הבכירה לשעבר באירופה שיוצאת נגד עסקת גוגל-וויז

בעוד שבועיים צפוי האיחוד האירופי לאשר את עסקת הענק לרכישת וויז הישראלית בידי גוגל, עסקה לה מצפים בכיליון עיניים עובדי ומייסדי וויז, וגם המשקיעים - שצפויים לחלוק בבת אחת ב- 32 מיליארד דולר במזומן. כבר כמעט שנה שבחברה כוססים ציפורניים לקראת האישור הרגולטורי שצפוי להגיע עד ה- 10 בפברואר, כאשר ההערכה היא כי היא תאושר בסופו של דבר וכי בהתחשב במערכת היחסים המעורערת ממילא בין מנהיגי אירופה לנשיא ארה"ב דונלד טראמפ, אין מקום לחיכוכים מיותרים נוספים, לאחר שהרגולטור האמריקאי כבר אישר את העסקה.

יחד עם זאת, באירופה יש גם קולות הקוראים להתנגד לעסקה, אחד מהם שייך להילרי ג'נינגס, לשעבר ראש המחלקה הבינלאומית במשרד ההגבלים הבריטי (CMA), וכיום חברה ב"מועצת מדיניות ההגבלים" הבריטית, שהוא גוף מייעץ רשמי ל-CMA, אם כי עמדתו איננה מחייבת. במאמר מפורט שפרסמה במשותף עם מספר חוקרי פרטיות והגבלים עסקיים באתר ה-Tech Policy שטחה ג'נינגס את הסיבות מדוע אין לאשר את העסקה. את המילה ישראל, לא תמצאו שם - הנימוקים מקצועיים ומגיעים כולם מעולמות ההגבלים העסקיים והפרטיות.

"ניגוד עניינים מובנה"

"וויז היא סיפור הצלחה בתחום הצומח של הסייבר", כותבת ג'נינגס יחד עם שותפיה. "היא אתגרה באופן בלתי תלוי את ענקיות הענן ואת ספקיות הסייבר המסורתיות והפכה למרכיב אבטחה מרכזי בקרב ממשלות, מפעילי תשתיות קריטיות וארגונים גדולים. היא מספקת נראות למתרחש בכל הפלטפורמות - אלה של גוגל, אמזון ומיקרוסופט, אך אם גוגל תרכוש אתה, הניטרליות הזו של ריבוי עננים תיטמע בסביבה של ספק אחד", כתבה.

"זה יוצר ניגוד עניינים מובנה. גוגל יכולה לעצב את הכלים של וויז כך שיעבדו בצורה הטובה ביותר עם הענן שלה, לשלב אותם בין הבינה המלאכותית ושירותים אחרים, או לכוון את פיתוח המוצר לטובת הענן של גוגל. חברות סייבר עצמאיות לא יוכלו להשתוות ליתרונות הללו, וחלקם כבר הזהירו שלקוחות הפועלים בעננים שאינם של גוגל עלולים להפוך לאזרחים מדרגה שנייה. עסקים גדולים וגופים ציבוריים יישארו עם פחות חלופות עצמאיות ועם עמדת מיקוח חלשות יותר".

על טענה זו הכריזו בגוגל כבר עם הרכישה כי וויז לא תחדל מלעבוד עם כלל ספקיות הענן, כולל המתחרות אמזון ומיקרוסופט. החלטה שכזו תפגע בהכנסות של וויז ותקטין את ההשפעה שלה".

"סוס טרויאני"

ג'נינגס מתייחסת גם לדומיננטיות של גוגל, שהולכת ומתרחבת בתחומי טכנולוגיה חדשים, וטוענת כי "גוגל תתייצב בעמדה שתאפשר לה לעצב את רמת התאום בין סביבות ענן מתחרות", כלומר, המצב יגביר את התלות בספק יחיד.

