לא רק מזג האוויר הפך חורפי לאחרונה: גם ענף האיקומרס חווה התקררות בחודש דצמבר 2025, עם ירידה של כ-18% בהיקף ההזמנות באתרים המובילים בארץ ובחו"ל בהשוואה לחודש הקודם. מדובר בתיקון טבעי לאחר הביקושים החריגים במבצעי נובמבר, שרובם הוכיחו את עצמם כחזקים יותר ממבצעי סוף השנה.

● מתי בכל זאת נשלם? סימני השאלה שעולים סביב רפורמת היבוא האישי

● גולשים ורוכשים: גידול של כ-10% בהוצאות הישראלים באונליין בשנת 2025

בשבוע האחרון של דצמבר נכנסה לתוקף הרחבת הפטור ממע"מ על יבוא אישי ל-150 דולר, ותוך זמן קצר כבר היה ניתן לראות את ההשפעה על הרגלי הצריכה של הישראלים. "רפורמת המע"מ של שר האוצר בצלאל סמוטריץ' מיטיבה עם הצרכן הישראלי הסובל מיוקר מחיה גבוה, ומיושמת באופן מיידי בדפוסי הצריכה", אומר נתי יעקובי, מנכ"ל שופ אנליטיקס.

"עם זאת, מדובר ברפורמה שעלולה לפגוע בעובד הישראלי, בשל חיזוק התחרות הלא שוויונית מול אתרים מחו"ל. כבר כעת ניתן לראות עלייה חדה בשיעור סלי הקנייה היקרים מאתרים בינלאומיים, מה שמגביר את החשש של האתרים המקומיים".

נתי יעקובי, מנכ''ל שופ אנליטיקס / צילום: יח''צ

הרווח של iHerb

האתרים הבינלאומיים רשמו ירידה מצרפית של 20% במספר ההזמנות בהשוואה לנובמבר, אך עלי אקספרס הסיני שב להתחזק, והוא מחזיק לבדו כמעט מחצית מסך ההזמנות מאתרים אלה.

כאשר מצרפים אליו את האתרים הסיניים שיין וטמו, כבר מדובר בכ-75% מכלל ההזמנות באתרים הבינלאומיים. לשם המחשה, היקף ההזמנות בשיין גבוה פי 1.3 מסך ההזמנות של ששת אתרי האופנה הישראלים שהתברגו החודש במדד.

במקום הרביעי בדירוג ניצב האתר האמריקאי iHerb, שלאחרונה השלים את רכישת אתר Vitacost המציע עשרות אלפי מוצרי בריאות, תוספי תזונה ועוד. המהלך צפוי לבסס עוד יותר את מעמדו של iHerb בישראל, כאשר כבר היום הוא מרכז כ-40% ממכירות תוספי התזונה באונליין.

נציין כי כיום כחצי מההזמנות באתר חוצות את רף ה-75 דולר, לעומת 42% בלבד לפני הגדלת הפטור. כתוצאה מכך, שווי הסל הממוצע באתר עומד כעת על 250 שקל, לעומת 230 שקל בעבר - ונראה כי זו רק ההתחלה.

גם אתר אמזון, המדורג חמישי, נהנה מהגדלת הפטור. עד כה, הצרכן הישראלי התנהל בתוך רצועת מחיר צרה מאוד: בין 49 דולר (כדי לזכות במשלוח חינם) ל-75 דולר (כדי להימנע ממע"מ). כעת הטווח הורחב משמעותית, וכבר בשבוע הראשון ליישום הרפורמה נרשמו רכישות מוצרים שבעבר חויבו במס, כמו מכונות גילוח ב-80 דולר, ספקי כוח ב-116 דולר ועוד.

בניגוד למגמת ההיחלשות הכללית בשוק לאחר נובמבר, אתר האופנה הבריטי נקסט (המדורג שביעי) רשם בדצמבר גידול של 15% במספר ההזמנות. גם כאן בולטות השפעות הפטור: לפני השינוי רק 24% מההזמנות חצו את רף ה-75 דולר, ואילו כעת זינק השיעור ל-53%.

ענף התיירות והנסיעות זוכה לייצוג משולש בדירוג הבינלאומי: בוקינג במקום השישי, Agoda (בבעלות אותה קבוצה) במקום השמיני ו-וויזאייר במקום התשיעי.

KSP שוב בפסגה

באתרים הישראלים נרשמה בדצמבר ירידה של כ-13% במספר ההזמנות באתרים. את המקום הראשון כבש אתר KSP לראשונה מאז חודש יוני, והוא מרכז כ-16% מכלל ההזמנות. במהלך דצמבר הציע האתר מבצעים נרחבים לרגל חנוכה וסוף השנה, ואלה תרמו להגעתו לפסגה. הסל הממוצע באתר עמד החודש על 396 שקל.

במקום השני נמצא אתר שופרסל, שרשם החודש עלייה של כ-5% במספר ההזמנות. לצורך ההשוואה, מספר ההזמנות באתר קמעונאית המזון גדול פי 1.5 מזה של המתחרה רמי לוי. בנוסף למוצרים הרגילים, באתר שופרסל ניתן לרכוש גם מוצרי מרקטפלייס - אך אלה מהווים כ-2% בלבד מכלל ההזמנות באתר.

במקום השלישי מדורג אתר סופר-פארם, שגם הוא מתפקד כמרקטפלייס רחב. כאן, כ-20% מכלל ההזמנות הן של מוצרי מרקטפלייס.

במקום הרביעי מדורג אתר רמי לוי, שרושם גידול של 17% במספר ההזמנות בהשוואה לנובמבר, ובסוף דצמבר הודיע על מכירת מכשירי אייפון 17 - בדומה לאושר עד וויקטורי.

כאמור, הדירוג הישראלי כולל שישה אתרי אופנה - טרמינל X מתברג במקום הגבוה ביותר (חמישי) עם 9% מכלל ההזמנות החודש. אחריו מדורגים זארה (זינוק מרשים של כמעט פי שניים במספר ההזמנות בהשוואה לחודש הקודם הודות למבצעי החודש), דלתא, פוקס, קסטרו והודיס.

במקום השישי בדירוג נמצא אתר BUYME, שרשם בדצמבר גידול של כ-19% במספר ההזמנות הודות לאירועי סיום השנה האזרחית וחג החנוכה. לאחרונה נוספה לאתר אפשרות לרכישת טיסות של ארקיע, אך BUYME ALL נותר הבחירה המועדפת בקרב רוב הצרכנים.

כך נאספו הנתונים

חברת שופ אנליטיקס, בראשות נתי יעקובי, היא חברת מחקר טכנולוגי המפעילה ומתחזקת פאנל המונה 3,200 צרכנים בני 15 ומעלה הרוכשים בדיגיטל. הצרכנים נחלקים ביחס שווה בין נשים וגברים, ומייצגים שכבות גיל, קבוצות אוכלוסייה ופריסה גאוגרפית על-פי אזורי מגורים משתנים.

החברים במאגר מאפשרים לחברת שופ אנליטיקס גישה לתיבת המייל שלהם לטובת ניתוח הזמנות האונליין שהם מבצעים, כך שכאשר מתקבל אישור להזמנה או חשבונית קנייה, החברה מקבלת את המידע במקביל - לרבות תוכן ההזמנה וסכום הרכישה. צרכני המאגר מתוגמלים על כך. באופן הזה החברה מנטרת את הזמנות הישראלים באונליין, הן מאתרים מקומיים והן מאתרים בינלאומיים.