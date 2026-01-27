חברת הביומד הישראלית ביופרוטקט במזכר הבנות למכירתה

אקזיט ביומד ראשון ל-2026? חברת ביופרוטקט שפיתחה שתל להגנה על רקמות בריאות מנזקי הקרנות, חתמה על מזכר הבנות למכירתה למשקיע אסטרטגי תמורת כ-200 מיליון דולר במזומן. כך עולה מהודעתה לבורסה של שותפות המו"פ אלמרה וונצ'רס המחזיקה כ-4% מהחברה.

● גל פיטורים שני במון אקטיב: 110 יפוטרו, גם בישראל

● שתי מניות השבבים מישראל שמובילות את העליות בוול סטריט

חברת אלמדה , פרסמה היום כי אם העסקה תצא לפועל, היא תרשום הכנסות של כ-10-12 מיליון דולר ורווח של כ-8 מיליון. בעקבות ההודעה נסחרה מניית אלמדה היום בעליות של 20%, ושווי החברה עומד על כ-37 מיליון שקל. אלמה ביצעה לאחרונה מימוש קטן יותר (1.4 מיליון דולר) בחברת קלאנז' טכנולוגיות.

רעיון פשוט אך מתוחכם

ביופרוטקט הוקמה ב-2004 על ידי פרופ' אבי דומב מהאוניברסיטה העברית, היום המדען הראשי של משרד המדע, וד"ר אדריאן פז ושאול שוחט, שניהם יזמים סדרתיים בתחום המכשור הרפואי. החברה גייסה עד היום כ-36 מיליון דולר, ממשקיעים MVM Partners, קרן KBI הקוריאנית, פרגרין ונצ'רס, TriVentures וקבוצת CBG של וינסנט צ'נגוויז.

ליזמים היה רעיון פשוט אך מתוחכם: בלון קטן המתנפח ומתכלה בתוך הגוף, יפריד בין רקמת הערמונית לרקמות אחרות בריאות במהלך הקרנות לטיפול בגידולים בערמונית, וכך יגן על הרקמות הבריאות מפני ההקרנה.

מאז החברה כבר הספיקה להוליד ספין-אוף בשם אורתוספייס, שמשתמש באותה טכנולוגיה להקל על חיכוך רקמות להפחתת כאב עבור השוק האורתופדי, וב-2019 החברה-הבת נמכרה לתאגיד האורתופדיה סטרייקר תמורת 110 מיליון דולר מיידית ואופציה לעסקה של עד 220 מיליון בהתאם לעמידה באבני-דרך.

בינתיים החברה-האם ביופרוטקט המשיכה לפתח את המוצר שלה. כשנתיים לאחר הרכישה, מנכ"ל אורתוספייס שהוביל אותה למכירה, איתי ברנע, עזב את סטרייקר ומונה למנכ"ל ביופרוטקט, בתקווה שיוכל לקדם אותה באותה הצורה.

רק סביב 2020 ואחרי המכירה של אורתוספייס, הצליחה בעופרוטקט לגייס בבת-אחת סכום מספיק לבצע ניסוי קליני במספר רב של מרכזים רפואיים, לצורך הוכחת יעילות המוצר ל-FDA, לשם קבלת האישור שאכן התקבל בסוף 2023. מאז הודגמה יעילות המוצר בניסוי נוסף.

לביופרוטקט מוצרים נוספים בפיתוח, לשימוש להגנה על רקמות בסוגים נוספים שלטיפולים אונקולוגיים התערבותיים וכן בניתוחים אסתטיים וכלליים.