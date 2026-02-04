הכול כבר היה מוכן: מדוע מתעכבת הנפקת החברה הביטחונית של רפאל

לקראת סוף שנת 2025 הגישה החברה הביטחונית DSIT, שבשליטת רפאל, תשקיף לקראת הנפקת מניות ראשונית (IPO) בת"א. ההנפקה אמורה הייתה להימכר למשקיעים המקומיים כמו "לחמנייה חמה". המניות הביטחוניות בת"א לוהטות, וחלקן הניבו תשואה של מאות אחוזים למשקיעים בשנה האחרונה.

אך למרות שהנהלת החברה השלימה מפגש עם הגופים המוסדיים, ואף זכתה לעניין גבוה מצדם, המהלך טרם הושלם. לגלובס נודע כי העיכוב בהנפקת DSIT נובע מדרישה של רשות ני"ע לחשוף את שמות הלקוחות המרכזיים של החברה בתשקיף, משום שמדובר בלקוחות מהותיים. בחברה מסרבים לדרישה וטוענים שהיא אינה יכולה לעשות זאת מסיבות של "רגישות ביטחונית". כעת, הסוגייה מצויה על שולחן הייעוץ המשפטי של הרשות, שיידרש להחליט האם הוא מאפשר לחברה להותיר את לקוחותיה המרכזיים חסויים, או שמא ייקבע שמדובר בנתון שהכרחי לפרסם, מה שעלול להביא לביטול ההנפקה.

על פי התשקיף שפורסם, בשנתיים האחרונות הגיעו רוב הכנסות DSIT משני לקוחות - באסיה ובאפריקה, בשיעור מצטבר של יותר מ־50% מהיקף הפעילות. לדברי החברה, "אין מדובר בלקוחות קבועים או אסטרטגיים לאורך זמן, אלא בלקוחות פרויקטליים, אשר משמעותם ומהותיותם היחסית לחברה משתנה... אין לחברה תלות בהם".

DSIT פעילות: פיתחה מערכת הגנה תת־ימית לגילוי, סיווג ומעקב מתחת למים. מספקת גם מערכות לוחמה נגד צוללות (ASW) ומערכות תקשורת תת־ימיות היסטוריה: רפאל רכשה 50% מהחברה ב־2016 מידי Acorn Energy האמריקאית. ב־2018 רכשו אנשי העסקים מני וסרמן ודניאל סידס את יתרת המניות נתונים: במחצית הראשונה של 2025 רשמה הכנסות של 14.5 מיליון דולר ורווח של 2.9 מיליון דולר

מבקשת לגייס 50 מיליון שקל

DSIT Solution (די.אס.איי.טי פתרונות), שהוקמה ב־1993 ופועלת מגבעת שמואל, פיתחה מערכת הגנה תת־ימית בעלת יכולת גילוי, סיווג ומעקב של איומים מתחת למים, החל מצוללנים וכלה בצוללות וספינות. זאת במטרה להגן על כבלי תקשורת, צינורות, אסדות, נמלים ועוד. החברה מספקת גם מערכות לוחמה נגד צוללות (ASW) ומערכות תקשורת תת־ימיות.

במסגרת ההנפקה, שהשלמתה מתעכבת כאמור, מבקשת DSIT לגייס 50 מיליון שקל לפי שווי של 200-250 מיליון שקל (לפני הכסף). ערב ההנפקה מחזיקה רפאל, החברה הממשלתית לפיתוח וייצור אמצעי לחימה מתקדמים, ב־50% מהמניות, וזו הנפקה ראשונה של חברה בשליטתה. דני סידס, בעלי חברת יבוא מוצרי המזון והממתקים סידס, מחזיק ב־38.1% מהחברה, ומני וסרמן, יו"ר DSIT, מחזיק ב־9.5%.

לפני כעשור, בשנת 2016, רכשה רפאל את השליטה ב־DSIT מידי חברת האנרגיה האמריקאית אקרון אנרג'י (Acorn Energy), לפי שווי של 15 מיליון דולר בלבד. שנתיים מאוחר יותר רכשו וסרמן וסידס את יתרת המניות לפי שווי דומה. נשיא DSIT הוא האלוף (מיל') אלי שרביט, מפקד חיל הים לשעבר, ומנהל אותה שמואל פרביאש. החברה ורפאל פועלות בתחומים סינרגטיים במסגרת הפעילות התת־ימית.

מהתשקיף עלה כי במחצית הראשונה של 2025 זינקו הכנסות DSIT ב־68% לסכום של 14.5 מיליון דולר. בשורה התחתונה, רשמה החברה זינוק של פי שמונה ברווח הנקי שעמד על כ־2.9 מיליון דולר. במבט קדימה, החברה העריכה שאת שנת 2025 היא תסיים עם הכנסות של כ־37 מיליון דולר, קפיצה של כ־70% ביחס לנתון בשנת 2024, לצד רווח תפעולי של כ־3 מיליון דולר, בדומה לזה שנרשם שנה קודם לכן.

צבר ההזמנות זינק במאות אחוזים

במקביל, גם צבר ההזמנות של החברה זינק במאות אחוזים בשנים האחרונות ועמד נכון לסוף המחצית הראשונה של 2025 על סכום של 110 מיליון דולר, בעקבות ההתחמשות הגלובלית שלאחר מלחמת רוסיה־אוקראינה ומלחמת חרבות ברזל. על פי התשקיף, "מאז תחילת המלחמה בישראל, החברה מזהה גידול בחיפוש אחר פתרונות הגנה מתקדמים מפני איומים בתווך התת־ימי, כדוגמת הפתרונות אותם שמציעה החברה".

אם מהלך ההנפקה אכן ייצא לדרך, הרי ש־DSIT צפויה להיות מונפקת לפי מכפיל רווח של 13-16 על רווחי השנה הקרובה, לא גבוה במיוחד לחברות בתחום הביטחוני, שכאמור נהנה בשנים האחרונות מגאות חסרת תקדים בבורסה המקומית. על כן, בחברה יקוו שהשווי הנמוך יחסית שלפיו היא מונפקת, יסייע לה להידבק באבק הכוכבים של שאר המניות הביטחוניות בבורסה שעלו רק בחודש האחרון ביותר מ־20%.