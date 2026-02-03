ענקית המכשור הרפואי מדטרוניק הודיעה היום (ג') על כוונתה לממש אופציה ולרכוש את חברת קת'וורקס (Cathworks) הישראלית, שפיתחה תחליף מבוסס-תוכנה לצנתור קרדיולוגי אבחנתי. מדטרוניק תשלם 585 מיליון דולר מיידית, ותשלומי אבני דרך נוספים, אשר על פי פרסומים קודמים, עשויים להביא את ההיקף הכולל של העסקה לכמיליארד דולר.

הסכם האופציה האסטרטגי נחתם ב-2022, במסגרתו מדטרוניק השקיעה בחברה 75 מיליון דולר, וקיבלה את זכויות השיווק של מוצרי החברה בארה"ב, ישראל ויפן. בהסכם נכתב כי עם השלמתן בהצלחה של כמה אבני דרך, תהיה למדטרוניק אפשרות לרכוש את החברה ב-585 מיליון דולר, וגם לקת'וורקס תהיה אפשרות לחייב את מדטרוניק לרכוש את החברה, אך בסכום נמוך יותר. "זה הסכם חריג ונהגנו לומר שמדובר באירוסין עם טבעת יהלום ממש יקרה, שמעידה שאתה כנראה לא עומד לסגת מהחתונה הזו", צוחק מנכ"ל קאת'וורקס, ראמין מוסאבי, בשיחה עם גלובס. היום מדטרוניק בחרה לרכוש את החברה, במחיר הגבוה מבין השניים, עדות לכך שענקית המכשור הרפואי היא זו שבחרה לממש את העסקה.

קת'וורקס גייסה עד היום כ-80 מיליון דולר, כך שהתשואה למשקיעים היא פי 3.7 בממוצע, כבר בשלב הראשון. המשקיעים העיקריים הם טריוונצ'רס, פונטיפקס, דירפילד, קווארק וונצ'רס, מדטרוניק, בוסטון סיינטיפיק, וג'ונסון אנד ג'ונסון.

פרופ' רן קורונובסקי אמר היום ל"גלובס" כי "מדובר במוצר שפותח ממש במכון הצנתורים שלנו בביילינסון יחד עם גיא ויפעת לביא, בעקבות זיהוי של צורך שלא היה לו מענה. באמצעות המערכת אנחנו יודעים להעריך במדוייק את זרימת הדם בעורקים וזהו הדבר הכי חשוב שצריך לדעת, כדי לקבל החלטה אם להתערב או לא. לקח זמן לשכנע את המצנתרים בכך, אך היום אנחנו מדברים על מוצר שנמכר ועושה שינוי עמוק בקרדיולוגיה פולשנית. מרגש מאוד לראות מוצר שנולד בתוך הבית ועושה כזה שינוי, גם ברמת המטופל. החברה היא היום המתקדמת ביותר בתחום הזה בעולם, ומדטרוניק היא הראשונה מבין חברות המכשור הרפואי הגדולות עם מוצר כזה. היא הולכת להוביל את התחום בגדול".

אתה עובד על דברים נוספים?

"אני רופא ומנהל מחלקה במשרה מלאה, אך מעורב בכמה פרוייקטים יזמיים מתחת לרדאר, שאולי עוד נדבר עליהם".

"החוצפה הישראלית כל כך חשובה בתחום"

קת'וורקס פיתחה מערכת לאבחון סיכון למחלות לב על בסיס מודל חישובי שמופק מצילומי רנטגן, המהווה אלטרנטיבה לא פולשנית לצנתור אבחנתי. החברה הוקמה ב-2013 על ידי גיא וד"ר יפעת לביא יחד עם הקרדיולוג פרופ' רן קורנובסקי מביילינסון. גיא לביא היה מומחה לעיבוד תמונה עם עבר כבכיר בחברות מכשור רפואי, וד"ר יפעת לביא הייתה לפני כן ראש מעבדת המחקר והחדשנות בתחום הדמיית הקרדיולוגיה בבית החולים ביילינסון. פרופ' קרונובסקי, מומחה בעל שם בתחום הקרדיולוגיה, מנהל את המערך הקרדיולוגי בביילינסון ויו"ר רשות המחקר של בית החולים.

חסימות כלי דם אחראיות לכ-40% מהתמותה מתחלואת לב. תהליך האבחון כולל היום בדיקת EKG במאמץ, ואחר כך הדמיה, ואחר כך צנתור אבחוני שהוא פרוצדורה שלא תמיד ממהרים רופאים לבצעה, בשל הפולשניות שלה.

