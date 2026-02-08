בחודש שעבר מכרו איתי מולדבסקי ודוד מימון, בעלי השליטה בחברה הביטחונית סולרום, נתח קטן ממניותיהם תמורת 30 מיליון שקל. על פניו, לא אירוע חריג בבורסה המקומית, שהייתה עדה בשנה האחרונה לגל מימושים חסר תקדים, בהיקף של מעל 20 מיליארד שקל. אלא שהדרך של השניים אל האקזיט הקטן רחוקה מלהיות שגרתית.

עד לפני פחות מעשור עוד הייתה סולרום חברה מדשדשת שעסקה בתיקון של מכשירים סלולריים. אך מאז, היא הספיקה להירכש בידי שני יזמי נדל"ן, שהכניסו אותה לתחום הביטחוני, לרכוש שלוש חברות, להיכנס לבורסה בת"א - ואף לפתח מוצר שנדמה כאילו נלקח מסרטי פעולה הוליוודיים, אליו הגיעה לגמרי במקרה. אם לא די בכך, הרי שמי שעומד בראש החברה הוא ככל הנראה המנכ"ל הצעיר ביותר בבורסה המקומית.

לקראת סוף החודש שעבר, הגיעה מניית סולרום, העוסקת בפיתוח רכיבי חשמל ותקשורת עבור מערכות ביטחוניות, לשווי שיא של מעל 850 מיליון שקל. נתון מעט מפתיע עבור חברה תעשייתית עם פעילות בעלת סדר גודל בינוני־קטן, ורווח שנתי סביב 20 מיליון שקל.

לצד הגאות בסקטור הביטחוני בבורסת תל אביב שתמכה בזינוק של מניית סולרום (שנסוגה מאז שנגעה בשיא), עומדת טכנולוגיה חדשה - שבשוק יש מי שמעריכים כי טמון בה פוטנציאל משמעותי.

סולרום פעילות: מפתחת ומייצרת מערכות, מוצרים וציוד אלקטרוני ואלקטרו-מכני לשוק הביטחוני, וכן מוצרים אלקטרואופטיים מבוססי טכנולוגיית לייזרים מסוג QCL ליישומים צבאיים-ביטחוניים היסטוריה: נוסדה ב־1987, ובשנת 2017 נכנסה לשוק הביטחוני באמצעות רכישת שלוש חברות בנות בתחום. ב־2024 נכנסה לבורסה בת"א באמצעות רכישת השלד הבורסאי 3דיאם נתונים: החברה מעסיקה כ־150 עובדים בארבעת מפעליה בארץ - בראש פינה, ראש העין, יבנה וכפר מסריק (שם יושבת ההנהלה), ומנוהלת בידי מתן רבין.

שוויה הנוכחי כ־600 מיליון שקל; בינואר־ספטמבר 2025 רשמה הכנסות של כ־77 מיליון שקל ורווח של 16 מיליון שקל; צבר ההזמנות שלה בתום רבעון שלישי: כ־59 מיליון שקל

בניגוד למוצרים פורצי דרך, שעל פיתוחם עומלים בחברות שנים ארוכות, אל הטכנולוגיה המדוברת הגיעה סולרום לגמרי במקרה. בספטמבר 2024 נכנס מתן רבין, מנכ"ל סולרום, למשרדי חברת 3דיאם (3DM), חברת מדפסות תלת־ממד שאיבדה כמעט את כל שוויה מאז הונפקה בת"א בשנת 2021, והפכה לשלד בורסאי.

זה קרה זמן קצר אחרי שהחברה בניהולו השלימה את רכישת השלד של 3דיאם, כחלק מכניסתה של סולרום לבורסה בת"א. המטרה של רבין הייתה ברורה: לראות איך הוא מצמצם את ההוצאות הכרוכות בחיסול הפעילות שכשלה, כפי שקורה לרוב בעסקאות מיזוג מהסוג הזה.

אך לרבין נכונה הפתעה, שבמידה רבה עשויה לשנות את פני החברה. "אחרי שהשלמנו את רכישת השלד, נסעתי לראש העין, במטרה לראות איך אני סוגר את הפעילות ומצמצם את העלויות", הוא מספר בשיחה עם גלובס. "אבל עוד לפני שהגעתי להיפגש עם מי שנשאר בחברה, קראתי פרסום שלהם שבו הוזכר במשפט שאחד השימושים האפשריים לטכנולוגיה הוא לתחום הביטחוני, וזה תפס אותי. כשהגעתי למשרדים שאלתי את המדען הראשי, והוא סיפר לי שהם ניסו בעבר לפתח את הנושא, אבל הייתה להם התנסות רעה עם התעשייה".