היא גם מעלה חשש שוויז תוכל לשתף עם גוגל תובנות על הגדרות אבטחת המידע של מערכות מקומיות - לחיזוקה של גוגל, ומוסיפה כי "חלק מהמשקיעים תיארו את וויז כסוס טרויאני, שעשוי לתת לגוגל נראות לעננים מתחרים שאף מתחרה לא הצליח לשחזר".

על החשש הזה ענה מנהל תחום הענן בגוגל תומאס קוריאן שציין זמן קצר לאחר הכרזת העסקה במרץ שעבר כי "גישת העננים המרובים (כלומר, העבודה עם שירות הענן של מיקרוסופט ואמזון נוסף על זו של גוגל - א"ג) היא דבר שהלקוחות שלנו רוצים, וזה אומר שפרויקטים חדשים עם הענן של גוגל יכול להתחבר לפרויקטים קודמים שנעשו במערכות אחרות. לקוחות לא רוצים להיות נעולים אצל ספק אחד".

חשש נוסף שהועלה נוגע לתקלות הענן שמפריעות לשירותים בסיסיים כמו בתי חולים, מתקני אנרגיה ושירותים פיננסיים: "העמקת התלות של אירופה בקבוצה קטנה של סופר-עננים חזקים, תוך מסירת שכבה קריטית נוספת של התשתית הדיגיטלית של אירופה לידי אחד מהם, מנוגדת ישירות ליעדי הנציבות האירופית, צרפת וגרמניה לחיזוק ריבונות הענן האירופית".

קוראת לחקירה מעמיקה של הנציבות האירופית

לבסוף, מכה ג'נינגס על חטא כשהיא מזכירה את אישור עסקת הענק בין גוגל לחברת הפרסום דאבל קליק בסכום של 3.1 מיליארד דולר ב- 2008. "הסוגיה של וויז וגוגל מהדהדת דפוס רגולטורי מוכר: רשויות התחרות לא מעריכות בצורה מספקת את ההשפעה המצטברת של רכישות גוגל על מבנה השוק, ריכוז הדאטה בידיה והדרך שבה היא ממנף את הסביבה העסקית המיידית, במיוחד כשרכישת דאבל קליק סללה את הדרך לדומיננטיות של גוגל בפרסום דיגיטלי. המועצה (הרגולטורית - א"ג) צריכה ללמוד מטעויות העבר שבהן לא התמודדה מספיק עם הנזקים של מיזוגים בענף הדיגיטל".

"וויז תהיה הרכישה הגדולה ביותר של גוגל עד כה, בזמן שבו כוח השוק המופרז של הביג טק בענן לא רק פוגע בעסקים ובאזרחים, אלא גם הופך לאיום גיאופוליטי מוחשי על סדר היום של הריבונות הדיגיטלית באירופה", כותבת ג'נינגס. "הנציבות חייבת כעת להחליט עד ה-10 לפברואר האם לאשר את ההסכם או לפתוח בחקירת הגבלים מעמיקה יותר. הנציבות האירופית חייבת לפתוח בחקירה מעמיקה ולהיות מוכנה לחסום את העסקה אם הראיות יראו ששליטתה של גוגל בוויז תעוות את התחרות בשווקי הענן ואבטחת הענן. לוויז יש נוכחות תפעולית משמעותית באזור, כולל חברות בנות רשומות בהולנד ובגרמניה ומשרדים בצרפת. ההכנסות שלה בבריטניה הגיעו לכמעט 30 מיליון פאונד בשנת 2024".

"חברות אירופאיות גדולות רבות כולל של, ב.מ.וו, לואי ויטון ורבולוט - הן לקוחות של וויז, מה שאומר שלעסקה יש השלכות ישירות על האופן שבו הנתונים הרגישים שנוצרים באירופה עשויים להיות מאוחדים ונשלטים על ידי שחקן טכנולוגיה גדול יחיד. כדי למנוע את האפשרות שגוגל תשתלט על הענן, אירופה חייבת להתקדם ולעצור התבססות מבנית שתעניק לשומר הסף האמריקאי יתרון חסר תקדים על מבנה אבטחת המידע של אירופה".