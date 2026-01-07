אחרי שמדד הבנקים עלה ב-64% בתוך שנה, בנק אוף אמריקה מזהה מחדש את מניות הבנקים הישראלים כמניות מועדפות עליו. בכותרת הסקירה הוא מפתיע עם האמירה "תקנו את כולם" על מניות הבנקים.

מבחינת בנק אוף אמריקה, לא רק שביצועי המניות שעלו כאמור לשיאים לא ריפו את ידי האנליסטים, אלא שהם סבורים שיש עוד פוטנציאל צמיחה גדל בשל המאזנים החזקים שלהם, וכניסה ל"עידן של עודפי הון מאסיביים", יעילות גבוהה וביצועים פיננסיים חדשים.

הסקירה המקיפה הגיעה לידי גלובס, וממנה עולה כי בגוף האמריקאי המוביל רואים כאמור את מניות הבנקים באור חיובי במיוחד. בבנק אוף אמריקה לא סיקרו במשך שנים ארוכות את מניות הבנקים הישראלים.

שם מענקים המלצת קנייה למניות לאומי, הפועלים, דיסקונט ומזרחי-טפחות. כאשר המניה שזוכה למחיר היעד הגבוה ביותר, 18% מעל מחיר השוק כיום, היא הפועלים , אחריה לאומי (16%) ואחריו דיסקונט ומזרחי טפחות עם מחיר יעד שגבוה ב-13% ו-12% ביחס למחיר השוק (במועד ההמלצה).

האנליסט דייויד טרנטו, מבנק אוף אמריקה הכין את הסקירה וציין "במשך שנים הבנקים הישראלים היוו נקודת ייחוס (בנצ'מרק) לאזור לא ברור (no-man's-land). הם הוצאו ממדדי השווקים המתעוררים ונכנסו לשווקים המפותחים". הוא מתכוון לכך שבעצם הכללת ישראל כשוק מפותח לפני מעל לעשור, זנחו בעולם ההשקעות את הבנקים הישראלים, משום שהם נבלעים בין ענקי האשראי בעולם המפותח.

"הקצר בתקשורת הזה הוביל את מניות הבנקים הישראלים להיות מתחת לרדאר של הרבה משקיעים בינלאומיים. לאחרי ראלי חזק, אנחנו רואים את מניות הבנקים הישראליים עוברות מכאלה שפסחו עליהן (Overlooked) לפייבוריטיות שמציגות שיפור בליבת עסקיהן".

"שווי אטרקטיבי"

השיפור הצפוי נובע ממאזנים חזקים לבנקים הישראלים, שהינם שמרנים, נתמחים על ידי תחזית צמיחה חזקה שעוקפת את הבנקים מהשווקים המתעוררים. הבנקים נכנסים לשלב של "של עודפי הון, יעילות תפעולית חזקה, ויחסי כיסוי גבוהים". כמו כן, שווי הבנקים או הוואליואציה שלהם לפי לשון האנליסט, "אטרקטיבי, עם הפצה נדיבה (סחירות) שמחזקת את האטרקטיביות שלהן. הן מהוות שילוב בין איכות העולם השווקים המפותחים למומנטום של שווקים מתעוררים". הם מתחילים בהמלצת קנייה למניות לאומי, הפועלים, דיסקונט ומזרחי-טפחות.

אז מדוע מניות הבנקים? בבנק אוף אמריקה מודים, "כן, מניות הבנק רשמו ראלי, אבל כך גם מניות הבנקים בעולם. ההבדל הוא בעלייה הצפויה ברווח למניה שהיא יותר חזקה אצלהם, למרות רוחות נגד גיאופוליטיות. מכפיל הרווח (PE) שלהם סביר, ויחס שווי השוק לתוצר עדיין נמוך מזה של יוון. תשואה על ההון דו-ספרתית אמצעית (באזור 15%) נראת ברת-קיימא".

במערכת הבנקאית שקיימה שיחות עומק נרחבות עם בנק אוף אמריקה, מביעים הבוקר סיפוק רב מכניסתו לסיקור המניות שלהם. במיוחד כשההמלצה הראשונה כל כך אופטימית. בנק אוף אמריקה הוא הגוף הרביעי הבינלאומי שמסקר את מניות הבנקים הישראלים כיום, אחרי ג'פריס, ברקליס וסיטי.