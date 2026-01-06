ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
גולשים ורוכשים: גידול של כ-10% בהוצאות ישראלים באונליין ב-2025
גולשים ורוכשים: גידול של כ-10% בהוצאות הישראלים באונליין בשנת 2025

עפ"י נתוני שב"א, בשנת 2025 הוצאנו כ-329 מיליארד שקל בעסקאות מקוונות, לעומת 302 מיליארד בשנת 2024 • שיא ההוצאות היומי באונליין נרשם בנובמבר, "חודש המבצעים", ועמד על כ-990 מיליון שקל ביום אחד

נבו שפיר 12:15
קניות באינטרנט / אילוסטרציה: Shutterstock
קניות באינטרנט / אילוסטרציה: Shutterstock

ההוצאות של הישראלים באונליין עלו בכ-10% בשנת 2025 - כך עולה מנתוני חברת שב"א המתפרסמים היום (ג'). על-פי נתוני החברה, שחשפה את המספרים מאחורי פעולות האשראי של הישראלים, בשנת 2025 הוצאנו כ-329 מיליארד שקל בעסקאות מקוונות, לעומת 302 מיליארד בשנת 2024. עסקאות האונליין מהוות כ-58% מסך ההוצאות בכרטיסי החיוב בשנה.

בפרט, בחודש דצמבר 2025 נרשמה עלייה של כ-6% בהיקף ההוצאות בעסקאות אונליין לעומת 2024. בסך-הכול הוציאו הישראלים בעסקאות מקוונות כ-29 מיליארד שקל בחודש שעבר, עלייה של קרוב ל-1.6 מיליארד שקל מנתוני דצמבר 2024.

שיא ההוצאות היומי באונליין נרשם בנובמבר השנה ("חודש המבצעים") ועמד על כ-990 מיליון שקל ביום אחד. נתון השיא בממוצע ההוצאות היומי נרשם ביולי 2025 ועמד על כ-1.7 מיליארד שקל.

הפעילות המוגברת של פעולות החיוב בכרטיסי האשראי של הישראלים הגיעה לשיאה כאמור במהלך מבצעי הבלאק פריידי, עם קצב של יותר מ-22,000 עסקאות בדקה.

באופן כללי, בחודש דצמבר 2025 ההוצאות בכרטיסי אשראי רשמו עלייה של כ-7% משנה שעברה. במבט שנתי, ב-2025 חצו ההוצאות בכרטיסי אשראי את רף החצי טריליון שקל (כ-567 מיליארד שקל) - עלייה של 8.3% לעומת שנת 2024.

"אנחנו רואים צמיחה מובהקת בהוצאות של הציבור הישראלי באמצעות כרטיסי חיוב", מוסר מנכ"ל חברת שבא, איתן לב-טוב. "עצירת המשק מפעילות במהלך מבצע 'עם כלביא' מנעה מהנתונים להיות גבוהים עוד יותר, אבל בכל זאת ראינו כיצד הצריכה הפרטית בישראל ממשיכה לגדול בכל הענפים המרכזיים של המשק".