעם ולהשבת האמון במערכות המדינה, וכך אני מצפה שיעשו כל ראשי זרועות המדינה".

"כר פורה למחלוקות והתנצחויות"

בבקשה שהגיש להרצוג סנגורו של נתניהו, עו"ד עמית חדד, נכתב כי "ראש הממשלה סבר מתחילת הדרך, והוא סבור גם עתה, כי אם ההליך המשפטי יתנהל עד סופו, הוא יסתיים בזיכוי מלא. הייתה ויש לו ביקורת רבה על ההתנהלות של רשויות האכיפה בטיפול בענייננו, והדברים הוכחו וממשיכים להיות מוכחים בבית המשפט בימים אלה ממש.

"במשך שנים רבות, ראש הממשלה היה נחוש להוכיח את הדברים בכל דרך חוקית שתתאפשר לו. לצד זאת, בשנים האחרונות התגברו המתחים והמחלוקות בין הרשויות השונות. חלק מהמחלוקות בין הרשויות הובילו - משני הצדדים - להתנגחויות לא ענייניות, לעתים אישיות.

"ההליך המתנהל בעניינו של ראש הממשלה הפך לכר פורה למחלוקות והתנצחויות בין חלקי העם ובין רשויות המדינה השונות. החקירות הפליליות וההליך הפלילי המתנהל בעניינו של ראש הממשלה היוו עבור חלקים רבים מהציבור בישראל מקור לתסכול, קושי ותחושת עוול. ההליכים הפליליים בעניינו של ראש הממשלה פוגעים באינטרסים של מדינת ישראל, מלבים את המחלוקות בין חלקי העם השונים ומסיטים את הקשב הציבורי מהסוגיות המדיניות והביטחוניות שעל סדר היום הלאומי".

"מעמסה הולכת וגוברת"

חדד הוסיף: "לאחרונה נסיבות אישיות של אחד מחברי הרכב השופטים הובילו לכך שמשפטו של ראש הממשלה מתנהל בקצב חסר תקדים, כך שמרבית ימי השבוע מוקדשים לשמיעת משפטו של ראש הממשלה. הדבר מטיל מעמסה הולכת וגוברת על כתפי ראש הממשלה. מעמסה כבדה זו מוטלת דווקא בשעה שראש הממשלה נדרש להקדיש את מלוא זמנו ומרצו למהלכים היסטוריים המתרחשים במזרח התיכון ובעולם כולו".

לפי חדד, "ברור הצורך של ראש הממשלה להקדיש מכאן ואילך את מכלול כוחו, מרצו, זמנו ושכלו על-מנת להוביל את מדינת ישראל בימים היסטוריים אלה. מדינת ישראל עומדת בפני הזדמנויות פז שעשויות להביא לשינוי יסודי של המזרח התיכון כולו, וזאת לצד סכנות, איומים ואתגרים. במצב זה, קיים אינטרס ציבורי ראשון במעלה שראש הממשלה יוכל להקדיש את מלוא זמנו ומרצו לעיסוק במשימות הכבירות הללו.

"בנוסף, הענקת חנינה תאפשר לראש הממשלה לפעול לאיחוי הקרע בעם, ואף לעסוק בסוגיות נוספות, כגון במערכת המשפט ובתקשורת - סוגיות שהוא מנוע היום מלעסוק בהן בשל המשפט המתנהל בעניינו".

לפי חדד, "ראש הממשלה סבר ועודנו סבור כי האינטרס האישי שלו הוא לנהל את המשפט עד תום, מתוך ביטחון כי משפטו יסתיים בזיכוי מלא. עם זאת, ראש הממשלה מוכן - גם במקרה זה - לשים את אינטרס הכלל לפני ענייניו הפרטיים.

"על רקע הצורך לנצל את ההזדמנויות הבלתי חוזרות שמונחות על הפרק, ועל רקע הצורך להביא לאיחוד העם ואיחוי הקרעים, האינטרס הציבורי מורה אחרת. ראש הממשלה נכון לצעוד בדרך זאת של בקשת חנינה מכבודו, למרות שבכך הוא יוותר על זכותו לנהל את ההליך המשפטי בעניינו עד תום, וזאת כאמור מתוך ראיית האינטרס הציבורי בכללותו. טובת העם והמדינה תמיד הייתה ותמיד תהיה לנגד עיניו של ראש הממשלה, וכך גם עתה".

בית הנשיא: "הבקשה תישקל באחריות ובכובד-ראש"

מבית הנשיא נמסר כי הבקשה מועברת כעת, על-פי הכללים, למחלקת החנינות במשרד המשפטים, שתרכז גם את חוות-הדעת הרלוונטיות מהגורמים השונים במשרד המשפטים, ולאחר מכן הן יועברו ליועצת המשפטית של בית הנשיא וצוותה לצורך הכנת חוות-דעת נוספת לנשיא המדינה.

עוד הוסיפו בבית הנשיא כי "מדובר בבקשת חנינה יוצאת דופן ובעלת השלכות משמעותיות. לאחר קבלת כל חוות-הדעת, נשיא המדינה ישקול אותה באחריות ובכובד-ראש".

*** חזקת החפות: ראש הממשלה בנימין נתניהו לא הורשע, ועומדת לו חזקת החפות.