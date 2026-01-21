אסף רפפורט וקבוצת יזמי הייטק בוחנים את רכישת ערוץ רשת 13

הבעלים של רשת 13, לן בלווטניק, כבר החליט להעביר את הערוץ מהידיים שלו, בין היתר על רקע חולשה מתמשכת ברייטינג בשנים האחרונות ובעיות קשות בניהול החברה. בלווטניק חתם באפריל האחרון על מזכר הבנות עם מנכ"ל הערוץ, אמיליאנו קלמזוק, שיקבל 74% ממניות החברה יחד עם קבוצת משקיעים אוונגליסטים אמריקאית. קלמזוק לא הצליח להעמיד את הקבוצה הזו, ורשימת המשקיעים לא התפרסמה. כעת נודע כי ישנם מספר שמות מההייטק הישראלי ששוקלים לרכוש את רשת 13.

מדובר בקבוצה של יזמי הייטק הפועלים כאינדיבידואלים, ולא בשם החברות שלהם, כדי לרכוש את החברה. על-פי גורם הבקיא בנושא, מדובר בקבוצה של יזמים מכל רחבי המפה הפוליטית, כשהרעיון הוא שהם יזמי הייטק בלי גופים כלכליים כפי שיש בשוק כרגע.

אותם יזמים, שביניהם גם מייסד Wiz אסף רפפורט, רוצים לאפשר לערוץ 13 לפעול ללא התערבות מצידם. יתרה מכך, במסגרת העסקה, היזמים מעוניינים להשקיע בשלוש השנים הקרובות כ-100 מיליון דולר - משמע מאות מיליוני שקלים - כדי לאפשר לערוץ לפעול ושיהיה לו אוויר לנשימה.

טרם ברור מי הם אותם יזמי הייטק שהולכים עם רפפורט למהלך, אך ככל הידוע הקבוצה מונה מעל לעשרה יזמים. כיוון שהדברים עדיין לא רשמיים, היזמים שומרים בסודיות על זהותם.

המגעים עם ניר צוק לא הבשילו

נזכיר כי ב-2024 יזם ההייטק ניר צוק התעניין ברכישת רשת 13, ואף הגיע לשלב מתקדם מבחינת המגעים, בעסקה שהוערכה בכ-70-90 מיליון דולר. הבחינה נעצרה בשלב בדיקת הנאותות שערכה פירמת רואי החשבון EY, אז גילו אנשיו של צוק - בהובלת אבי בן טל, מי שהיה בעבר מנכ"ל רשת 13 - מספרים אחרים ונתונים פיננסיים בעייתים.

כך, במסגרת בדיקת הנאותות של צוק התגלה כי גם לאחר הזרמת 100 מיליון שקל על-ידי בלווטניק בסוף 2023, גובה ההפסדים של רשת בשנת 2024 הגיע ל-145-170 מיליון שקל. משמע, מדי חודש הערוץ "מדמם" כ-12-14 מיליון שקל. על-פי ההערכות, כ-120 מיליון שקל מתוך ההפסד נובעים מפעילות הטלוויזיה, והיתר מדיגיטל, מתוכן ממומן ועוד. לאחר מכן המהלך עם צוק לא הבשיל לכדי עסקה.

עוד נזכיר כי במאי 2025 פורסם כי קלמזוק מנהל מגעים מתקדמים עם חברת ההשקעות האמריקאית Kaylim Capital. עד כה, כאמור, לא פורסם כי הצדדים התקדמו בתהליכים או חתמו על הסכם כלשהו.

מאסף רפפורט, מקבוצת יזמי ההייטק, מרשת 13 ומחברת אקסס של לן בלווטניק לא נמסרה תגובה.