קרן טריוונצ'רס, בה שותפים קרדיולוגים אמריקאים בכירים, השקיעה בסבב הראשון של החברה יחד עם פונטיפקס, והביאה גם משקיע אסטרגי שמשקיע בקרן עצמה - בוסטון סיינטיפיק. מוסאבי מספר כי המעורבות של הגורמים הללו בחברה, משכו אותו להצטרף אליה ב-2019, תחילה כסמנכ"ל שיווק ומכירות, ומ-2021 גם כמנכ"ל, לאחר ששימש כבכיר בחברות המכשור הרפואי העולמיות באקסטר ואדוורדס.

"ידעתי שאם הם יכולים לעשות את מה שהם הבטיחו לעשות - זו תהיה מהפכה, והתרשמתי מכך שגם המשקיעים הללו, שמבינים את התחום, חושבים ככה", הוא מספר.

הייתה משמעות בעיניך לכך שהחברה הישראלית?

"כשהם פנו אלי קודם כל ווידאתי שהם יודעים שאני איראני לשעבר, ושאין להם בעיה עם זה. להיפך - הם שמחו, וגם אני. היום אני מאוד קרוב לקבוצה הישראלית, ומרגיש שאני כל כך דומה להם בתרבות ובערכים.

"זה סיפור מאוד אישי בשבילי, כי ראיתי לאורך השנים את החוסן המדהים של הישראלים, בעיקר בשנתיים האחרונות. נדהמתי לראות את הקבוצה בישראל ממשיכה לעבוד ואפילו להיות יצירתית גם בזמנים כל כך קשים. החוצפה הישראלית כל כך חשובה כי היא מאפשרת להיכנס לשווקים כמו זה שבו פועלת קאת'וורקס, שאף אחד אחר לא מעז לתקוף, וכל כך חשוב שימשיכו לזרום כספים לסקטור המכשור הרפואי הישראלי".

ובחודש האחרון, הוא אומר, הדברים התהפכו. "עכשיו הישראלים הם שתומכים בי. יש בקבוצה עובדים שההורים או החמים שלהם הגיעו מאיראן. אני מתארח בביקורים שלי בישראל בבית של אחד מהם. היחסים הם כבר הרבה מעבר לקולגות. חמיו מתקשר לבדוק מה שלומי לא פחות מההורים שלי.

"אני עזבתי את איראן כילד, אבל כמובן מעודכן היטב בכל מה שהממשל המרושע מעולל במדינה. מבין כל העולם, ישראלים הם הקבוצה שעומדת באופן הברור ביותר לצד האנשים שלנו. זה קשר שאף אחד לא יקח מאיתנו לעולם".

הרכיב המיותר שפתר את המודל העסקי

המוצר של קת'וורקס קיבל אישור שיווק באירופה ב-2017 ובארה"ב ב-2018 במסלול ה-510k. "עם אישור המוצר לשיווק, התנפלנו על השוק אבל המוצר לא היה באמת מוכן", אומר מוסאבי . "המפתחים הבינו היטב איך להפיק מידע על פעילות הלב מצילומי רנטגן, ללא בינה מלאכותית בכלל, אבל הקמת המודל דרשה עבודה של מעל 20 דקות, וזה לא השתלב בעבודה של הרופאים".

למזלה של החברה, הוא אומר, בדיוק הגיע גל הבינה המלאכותית לעולמות הרפואיים, וכאשר בינה שולבה במוצר, זמן העבודה התקצר לדקות ספורות, והתאים לתהליך העבודה במרפאות. "למזלנו, המשקיעים שלנו התנהלו בסבלנות ולא איבדו את האמון שלהם בנו, גם כשהם קיוו שדברים ילכו מהר יותר".

החברה חזרה במהירות לשוק. "האתגר השני היה לפתח מודל עסקי שיאפשר לנו לעשות כסף ממוצר תוכנה בשוק המכשור הרפואי, מה שכמעט אף אחד לא עשה לפנינו. בתי החולים היו רגילים לרכוש את המכשירים ואת הציוד המתכלה לביצוע הצנתורים, והיססו לרכוש מנוי לתוכנה. אז מה עשינו? המצאנו מתכלה. ממש רכיב פיזי שהם יכלו לגעת בו, והם היו צריכים להשתמש באחד כזה כדי להפעיל את התוכנה בכל פרוצדורה, ואחר כך לזרוק אותו. והם אמרו - או, את זה אנחנו מבינים. רק אחרי שהמוצר כבר היה מוטמע עמוק במערכות הרפואיות, הם שאלו - תגידו, אנחנו באמת צריכים את הרכיב הזה? ואז אמרנו להם - אולי תעדיפו לעשות מנוי?".

מתי נכנסה מדטרוניק לתמונה?