אחרי אותה פגישה החליט רבין לבחון את נושא לעומק, וגילה לדבריו שטכנולוגיית הלייזרים, מסוג QCL (לייזרי מפל קוונטי - Quantum Cascade Laser), שפותחה ב3דיאם עשויה להתאים לתחום הביטחוני, בעיקר לשימושים של לוחמה אלקטרונית. אלא שבשלב הראשון הוא לא זכה לתמיכת בעלי סולרם, שחששו מהניסיון הכושל של הטכנולוגיה.

"אמרתי להם שאני מרגיש שיש פה משהו טכנולוגי שונה, שאולי לא הצליח בדרך שלקחו אותו בעבר, אבל בדרך אחרת יכול להצליח, ושאני רוצה ללכת על זה. הם ניסו להוריד אותי מזה, רק כשהם ראו שאני נעול על זה הם נתנו לי את ברכת הדרך".

טלפון מפתיע מיחידה מובחרת

אחרי שקיבל את הסכמתם של בעלי הבית בסולרום, החליט רבין להעתיק את מושבו למשרדי 3דיאם בראש העין, ולהקים צוות קטן של אנשים שיתמקד בקידום הפרויקט: "החודשים הראשונים היו קשים מאוד, עשינו מאות מצגות לכל מי שרק יכולנו. אבל כשראיתי את החיוך על הפנים של המדענים הבנתי שאנחנו בכיוון הנכון, כי זה לא קרה עד אז", הוא מספר. ואכן, תוך זמן קצר של כמה שבועות, זכתה סולרום להזמנת פיילוט ראשונה בהיקף של כ־1.5 מיליון שקל מגוף ביטחוני.

בחודש יולי האחרון, היא זכתה להזמנת מסגרת נוספת בהיקף של כ־24 מיליון שקל, שגם סייעה לה לקבל מענק מרשות החדשנות להמשך פיתוח הטכנולוגיה.

כמה חודשים לאחר מכן, בספטמבר האחרון, בזמן שהצוות שאמון על פיתוח הטכנולוגיה בוחן כניסה לתחום חדש - סימון מטרות - קיבל רבין שיחה מפתיעה מיחידה מובחרת בצבא. אנשי היחידה ששמעו על הניסיונות של חברה, חיפשו באותה עת אחר טכנולוגיה לסימון מטרות בטווח רחוק, שהן סמויות. כלומר, רק הם יכולים לראות מה מסמנים, בניגוד לטכנולוגיות אחרות שעם אמצעים מסוימים ניתן לגלות אותם.

"פתאום יושבים אצלך במשרד חבר'ה מיחידה מיוחדת, שאין מישהו שלא מכיר אותה, בשעת לילה מאוחרת ואומרים לך: 'תקשיב אנחנו צריכים את זה באופן מיידי'. הם אמרו לנו שהם מחפשים את הטכנולוגיה הזאת כבר כמה שנים טובות".

כמה שבועות לאחר מכן, הודיעה סולרום כי ביצעה בהצלחה ניסוי בשיתוף עם כוחות הביטחון הישראליים, לבחינת המוצר החדש. בחברה ציינו באותה העת כי מדובר במוצר ראשון מסוגו אשר אינו קיים כיום בשוק, וכי לאור השגת יעד הניסוי היא נכנסה למו"מ לקבלת הזמנה ראשונה לייצור המוצר החדש, עם פוטנציאל להזמנות משמעותיות נוספות בהמשך.

במסגרת הניסוי, הוצג לכוחות הביטחון מוצר מוגמר חדש נוסף פרי פיתוחה של סולרום, המיועד ליישום אחר, של סימון עצמי לעולם ההגנתי, שגם לגביו החברה מצויה במשאים ומתנים עם חברות ביטחוניות. זהו פתרון שנועד למנוע ירי דו־צדדי באמצעות הלבשת לייזר על קסדות לוחמים, אליו הגיעו מהנדסי החברה בעת שעמלו על פיתוח המוצר הראשון. זאת בשל תקרית טרגית שארעה באותה התקופה.

