אישי: בן 46, נשוי + 3, גר במכבים

מקצועי: מנכ״ל מיטב גמל ופנסיה

ילדות ומשפחה: נולדתי בתל אביב, אבל כשהייתי בן חצי שנה אמי רצתה להתקרב למשפחתה ועברנו לעפולה. היא הייתה מורה ואבי עבד בתנובה. יש לי עוד אח קטן. היינו משפחה קטנה, אבל שמחה. בבית הספר הייתי תלמיד טוב, עם נטייה חזקה למקצועות הומניים דווקא. נחשבתי גם מקובל חברתית, אבל לא המנהיג של הכיתה.

הצבא והפציעה: שירתי כמפקד צוות בגדוד 414, במערך האיסוף הקרבי. את מרבית השירות עשיתי בדרום לבנון. היה מעניין ומסוכן. בסוף קורס מ"כים, לאחר כשנתיים בשירות, קרעתי רצועה ושוחררתי מהצבא. זה היה מטלטל ולווה בתחושת החמצה. נותחתי, השתקמתי במהירות וכיום אני רץ ורוכב על אופני הרים. הפציעה עדיין כואבת, אבל ממשיכים.

מאבטח תחת יעקב פרי: בשנת 2000 התחלתי תואר במשפטים ומנהל עסקים ברייכמן. במקביל עבדתי כראש צוות אבטחה בסלקום, וזו הייתה תקופת פיגועים, אז יחידת האבטחה תחת יעקב פרי (שהיה אז נשיא סלקום ובעברו ראש השב"כ - ד"א) נחשבה לצוות מובחר.

עורך דין: את ההתמחות עשיתי במשרד טולצ'ינסקי שטרן, ולאחר מכן התחלתי לעבוד במשרד שטיינמץ, הרינג, גורמן ושות'. הייתי עורך דין במחלקת שוק ההון, בשנים הבוערות של 2007-2006, עם מעורבות בהנפקות רבות. זו הייתה עבודה מטורפת סביב השעון. השיא היה 72 שעות רצופות במשרד, שבסיומן נסעתי הביתה לישון רק כדי להתעורר מדפיקות על הדלת של המשטרה. לא עניתי לטלפונים וההורים שלי נלחצו ושלחו שוטרים כדי לוודא שאני בחיים. שם הבנתי שאני לא רוצה להמשיך לעבוד במשרד עורכי דין.

אקסלנס: משם עברתי לבית ההשקעות אקסלנס כיועץ משפטי של קופות הגמל וחטיבת ההשקעות. בימים של המשבר הפיננסי הגדול הייתי חבר בנציגויות הסדרי חוב, וזה היה התפקיד העסקי הראשון שלי. באחת הפעמים הכרתי את אשתי ורד, גם היא עורכת דין. בסוף ההסדר הצעתי לקחת אותה טרמפ מהמשרד. למחרת היא שלחה לי מייל בנוגע לדירה, כי אמרתי לה שאני מחפש. התעלמתי, עד שחברה אמרה לי: אתה לא רואה שהבחורה מתחילה איתך? בחתונה שלנו המון אנשים לקחו קרדיט על השידוך, מעורכי הדין ועד בעלי החוב. היום היא היועצת המשפטית וסמנכ"לית הרגולציה של כאל. המגדלים שלנו משקיפים זה על זה.

מיטב דש: עבדתי באקסלנס כארבע שנים, שאחריהן עזבתי לבית ההשקעות דש כאחראי על האכיפה המנהלית. לא ידעתי מה זה, וגם הם לא כל כך, אבל משך אותי לעשות משהו שלא עשו לפניי. חודשיים־שלושה לאחר הצטרפותי הוכרז המיזוג עם מיטב וכל הקלפים נטרפו. אבל הסערה הזאת הייתה הדבר הכי טוב שקרה לי בחיים. נשארתי במערכת והתחלתי לעבוד צמוד עם אילן רביב (מנכ"ל מיטב - ד"א). כיהנתי מ־2013 עד 2021 כסמנכ"ל אכיפה וניהול סיכונים, ובמקביל עשיתי EMBA בבר אילן. הייתי כמו פקמן ארגוני, כל הזמן ביקשתי עוד ועוד תפקידים וכך קיבלתי גם את תחום תפעול הההשקעות, סייבר והמשכיות עסקית - תפקיד שהיה קריטי ערב הקורונה.

תפקיד החלומות: ב־2021 אילן הציע לי את ניהול הגמל והפנסיה, תפקיד שרציתי עוד מימיי כיועץ משפטי באקסלנס. קיבלתי הזדמנות לקחת את כל התובנות שאספתי בדרך וליישם אותן. זה תפקיד החלומות שלי.

המספרים: קיבלתי את החברה עם 84 מיליארד שקל, וכיום מיטב גמל ופנסיה מנהלת נכסים בכ־196.5 מיליארד שקל. קרן הפנסיה מנהלת יותר מ־72 מיליארד שקל, כשנכנסתי היו רק 26 מיליארד. אנחנו אחראים לניהול החסכונות הפנסיוניים של כ־1.6 מיליון מאזרחי מדינת ישראל. אנחנו מעסיקים כ־500 עובדים מתוך כ־1,000 עובדי מיטב ואחראים לכ־40%-34% מהכנסות הקבוצה.

טיפ למשקיע הצעיר: להשקיע באופן עקבי, לא להתרגש מירידות בשווקים וכל הזמן לחזק את התיק. האתגר שלנו הוא להנגיש את השפה המקצועית, שלחלק מהציבור היא זרה. עם זאת, לאחרונה אני מזהה עלייה במודעות לתחום שלנו.

תחרות: כשאני מסתכל על הזינוק במניית מיטב (389% ב־12 החודשים האחרונים, 840% בחמש שנים - ד"א) אני מרגיש גאווה, במיוחד אחרי שראיתי אותה במספרים חד־ספרתיים בקורונה. אני אחראי על מוצרים ארוכי טווח, אבל התחרות היא מיידית. התשואה מתפרסמת בכל חודש, עם כתר למקום הראשון ועגבנייה לאחרון. מצפים ממך להצטיין כל הזמן. לקוחות יכולים לקחת את הכסף ולנהל אותו במקום אחר בתוך ימים.

מבט לעתיד: אני אוהב את התעשייה הפיננסית, שמייצרת המון ריגוש ואמוציות, ואשמח להמשיך בה בתפקידים בכירים בבנקים, חברות ביטוח או בתי השקעות מובילים.