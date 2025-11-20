אישי: 39, נשואה + 2, גרה ברעות

מקצועי: מייסדת קרן פרוטגו, שמשקיעה בחברות ביטחון ישראליות, וממייסדי קרביין

● פורטפוליו | הוא הפתיע את גוגל ופייסבוק כשאיתר אצלן פרצות אבטחה. בכסף שקיבל ייסד סטארט-אפ

● פורטפוליו | כשהתחיל להתאמן בקרוספיט, גילה בעיה. הפתרון שלה הביא לו מיליון משתמשים

● פורטפוליו | היזם שימכור לכם משכנתא כדי שתקנו דירה בחו"ל

ילדות ומשפחה: נולדתי ברעות לשני הורים אנשי צבא. אבי היה מפקד אוגדה בשריון, אמי הייתה מפקדת יחידת השתלמויות וקצינת נפגעים. גדלתי בין בסיסים צבאיים, בעיקר בסופי שבוע, ואהבתי את זה מאוד. ההורים כמעט לא היו בבית, כך שלי ולשני אחיי הייתה מטפלת רוב הילדות. הייתי מהילדים שנמצאים לרוב באולם הספורט ולא בכיתה. אבל הייתי גם אוטודידקטית. אם המורים לא היו אוהבים אותי, בחיים לא הייתי מסיימת בית ספר.

ברווזון מכוער: הייתי ברווזון מכוער, עם ברזלים בשיניים ושיער לא ברור. לקח לי הרבה זמן להיראות כמו ילדה נורמלית, גם בגלל שהשקעתי את כל כולי בהתעמלות תחרותית (קרקע ומכשירים) והייתי קטנה ורזה מאוד עד גיל מאוחר. בשכבה שלי אף אחד לא ידע מי אני.

צבא: הגיוס היה נקודת מפנה. למדתי שאין תירוצים כשחיי אדם תלויים בי. התגייסתי ב-2005 ושובצתי כקמב"צית בחטיבת הצנחנים. מ-2008 שירתי בתפקידי פיקוד ומבצעים באוגדת עזה: תחילה כקצינת מבצעים בחטיבה הצפונית, אחר כך כקצינת מבצעים באוגדה ובהמשך כרל"שית של ראש מטה פיקוד דרום. השתחררתי ב-2012, ואחרי הצבא הייתי פעילה מאוד בקהילת המודיעין, אבל זו תקופה שאסור לי להרחיב עליה.

קרביין: ב-2015, במהלך הלימודים לתואר ראשון בפסיכולוגיה ומנהל עסקים, פגשתי את אמיר אליחי. ויחד עם חברו אלכס דיזנגוף החלטנו לייסד את חברת הדיפנס טק קרביין, שמספקת פתרונות לתקשורת עם מוקדי חירום. הובלתי שם את הפיתוח העסקי והשיווק, הייתי אחראית לשיתופי פעולה וייצגתי את החברה מול הרשויות. היינו צוות קטן עם לב ענק. אחרי ארבע שנים עזבתי את החברה לטובת תפקיד במובילאיי.

האקזיט: החודש קרביין נמכרה לענקית האבטחה האמריקאית אקסון ב־625 מיליון דולר. למרות שאני כבר לא שם האקזיט משמעותי מאוד מבחינתי, כי המניות שלי היו שם מהיום הראשון, ולא מכרתי אותן, בניגוד לאחרים. בשבוע האחרון בכל פגישה יש מי ששואל אותי: מה את עושה כאן? את יכולה ללכת לנוח.

מובילאיי: את ההצעה ממובילאיי קיבלתי ב-2017, יום אחרי שנרכשה ב-15.3 מיליארד דולר בידי אינטל . הוצע לי לעבור לארה"ב ולהוביל את הפיתוח העסקי של החברה בעולמות החירום. זה נראה כמו מינוי שתפור עליי. נשארתי שם שנה, פרק הזמן שהתחייבתי לו, למרות שכבר אחרי כמה חודשים הבנתי שזה לא זה. חודשיים אחרי שהגעתי, אינטל ירדה מהתחום של התראות לשירותי חירום, והעבירו אותי לעולמות של חברות הביטוח וחברות הרכב. היה לי קשה מאוד לעשות את השינוי, גם הפכתי פתאום מיזמת לבורג קטן. גרתי באותה התקופה במנהטן, עדיין כרווקה, כך שמבחינה אישית זו הייתה תקופה מדהימה, אבל בתחום המקצועי זה הרגיש כמו כישלון.

אבו דאבי: ב־2018 הצטרפתי כשותפה לקרן האמריקאית Frontier, שהתמקדה בעולמות הביטחון. הובלתי את השותפויות האסטרטגיות, בעיקר במזרח התיכון. היה לי משרד באבו דאבי ומצאתי את עצמי עובדת על עסקאות של מכירת טכנולוגיות ביטחוניות במאות מיליוני דולרים. מכרנו ל-CIA ולתעשיית המודיעין האמריקאית, ישירות למשפחת המלוכה באיחוד האמירויות וכמובן לישראל. חשבתי שזה תפקיד חיי.

החזרה לישראל: בסוף 2022 הכרתי את בעלי דידי. אם עד אז הייתי רוב הזמן במפרץ (למרות שבמקביל החזקתי דירה במנהטן, שלרוב הייתה ריקה), וחשבתי שאין לי זמן ומקום למשפחה, הוא שינה את התמונה. עזבתי את Frontier והתחלתי לייעץ באופן פרטי באמצעות הזדמנויות שנוצרו בעקבות הסכמי אברהם. ב־2023 חזרתי לישראל, כבר נשואה. חברות ודירקטוריונים כאן חיפשו כניסה לשוק האמירתי, והרגשתי די בטוחה לעשות את הקפיצה הזאת.

מילואים במלחמה: ב-7 באוקטובר הייתי בחודש השישי להיריון, אבל כשקיבלתי צו 8 הכול הפך לרעש לבן. גם דידי, שהיה אז טייס, עלה על מדים ובא איתי לפיקוד. הוא היה צמוד אליי בחודש הראשון, עד שקראו לו לטייסת. שירתי כקצינת מבצעים בפיקוד דרום ממש עד הלידה.

פרוטגו: אחד המשקיעים שהכרתי חיבר אותי ללי מוזר. היא ביקשה ממני להצטרף אליה לנסיעה לארה"ב כדי לפגוש משקיעים שלה ולהציג להם מה קורה בשדה הקרב. פגשנו המון אנשים שרצו לעשות טוב לישראל, מקטיף עגבניות ועד השקעה בדיפנס. שם נולדה קרן פרוטגו. עד היום גייסנו יותר מ־70 מיליון דולר, יש ביקוש אדיר לטכנולוגיות ביטחוניות. אירופה יותר פתוחה כיום להשקיע בחדשנות בתחום, גם כי היא מפחדת שטראמפ לא יבוא להציל אותה. הקרן משקיעה רק בחברות ישראליות, בהן חברת התוכנה לרובוטיקה אקסטנד וחברת הדיפטק פריזמה פוטוניקס. יש לנו משקיעים מאוד משמעותיים בשוק האמריקאי, בהם: בכירים מהסיליקון ואלי ו-Family offices.

נשים בביטחון: משעשע כמה זה מתריס שקרן ביטחונית מובלת בידי שתי נשים. רוב הקרנות התהדרו בגנרלים ובטייטלים.