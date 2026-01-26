היוזמה של מייסדי חברת הסייבר וויז לרכוש את רשת 13 ממשיכה להתרחב, ולקבוצת יזמי ההייטק, שכוללת כיום כעשרה חברים בסך־הכול, עשוי להצטרף גם נשיא וויקס (Wix) ניר זוהר. ליוזמה חברה גם מייסדת חברת הסייבר דאזז (שנמכרה לוויז) מרב בהט.

השניים עשויים להצטרף למייסדי וויז אסף רפפורט, ינון קוסטיקה, עמי לוטבק ורועי רזניק, שצפויים לרשום בשבועות הקרובים אקזיט ענק של מעל למיליארד דולר כל אחד על מכירת החברה, לאחר שזו תקבל את אישור הרגולטור האירופי.

● בלעדי | הדירקטורית החדשה בחדשות 13 והדרישה שקשורה לאייל ברקוביץ'

● מתקרבים לחתימה: קבוצה בראשות אסף רפפורט בדרך לרכישת רשת 13

הקולגה שהצטרפה ליוזמה והמשקיע שוויתר

זוהר הוא אחד משלושת מייסדי וויקס ונשיאה מאז הקמתה - הוא אחראי על היבטי התפעול ומשמש כדובר המרכזי שלה בערוצי הטלוויזיה.

על־פי מידע שהגיע לגלובס, קבוצת היזמים היא זו שפנתה לזוהר כדי לצרף אותו. הקבוצה טרם הכריזה על הצטרפותו, אך ההערכה היא כי ישנה נכונות בסביבתו להצטרף ליוזמה, בעוד שמייסדים אחרים בחברה, כמו אבישי אברהמי, לא הצטרפו.

זוהר מעורב בציבוריות הישראלית בשנים האחרונות: הוא היה מהראשונים לרתום את פעילות החברה למטה האזרחי בימים שלאחר ה־7 באוקטובר, ובחודשים האחרונים הוא משמש כקול של החברה בעת המעבר לעידן הבינה המלאכותית - עם החזרה לחמישה ימי עבודה מהמשרד בשבוע והשינוי בהגדרות תפקיד המתכנת בחברה.

עוד נודע כי מרב בהט, לשעבר עמיתתו של רפפורט להנהלת מרכז הפיתוח של מיקרוסופט ישראל, חברה גם היא לקבוצת הרכישה. מאז שהשניים עבדו יחד, הם שמרו על קשרי ידידות, כאשר הם משקיעים זה בחברות של זו - רפפורט השקיע בסטארט־אפ דאזז (Dazz) שהקימה בהט, ואילו היא הייתה מהמשקיעות הראשונות בוויז. בסוף 2024 רכשה וויז את דאזז ב־450 מיליון דולר במזומן ובמניות וויז, והשניים חזרו להיות קולגות.

מרב בהט ואסף רפפורט / צילום: בן חכים, נתנאל טוביאס

לגלובס נודע כי מגעים להצטרפות נוהלו גם מול גילי רענן, לשעבר שותף בקרן ההון סיכון סקויה ישראל ומי שהשקיע ברפפורט בחברה הקודמת שלו, אדאלום. לאחר מכן הוא הקים את קרן סייברסטארטס, ודרכה הפך למשקיע הראשון בוויז. רענן, משקיע שנחבא אל הכלים וממעט להיחשף בציבור, קיבל הצעה, אך בסופו של דבר החליט שלא להצטרף. רענן הוא גם מהמשקיעים המרכזיים בחדי־קרן כמו סייארה, איילנד וטאלון שנמכרה לפאלו אלטו נטוורקס.

המבנה הפיננסי של העסקה לרכישת רשת 13 טרם נחשף, וכך גם שווי החברה המוערך וההשקעה הנדרשת בה. ככל הידוע, היזמים מעוניינים להשקיע בשלוש השנים הקרובות כ־100 מיליון דולר במטרה לאפשר את תפעול הערוץ ולהעניק לו יציבות כלכלית. נכון להיום הערוץ סוחב הפסדים כבדים, וניסיונות קודמים לרכוש אותו, לפי שווי שהוערך ב־60-90 מיליון דולר, עלו בתוהו.

הקבוצה פעלה בחשאיות במשך חודשים, וכעת המגעים מתקדמים. העסקה נתפסת בשוק כרצינית ביותר שהוצעה עד כה לרשת 13. לפי מידע שהגיע לגלובס, העסקה עברה בהצלחה את שלב בדיקת הנאותות, אשר על־פי ההערכות בוצעה על־ידי פירמת רואי החשבון EY.

לפי המתווה, בעל השליטה הנוכחי, לן בלווטניק, יהפוך לבעל מניות מיעוט, אך לא ימכור את כל החזקותיו. מטעם היזמים אף הוגשה הצעה רשמית ומחייבת, והחתימה עשויה להתרחש כבר בזמן הקרוב.

מי עוד מתחרה על רכישת הערוץ

אחד היתרונות המרכזיים של כניסת יזמי ההייטק הוא היכולת לטפל בכשלים טכנולוגיים בחברה, בשל העובדה שרשת 13 מצויה בפיגור ביחס למתחרות. הנוכחות הדיגיטלית דלה, האפליקציות לא התרוממו, ואין תמיכה מספקת בטלוויזיות חכמות, זאת לצד העובדה שהערוץ לא מחזיק בנתח משוק הפרסום הדיגיטלי. ההייטקיסטים יכולים ליישם מערכות טכנולוגיות ולסייע לרשת דרמטית.

זו לא הקבוצה היחידה שמתחרה על הערוץ. שמועות רבות מצביעות על מגעים בין רשת 13 לפטריק דרהי, הבעלים של אלטיס, הוט ו־i24NEWS, וכן מתחרה הקבוצה של המנכ"ל הנוכחי, אמיליאנו קלמזוק. לפני מספר חודשים בלווטניק חתם על מזכר הבנות עם קלמזוק שלפיו הוא יקבל 74% ממניות החברה יחד עם קבוצת משקיעים שיביא. עד כה קלמזוק לא הצליח להעמיד את הקבוצה הזו.

ולא רק זאת - לאורך השנתיים האחרונות התפרסמו לא מעט יזמים ומשקיעים שרצו להיכנס לערוץ. ניסיונות לרכוש את הערוץ בעבר לא הבשילו, אך חשפו את עומק הבור התקציבי שבו הוא מצוי.

כך למשל, ב־2024 יזם ההייטק ניר צוק הביע עניין ברכישת רשת 13, בעסקה שהוערכה ב־70-90 מיליון דולר, אלא שהמהלך נעצר לאחר בדיקת הנאותות. הבדיקה של אנשיו של צוק, בהובלת מנכ"ל רשת 13 לשעבר אבי בן טל, חשפה כי גובה ההפסדים של רשת באותה השנה עמד על 145-170 מיליון שקל. לאחר מכן צוק ירד מהעסקה.

עוד יזם שרצה נתח מהערוץ היה עופר ינאי, בעל השליטה בנופר אנרגיה ובקבוצת הכדורסל הפועל תל אביב, שחתם על הסכם עקרונות לרכישת 10% מהערוץ תמורת 10 מיליון דולר, ובהמשך חזר בו מהעסקה והגיש תביעה נגד רשת 13. לטענתו, הוא גילה בשלב זה כי החברה מצויה ב"גירעון ענק", וכי נדרש ממנו להזרים לרשת סכום מינימלי של 26 מיליון דולר, נוסף על תשלום של 60 מיליון דולר עבור מניות השליטה.

לא נמסרה תגובה מקבוצת הרכישה, מניר זוהר וממרב בהט.