כך, בעוד המוצר הראשון (לסימון מטרות) מיועד בעיקר עבור יחידות מיוחדות, המוצר השני (של סימון עצמי) עשוי לאפשר לחברה לייצר בכמויות גדולות יותר עבור, שכן הוא נועד לשרת כמות גדולה יותר של חיילים. בתחילת השנה דיווחה סולרום על הזמנה ראשונה עבור שני סוגי הלייזר לשימוש מבצעי בהיקף של כ־2 מיליון שקל.

"השוק מריח פוטנציאל מאוד גדול, כי אם זה יעבוד כמו שצריך - בסולרום יתחילו לקבל הזמנות גדולות, ואז השמיים הם הגבול. זה בעצם החלום", אומר ליאור ברקוביץ', מנהל השקעות בקרנות אי.בי.אי.

רכשה שלוש חברות בתחום הביטחוני

סולרום הוקמה בשנת 1987 ועסקה אז בתיקוני טלפונים לשוק האזרחי. בתחילת העשור הקודם היא נקלעה למשבר, בין היתר בשל כניסתם של המכשירים החכמים לשוק. מה שהוביל לכך שבשנת 2014 החליט מייסד החברה, אורי שינדלר, למכור את השליטה לאנשי הנדל"ן איתי מולדבסקי (נצר למשפחת יהלומנים) ודוד מימון, שהיו מעוניינים בעיקר בנכסי הנדל"ן שברשותה, ככל הידוע תמורת מיליוני שקלים בודדים.

מולדבסקי ומימון, שבחנו תקופה ארוכה כניסה לשוק הביטחוני, החליטו להיכנס לתחום באמצעות סולרום. ואכן בשנים שלאחר מכן ביצעה החברה רכישות של שלוש חברות הפועלות בתחום: אביב תעופה וחלל, מנרה וישראטק. מי שמונה לעמוד בראש הפעילות הביטחונית הוא רבין, שכיהן כסמנכ"ל תפעול באביב תעופה וחלל, שנמכרה לסולרום. על אף גילו הצעיר (29 באותה העת), הוא זכה לאמונם של מולדבסקי ומימון, שכעבור שנה מינו אותו לנהל את החברה כולה, תפקיד בו הוא מחזיק ב־7 השנים האחרונות.

מאז הפכה לחברה ביטחונית, עוסקת סולרום בפיתוח וייצור מערכות, מוצרים וציוד אלקטרוני ואלקטרו־מכני לשווקים צבאיים ולחברות ביטחוניות. במסגרתו, היא משמשת כ"קבלן" שמייצר עבור מוצרי החברות הביטחוניות הגדולות (דוגמת אלביט מערכות, רפאל ותע"א), מערכות כבילה (חיבור כבלים), תקשורת וחשמל. לחברה, המעסיקה כ־150 עובדים ברחבי הארץ.

"באים אלינו אנשי השיווק והפיתוח של החברות הגדולות עם רעיון עבור המוצר שלהם ואנחנו צריכים לפתח אותו", מסביר רבין. את מוצרי סולרום ניתן למצוא בכל מערכות התעשייה הביטחונית (בין השאר במטוסי קרב, טנק המרכבה, כיפת ברזל, ספינות וצוללות). בנוסף, לחברה פעילות נדל"ן מניב הכוללת 3 מבנים באזור התעשייה בראש פינה המושכרים בחלקם למועצה מקומית חצור הגלילית.

בספטמבר 2024 השלימה סולרום את המיזוג עם השלד הבורסאי 3דיאם, שעסק כאמור בפיתוח של מדפסות תלת ממד, מהלך שאותו ביצעה יחד עם פירמת הבנקאות להשקעות מור לנגרמן" - כדי לתמוך בהמשך הצמיחה באמצעות מיזוגים ורכישות, ואשר לפחות בינתיים הוכיח את עצמו. מאז נכנסה לבורסה, קפצה מניית סולרום בכ־300%, לשווי נוכחי של כ־600 מיליון שקל.

איבדה לאחרונה רבע מהשווי

כאמור, לצד העניין הגובר בטכנולוגיה החדשה, הזינוק במחיר המניה מוסבר בעיקר בגאות במניות הביטחוניות בת"א, שערכן האמיר בעשרות ולעיתים מאות אחוזים, מאז פרוץ המלחמה באוקראינה ובהמשך גם בארץ. עם זאת, בשבוע שעבר סולרום חוותה על בשרה גם את צד השלילי של היכללותה בסקטור הביטחוני, כשמנייתה השילה מעל רבע מערכה.

