1 באיזו עיר בארץ מזמינים הכי הרבה משלוחים, ומתי?

מאז הקורונה, נדמה שהישראלים התמכרו למשלוחים, וכמות החבילות המגיעה לישראל או מתנהלת בתוכה גדלה משמעותית. מנתונים של חברת השליחויות Get Package, המסכמים את שנת 2025, עולה שהחודשים ה"חמים" ביותר מבחינת היקף משלוחים הם ינואר, מרץ וספטמבר, עם גידול של כ־20% במספר המשלוחים בהשוואה לחודשים אחרים בשנה.

הסיבה: מדובר בתקופות שאליהן מתנקזות גם הזמנות שנעשו מוקדם יותר, וכן פעילות מוגברת סביב חגים. במרץ מדובר בהיערכות לפסח הן מצד משקי הבית והן מצד עסקים. בספטמבר זו התקופה שלפני ראש השנה הכוללת רכישות לחג ומשלוחי מתנות. ואילו בינואר מגיעים מחו"ל לא מעט משלוחים של רכישות שבוצעו בחודשי המבצעים הגדולים, נובמבר ודצמבר - בשל זמני שילוח ארוכים, עומסים לוגיסטיים ובדיקות מכס.

עוד עולה מהנתונים כי מרבית המשלוחים הם של חבילות קטנות ובינוניות: מעטפות מהוות 19%, חבילות קטנות 38%, חבילות בינוניות 25% וחבילות גדולות 18%. ייתכן כי נתונים אלה ישתנו במהלך 2026, לאור הגדלת הפטור ממס על יבוא אישי ל-150 דולר.

נראה כי המהירות הופכת לסטנדרט, ושירותים מהיום להיום, אקספרס וקווי אקספרס מהווים כ־80% מהמשלוחים, לעומת כ־20% בלבד של משלוחים ארציים רגילים. לפי גט פקג', הערים המובילות בהיקף המשלוחים הן תל אביב עם 11.5%, חיפה עם 9.5% ופתח תקווה עם 7%.

לדברי ניר בנגל, מנכ"ל גט פקג', "נתוני 2025 משקפים את דפוסי המשלוחים בישראל - פסח וראש השנה מייצרים עלייה חדה בביקושים, בעוד שחלק ניכר מההזמנות מחו"ל מגיע בפועל רק בתחילת השנה הבאה. הדרישה לשירות מהיר כבר אינה רק יתרון, אלא הפכה לסטנדרט".

2 סמנכ"לי כספים

טכנולוגיה, אסטרטגיה והובלה עסקית עמדו במרכז כנס ה-CFO APEX שערכה Deloitte ישראל בתל אביב, בהשתתפות מאות סמנכ"לי כספים, מנהלים בכירים ודירקטורים במשק הישראלי. את הכנס פתח היו"ר ומנהל העסקים הראשי של דלויט ישראל, אילן בירנפלד, והמשתתפים דנו בתפקידם של מנהלי הכספים בעידן של אי ודאות עסקית וטכנולוגית גוברת.

כנס CFO APEX / צילום: עזרא לוי

3 פרסום

חברת Funia - Digital & Beyond של ליאת כהן זכתה במכרז לניהול הנכסים הדיגיטליים וערוצי הסושיאל של הביטוח הלאומי. החברה תטפל יחד עם הדוברות באסטרטגיה, הקריאייטיב והתוכן. בין לקוחות פוניה נמנים קק"ל, נמל אשדוד, ההסתדרות הציונית העולמית, תאגיד התיירות אילת, מוזיאון העיצוב חולון ועוד.

לדברי מיכאלה כהן, דוברת הביטוח הלאומי, "ערוצי הסושיאל שלנו הם מבין הבולטים במגזר העסקי והציבורי בארץ. כמות התוכן שאנו מייצאים בסושיאל בנושאי מיצוי זכויות, עדכונים חשובים ודיבור ישיר ובלתי אמצעי עם תושבי ישראל בגובה העיניים - היא קריטית וחשובה עבורנו. חברת בלאנקו עשתה עבודה יסודית ומדהימה לביטוח הלאומי, ואני בטוחה, כפי שהציגו במכרז, שחברת פוניה תיקח את המושכות ותקפיץ אותנו צעד נוסף קדימה בהנגשת המידע, יצירתיות ואסטרטגיה שיווקית בסושיאל".

כהן אומרת כי "העבודה עם גוף בסדר גודל של הביטוח הלאומי היא זכות ואתגר מקצועי מהמעלה הראשונה. אנחנו רואים בזה אחריות עצומה להנגיש את הזכויות והחובות של אזרחי המדינה לשפה אנושית, דיגיטלית, ברורה ועכשווית, ולבנות גשר אמיתי ובלתי אמצעי בין הארגון לבין האזרחים".

בניין הביטוח הלאומי בירושלים / צילום: Shutterstock

4 עיצוב

מדי שנה מעניקה קרן פרס אדמונד דה רוטשילד פרסים בתחומי העיצוב. ב-2026 זהו זהו תחום האופנה, פרטי הלבוש והאביזרים, כאשר 260 אלף שקל יוענקו לארבעה זוכים. הפרס נועד לקדם ולעודד מצוינות דרך הכרה ציבורית ביוצרים בעלי נפח עבודה איכותי ומשמעותי, לצד זיהוי ותמיכה במעצבים מבטיחים בתחילת דרכם.

לדברי טל שגיא פארן, מנהלת הקרן "האופנה היא תחום חי ונושם שמשלב יצירתיות וחדשנות טכנולוגית עם השפעה תרבותית וכלכלית ניכרת. אנחנו רואים חשיבות רבה במתן במה וכלים ליוצרים המרחיבים את גבולות השדה, ומבקשים להעניק להם חשיפה והוקרה שיאפשרו להם להמשיך לפתח קריירה משמעותית". ניתן להגיש מועמדות עד ה-28.2.

טל שגיא פארן / צילום: אמנון חורש

5 מינויים חדשים

עורכות הדין עדית אייגס ודנה מכניאן צורפו כשותפות למשרד עורכי הדין נ. פינברג ושות'. עו"ד אייגס נמצאת במדרש כעשור, ועו"ד מכניאן נמצאת בו כשש שנים.

עו''ד דנה מכניאן / צילום: אופיר אייב

עו''ד עדית אייגס / צילום: אופיר אייב

ארז שמחה מונה לסמנכ"ל הכספים של חברת הקריאייטיב והטכנולוגיה ארטליסט. בעבר שימש כסמנכ"ל כספים ותפעול בסטראטסיס, אורבוטק ו-Just eat.

אליטה אופק מונתה לנשיאת המוקד של החמ"ל הסגול שהקימו מפעל הפיס, "עורף סגול" - יוזמה בהובלת ח"כ לשעבר שירלי פינטו קדוש ואתר "שווים".