חזרו בהם: פרטנר החליטה שלא להקדים את סוף החוזה מול קשת

לפני כשבועיים פרסמנו בגלובס כי בפרטנר פנו לקשת וביקשו לסיים את חוזה התוכן ביניהם - זאת לאחר ששיתוף הפעולה של חברת התקשורת ו-yes יצא לדרך באופן רשמי, ובמסגרתו הופקדה yes על ניהול ההסכמים המסחריים בתכנים המשותפים. כעת נודע כי לאחר הפרסום בגלובס, פרטנר חזרה בה מהודעת ביטול החוזה לקשת.

נזכיר כי בקשת פנו לפרטנר, ודרשו להוריד את התכנים שלהם ב-13.1, מועד היציאה המוקדמת שנקבע בין הצדדים, כיוון שלא נחתם הסכם חדש. לכאורה, פרטנר הייתה יכולה "למשוך" את תכני קשת מסטינג+, שכן זה מה שנקבע בהסכם שלה מול yes. אך מאחר שלא היה ברור אם רשות התחרות תראה בכך הפרה, ותאכוף את החוק - הוחלט לא לעשות זאת. כעת כאמור החליטו הצדדים להשהות את ביטול החוזה, ולפעול כדי להגיע להסכמים.

מפרטנר נמסר בתגובה: "כלל הצדדים הגיעו להבנות. צופי פרטנר TV+ ימשיכו ליהנות מתכני קשת".

מקשת לא נמסרה תגובה.

שיווק

שנתיים אחרי שנכנסה לראשונה לתחום תזונת הספורט והשיקה את מותג החלבון TODAY, חברת שסטוביץ משיקה אתר איקומרס של המוצרים, שנמכרים במקביל גם ברשתות השיווק.

לפי החברה, האתר הושק על רקע התרחבות שוק חטיפי החלבון בישראל, והתרחבות הביקוש גם מעבר לקהל הספורטאים.

נבו שפיר

דיפלומטיה

שגריר בריטניה בישראל, סיימון וולטרס, אירח במעון השגרירות אירוע משותף עם חברת המזרח, יבואנית לנד רובר ויגואר בישראל, ועם פירמת עורכי הדין הבינלאומית Mishcon de Reya. בין היתר נערך פאנל שעסק בניווט עסקי ודיפלומטי וקבלת החלטות תחת אתגרים גיאופוליטיים.

השגריר וולטרס הדגיש את חשיבות הקשרים הכלכליים בין בריטניה לישראל, ואת ההזדמנויות להמשך צמיחה. לדבריו, האירוע הוא "עדות לשותפות המסחרית המתמשכת בין בריטניה לישראל. בשנה האחרונה היקף הסחר בין שתי המדינות הגיע ליותר מ-6 מיליארד ליש"ט, מה שהופך את ישראל לאחת משותפות הסחר הצומחות ביותר של בריטניה.

"צמיחה זו משקפת את עומק היחסים הכלכליים שלנו ואת ההזדמנויות העתידיות בתחומים כמו טכנולוגיה, שירותים משפטיים וחדשנות בתחום הרכב".

גלית חתן