על פי ההערכות, הסיבה לירידה הייתה "מימוש טבעי" בסקטור המניות הביטחוניות בת"א. זאת לאחר שמדד ת"א ביטחוניות, אותו השיקה הבורסה לקראת סוף השנה שעברה, רשם זינוק של 40% בתוך חודש אחד. מי ששילמו את מחיר המימוש באופן הקשה ביותר היו המניות הקטנות במדד, דוגמת סולרום, שירדו בצורה החדה ביותר בעקבות גל המימושים (הגם שזה רחוק מלמחוק את העליות המשמעותיות בשנתיים האחרונות).

סולרום נהנית גם משיפור בתוצאות פעילותה המסורתית ואת תשעת החודשים הראשונים של שנת 2025 סיימה עם הכנסות של כ־77 מיליון שקל, גידול של כ־37% ביחס לתקופה המקבילה ב־2024. זאת, הודות לגידול בהיקף ההזמנות שקיבלה, כמו גם הכרה חד־פעמית בהכנסות מהשכרת נכס שלה בראש פינה.

בשורה התחתונה, רשמה סולרום קפיצה של כמעט 130% ברווח הנקי בינואר־ספטמבר, שעמד על כ־16 מיליון שקל. צבר ההזמנות שלה עמד נכון לסוף הרבעון השלישי של 2025 על כ־59 מיליון שקל.

הון של רבע מיליארד שקל לבעלים

על רקע מחיר המניה המאמיר, ביצעה סולרום בשנה האחרונה שני גיוסי הון פרטיים מגופים מוסדיים, חברות ביטוח ובתי השקעות, בהיקף כולל של כ־38 מיליון שקל.

בחודש שעבר ניצלו צמד בעלי השליטה - מולדבסקי ומימון, את המומנטום במניה ומכרו נתח של 5.6% ממניות סולרום תמורת כ־30 מיליון שקל. לאחר המכירה נותרו השניים עם החזקה של כ־40% ממניות החברה, בשווי שוק כולל של כרבע מיליארד שקל. לצידם, גם עמית שינדלר, מנכ"ל החברה הבת, סולרום אלקטרוניקה, ובנו של המייסד, וכן חיים ארז, לשעבר מפקד פיקוד הדרום ודירקטור בסולרום, מימשו מניות בהיקף של כ־18 מיליון שקל בסך הכול.

"צריך שיהיו סרטי המשך"

ברקוביץ' מאי.בי.אי (בית ההשקעות מחזיק 5% ממניות סולרום), טוען כי "צריך לומר בכנות שהמניה מתומחרת במכפילים היסטריים. אבל מצד שני יש שם הנהלה טובה מאוד עם פעילות מסורתית יציבה שמרוויחה כסף, כך שזו לא חברת חלום ששורפת מזומן ומפסידה כספים".

במבט קדימה, בסולרום תולים תקוות גדולות בפעילות הלייזר החדשה של סימון המטרות, שתהפוך אותם, כך הם מקווים, מחברה קבלנית שעובדת עבור אחרים, ליצרנית ביטחונית עם מוצרים משלה. בחברה מעריכים כי פעילות זו עשויה תוך מספר שנים להשתוות לפעילותה המסורתית ואולי אף לעקוף אותה, אך מודים כי הדרך לשם עוד ארוכה.

"כרגע יש לנו שני מוצרים בלייזר, אבל אפשר לפתח את הפעילות לסל מאוד רחב ולהגדיל את הכמויות. אנחנו מבינים שזו רק ההתחלה וזה תהליך, ולכן אנחנו לא נתפזר יותר מדי", אומר המנכ"ל רבין. "אנחנו מבינים שזה משהו בסדר גודל שונה מסולרום, אבל כדי שזה יצליח אתה צריך למכור אותו בצורה רחבה, תחילה בארץ ובהמשך בחו"ל.

"נכון לעכשיו, יש לנו הזמנה קטנה יחסית, אבל אנחנו מצפים להרבה יותר מזה. יש למוצרים פוטנציאל למספרים שהם הרבה יותר גבוהים ממה שסולרום מוכרת כיום בשנה. יש פה אירוע בסדר גודל אחר עבורנו. אבל עדיין לא עשינו שום דבר, ואנחנו עם הרגליים על הקרקע. המוצר שלנו זה ג'יימס בונד, אבל צריך לגרום לו להיות ג'יימס בונד עם הרבה סרטי המשך".