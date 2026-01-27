היזם הסדרתי חוזר: סטארט-אפ הסייבר ממסיקו גייס 37 מיליון דולר

חברת הסייבר הישראלית ממסיקו (Memcyco), המפתחת פתרונות להגנה מפני אתרים מזויפים והונאות השתלטות על חשבונות (Account Takeover - ATO), הודיעה היום (ג') על השלמת סבב גיוס A בהיקף של 37 מיליון דולר. בכך מגיע סך ההון שגייסה החברה מאז הקמתה ל־47 מיליון דולר.

סבב הגיוס הובל על-ידי NAventures, זרוע ההון סיכון של הבנק הלאומי של קנדה (National Bank of Canada). בסבב השתתפו גם קבוצת ההשקעות אי. ליאון חימנס (E. León Jimenes) וחברת ההשקעות הפרטית פאגס גרופ (Pags Group) שבבעלות סטיב פליוקה; וכן המשקיעים הקיימים, קפרי ונצ'רס (Capri Ventures) ו־ונצ'ר גיידס (Venture Guides).

מהחברה נמסר כי ההון שגויס ישמש להרחבת פלטפורמת אבטחת הסייבר שלה, לפיתוח מוצרים חדשים ולהאצת פעילות המכירות בשווקים גאוגרפיים נוספים, בהם צפון אמריקה ואמריקה הלטינית, הן באמצעות פעילות ישירה והן דרך שותפים עסקיים.

ממסיקו בעצם פיתחה פלטפורמת אבטחה המזהה ומסכלת מתקפות פישינג והשתלטות על חשבונות כבר בשלבים מוקדמים במיוחד, עוד לפני שהתוקפים מצליחים לפגוע במשתמשי הקצה. בניגוד לפתרונות אבטחה מסורתיים, הפועלים לרוב רק לאחר גניבת פרטי ההזדהות - המערכת של ממסיקו "חודרת" למתקפה בזמן אמת, מזהה תוקפים וקורבנות פוטנציאליים ומאפשרת לארגונים לפעול לפני שנגרם נזק.

עלייה חדה בהיקף המתקפות

הצורך בפתרונות מסוג זה מתחדד על רקע העלייה החדה בהיקף מתקפות ה־ATO, בין היתר בשל שימוש גובר של תוקפים בכלי בינה מלאכותית. לפי נתוני ממסיקו, מתקפות השתלטות על חשבונות זינקו בכ־250% בשנים 2024-2025, והנזקים המצטברים מהן צפויים להגיע ל־343 מיליארד דולר עד 2027.

לדברי ישראל מזין, מייסד ומנכ"ל ממסיקו, "ארגונים השקיעו מיליארדים בהגנה על המערכות הפנימיות שלהם, אך שדה הקרב עבר לממשקים החיצוניים - אתרים, אפליקציות ורשתות חברתיות - שבהם רמת ההגנה נמוכה בהרבה. אנחנו מגנים על החוליה החלשה הזו באמצעות גישה של מניעה מוקדמת, ולא תגובה מאוחרת למתקפה".

ממסיקו הוקמה לפני כארבע שנים ומעסיקה כיום כ־90 עובדים, מהם כ־60 בישראל. לחברה יש משרדים ברמת גן, בבוסטון ובאמריקה הלטינית. בשנת 2025 רשמה החברה, לפי נתוניה, צמיחה של פי שלושה - הן בהכנסות החוזרות השנתיות (ARR) והן במספר לקוחותיה, וכבר מנעה יותר מ־3.5 מיליון ניסיונות השתלטות על חשבונות.

את ממסיקו הקימו ישראל מזין, גדעון חזם (סמנכ"ל תפעול ואבטחת מידע), אורי מזין (סמנכ"ל הכנסות) ואלי משיח (סמנכ"ל טכנולוגיות).

מזין, כאמור, הוא יזם סדרתי בעל ניסיון של יותר משלושה עשורים בהקמה והובלה של חברות תוכנה וסייבר גלובליות. בעבר היה ממייסדי ממקו (Memco Software), מחלוצות תחום אבטחת המידע הארגונית, שהונפקה בנאסד"ק ונמכרה בהמשך בעסקה בהיקף של מאות מיליוני דולרים.