גל פיטורים שני במון אקטיב: 110 יפוטרו, גם בישראל

גל פיטורים שני בחברת המשחקים הישראלית מון אקטיב (Moon Active) ששומרת על פרופיל תקשורתי נמוך. חברת המשחקים, שצמחה בזכות המשחק הפופולרי Coin Master, יוצאת לסיבוב פיטורים המקיף 110 איש ברחבי העולם, מהם 30 בישראל ועוד 80 בעולם. רבים מהמפוטרים הם מהסטודיו בליטא המבוסס על רכישת המשחק Family Island - משחק אסטרטגיה המדמה ניהול משאבים על אי בודד בים.

המשחק פותח בסטודיו מלסופט, שנרכש על ידי מון אקטיב ב-2024 תמורת כ-100 מיליון דולר. מדובר על סיבוב פיטורים הנערך כחלק משינוי ארגוני הכולל צמצום בסטודיו הליטאי ובעובדים בישראל הקשורים בו, וכן בהתמקדות במשחקים חדשים, שהביא לפיטורי 5% מעובדי החברה המונה כיום 2,200 עובדים בעולם, מתוכם 1,400 איש במגדל ויתניה בדרום תל אביב.

מון אקטיב נוסדה ומנוהלת על ידי מולי אלבין, והיא נחשבת לאחת מהחברות הפרטיות הרווחיות בישראל עם הכנסות של כ-2 מיליארד דולר בשנה, רובם בזכות המשחק Coin Base. בשלב מסוים שקלה החברה לצאת להנפקה בנאסד"ק, ולמרות שהחברה עומדת בסטנדרטים מבחינת הקצב ההכנסות השנתי שלה, לא ברור עד כמה הצמיחה השנתית שלה עומדת בתנאי המשקיעים בוול סטריט. מון אקטיב מגלגלת על פי מאגר PitchBook כ-2 מיליארד דולר בשנה בשנים 2024 ו-2025, מהם רווח נקי של מאות מיליוני דולרים.

לפני כשנה פיטרה מון אקטיב כמה עשרות עובדים בישראל ובעולם. על פי לינקדאין, גם במונחי כוח אדם החברה איננה צומחת כבעבר: בשנה האחרונה הצטמק מספר העובדים שמציינים כי הם עובדי החברה ב- 13%, וזאת עוד בטרם סבב הפיטורים הנוכחי. מדובר על דיווחים ולנטריים של העובדים והם אינם מהווים מספר רשמי הנמסר מהחברה.

ממון אקטיב נמסר: "החברה נמצאת בתנופת צמיחה וממשיכה להציג תוצאות עסקיות חזקות, כולל שיא הכנסות בשנת 2025. כחלק מהאסטרטגיה של החברה לשנת 2026, בחנו המחלקות השונות את מבנה הפעילות והתהליכים הפנימיים, והוחלט בשתי יחידות על מהלך התייעלות נקודתי. במסגרת זו תסתיים העסקתם של 80 עובדים ברחבי העולם וכ30 עובדים במשרדי החברה בישראל".