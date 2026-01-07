הצרות של איש העסקים חנן מור לא נגמרו. מור, אשר הקים לפני עשרים שנה את חברת הבנייה שנשאה את שמו ועברה לידי הנושים לפני כשנתיים, וכיום נקראת צילו-בלו (בשליטת יצחק תשובה ודודו זבידה) - נחשד כי לא דיווח עד לרגע הקריסה של החברה את המידע הקריטי הנדרש למשקיעים. אלה למדו על מצבה העגום של חברת חנן מור ברגעי הקריסה, למעשה כאשר הבנקים והנושים החלו לדרוש את כספם.

רשות ניירות ערך הגישה כנגד מור כתב טענות מנהלי בגין שורה של הפרות דיווח חמורות לכאורה לפי חוק ניירות ערך, ובהן אי דיווח מידע מהותי והכללת פרטים מטעים בדוחות התקופתיים. מור כיהן בעברו כיו"ר החברה. זו עדכנה אמש את המשקיעים על ההתפתחות. ברשות ניירות ערך מציינים הבוקר (ד') כי נגד צילו-בלו ונגד נושאי משרה נוספים בעבר הוגשו גם כן כתבי הטענות, בהם מנכ"ל החברה לשעבר אבי מאור, סמנכ"ל הכספים לשעבר עדי כהן והיועץ המשפטי הפנימי לשעבר איתן שור.

"תיק המצביע על התנהלות חמורה"

מדובר בתוצאה של בירור מנהלי שניהלה הרשות, לאחר שיו"ר הרשות ספי זינגר הורה על פתיחה בהליך אכיפה מנהלי והגשת כתב טענות בהמשך. בעל השליטה והמנכ"ל לשעבר (אבי מאור), סמנכ"ל הכספים לשעבר (עדי כהן), והיועץ המשפטי הפנימי לשעבר (איתן שור). ההליך הוגש על ידי פרקליטי יחידת האכיפה של הרשות למותב ועדת האכיפה המנהלית שמוסמך לדון ולהחליט בהפרות ולהטיל אמצעי אכיפה כקבוע בחוק.

יו"ר הרשות לניירות ערך, ספי זינגר, מסר הבוקר כי "מדובר בתיק המצביע על התנהלות חמורה, בה נמנע מציבור המשקיעים מידע קריטי על מצבה הכלכלי המדרדר של החברה, וזאת עד לרגע האחרון ממש בסמוך לקריסתה. התיק מצביע על הצורך באכיפה חזקה, שתשקף למשקיעים את המידע המלא והאמין לו הם זכאים".

ברשות מציינים כי התיק עוסק בכך שהחברה של מור "נמנעה מלתת גילוי על התדרדרות משמעותית במצבה הפיננסי לאורך שנת 2023 שהסתיימה בהליכי חדלות פירעון כנגד החברה והסדר חוב". בתוך כך, חברת חנן מור דאז ונושאי המשרה נמנעו מלדווח מידע שלילי מהותי בנוגע להלוואות שקיבלה מבנק לאומי, לרבות בגין קיצור משמעותי במשך ההלוואות והקשחת תנאי ההלוואות, וכן נמנעו מלכלול בדוח לרבעון השני לשנת 2023 הערת עסק חי בגין ספקות משמעותיים באשר ליכולתה של החברה לעמוד בהתחייבויותיה. בנוסף, לחלק מן המפרים מיוחסת הפרה בגין הטעיית הרשות.

תגובת חנן מור טרם נתקבלה.