"הם התעניינו במוצר ברמה האסטרטגית מההתחלה, הובילו את סבב ההשקעה השלישי בחברה יחד עם קרן דירפילד, וכאשר קיצרנו את זמן העבודה עם הבינה המלאכותית, הם אמרו - אנחנו נשווק את המוצר, ואילו אתם תעסקו בחדשנות. ואכן, השקנו 9 דורות חדשים למוצר לאורך 20 הרבעונים האחרונים, וגם ערכנו ניסויים קליניים נרחבים שהראו כיצד המוצר משתלב במערך העבודה הקיים של בית החולים. ועד היום המוצר שלנו נוסה ב-4000 אנשים במסגרת ניסוי, ובסך הכל שימש כבכ-100 אלף אבחונים.

"מדטרוניק רואים במוצר הזה כפלטפורמה להתרחב עליה לכל התחום של האבחון הקרדיולוגי. הם צפויים לשמר את כל עובדי החברה במרכז המו"פ בישראל (50 מתוך כ-100 עובדים בחברה), ואולי אפילו להתרחב".

שוק הביומד המתעורר

מיכל גבע, שותפה בקרן טריוונצ'רס, סיפרה היום כי "פרופ' פיטר פיטצג'ראלד הוא רופא קרדיולוג התערבותי, והבין כבר ברגע הראשון את הפוטנציאל שטמון בטכנולוגיה. אבל טכנולוגיה טובה היא רק חרוז אחד בשרשרת אירועים שצריכים לקרות בחברה כדי להביא אותה לשימוש רוחבי בכל העולם ולהצלחה כלכלית. לאורך השנים ליווינו את המנהלים ואת הצוותים המקצועיים של החברה, והצלחנו לרתום את שלושה משקיעים אסטרטגיים בקרן גם להשקעה בחברה ללא זכויות עודפות, ובכך גם להאיץ את התחרות בתהליך המכירה".

מדטרוניק היא חברת מכשור רפואי פעילה מאוד בישראל, וכבר ביצעה כאן רכישות רבות שרובן הפכו למרכזי פיתוח של החברה בישראל, ביניהם: מרכז הרובוטיקה בקיסריה, המבוסס על רכישת חברת מזור, פעילות ההדמיה ביקנעם, המבוססת על חברת גיוון אימג'ינג ההיסטורית, מדטרוניק הרצליה העוסקת בתחום הניווט בתוך הריאות ומבוססת על רכישת סופרדיימנשן, וחטיבת המידע התזונתי בתל אביב, המבוססת על רכישת חברת נוטרינו. כמו כן יש למדטרוניק סניף שיווקי הממוקם בהרצליה. מדטרוניק מנוהלת בישראל על ידי אריק קורקוס. בשנים האחרונות מדטרוניק חתמה על מספר עסקאות במסגרתן היא מקבלת זכויות שיווק למוצרים של חברה צעירה, ואם היא מצליחה בכך, היא רוכשת את החברה.

האקזיט של קאת'וורקס הוא הראשון בתחום הביומד לשנת 2026. בנוסף, פורסם בשבוע שעבר בגלובס כי גם חברת ביופרוטקט, גם היא השקעה של טריוונצ'רס, חתמה על מזכר הבנות לא מחייב למכירתה. תחום המכשור הרפואי סיפק אקזיטים אפילו לאורך כל תקופת המלחמה, וביניהם ווקטוריוס שנרכשה על ידי אדוורדס לפי שווי של 497 מיליון דולר, אינו וואלב שנרכשה על ידי אדוורדס גם היא, ב-300 מיליון דולר, V-Wave שנרכשה ב-600 מיליון דולר על ידי ג'ונסון אנד ג'ונסון וסוניווי שנרכשה על ידי בוסטון סיינטיפיק ב-360 מיליון דולר.

אולם, בשנתיים האחרונות ועד החודשים האחרונים, האקזיטים הללו היו כמעט החדשות הטובות היחידות בשוק הביומד הישראלי, ואילו לאחרונה ניכרת התעוררות בשוק זה, כולל גיוסי קרנות המשקיעות בשוק, תנועה חיובית במדד תל אביב ביומד, התעוררות של השקעות מימון המונים בחברות ביומד צעירות ועניין בתחום מצד חברות בורסאיות עם מזומן.

האקזיט היום - הגדול ביניהם עד כה מבחינת תשלום מיידי במזומן, וכזה בו השקיעו קרנות ישראליות הממוקדות בשוק הביומד הישראלי - צפוי לחזק עוד יותר את המגמה ואולי אף להביא לגיוס של קרנות הון סיכון נוספות לתחום.

אריק קורקוס, מנכ"ל מדטרוניק ישראל: אני גאה לראות טכנולוגיה שפותחה בישראל משתלבת בפורטפוליו הגלובלי של Medtronic. זהו חיבור שממחיש כיצד חדשנות מקומית, המבוססת על מצוינות קלינית ודאטה, יכולה לייצר השפעה גלובלית ולחזק רפואה מדויקת ומבוססת ערך עבור מטופלים ומערכות בריאות ברחבי העולם. ברכות לפרופסור קורנובסקי וכל הצוות"