סיכום שנה בוולט: כמה ישראלים מזמינים אוכל על בסיס קבוע?

הקניות באונליין הן כבר מזמן לא רק פתרון נוח עבור מי שאין לו זמן לבשל: כמעט 30% מהישראלים מעידים שהם מזמינים אוכל על בסיס קבוע, אפילו יותר מפעם בשבוע - כך עולה מסקר שערכה אפליקציית המשלוחים וולט לסיכום שנת 2025.

הסקר עוסק בהרגלי צריכת האונליין של הישראלים בכלל תחומי החיים, והוא נערך בקרב 2,006 ישראלים, לרבות החברה הערבית, שביצעו השנה רכישות אונליין. מתוצאותיו מצטיירת תמונה של שוק בוגר ומחושב יותר: לא עוד קנייה אימפולסיבית בלבד, אלא תהליך צרכני מתוכנן. 72% בודקים חוות-דעת לפני כל רכישה, 56% משווים מחירים באתרים נוספים, ו-49% מציינים כי האונליין מאפשר להם להשוות מחירים בצורה יעילה יותר. במילים אחרות, הדיגיטל לא רק מקצר תורים - הוא משנה את דפוס קבלת ההחלטות.

לפי הדוח, שמתבסס על סקר שנערך על-ידי מכון KANTAR, הקנייה הדיגיטלית הפכה לתשתית יומיומית של ממש: 78% מהישראלים רכשו השנה באינטרנט, ו-61% עושים זאת באופן קבוע, לפחות פעם בחודש. בתקופות של מתיחות ביטחונית, הנתון הזה אף מתחזק, כאשר שליש מהציבור מעיד שהגביר את תדירות הרכישות אונליין.

עוד עולה כי הישראלים משתמשים ביותר מאפליקציה אחת לקניות באונליין. לישראלי הממוצע, על-פי ממצאי הסקר, יש כ-2.8 אפליקציות קניות, והוא משתמש בפועל בשתיים. כל רכישה נבחנת מחדש, והבחירה בפלטפורמה תלויה ביעילות, בזמינות ובחוויית השימוש, ולא בשם המותג בלבד.

מה שמושך את מרבית הישראלים לקניות באונליין, על-פי הסקר, הוא אלמנט החיסכון בזמן. 85% מהנשאלים מדווחים כי קניות אונליין חוסכות להם זמן משמעותי, ו-57% מהעונים אומרים כי הזמן שהתפנה להם מהתעסקות בקניות בסופר או בישול ארוחה - הושקע חזרה במשפחה.

מה מזמינים הכי הרבה?

בחלוקה לקטגוריות, האוכל והאופנה מובילים: 90% הזמינו השנה אוכל ממסעדות או בתי קפה, ו-90% רכשו אופנה אונליין. אחריהם מגיעים אלקטרוניקה (75%), מוצרי סופר (69%), צעצועים (66%), ירקות ופירות (52%) ותרופות (47%).

גם שוק המתנות מתרחב: 40% הזמינו השנה מתנה באונליין, מתוכם 61% בחרו בגיפט קארד. רובם שמרו על תקציב של מעל 200 שקל, אך רק מיעוט קטן עבר את רף ה-500 שקל.

הסקר מצא כי ההזמנה באונליין הוא גם חוויה חברתית. שלושה מתוך ארבעה מזמיני אוכל עושים זאת עם בני זוג, ילדים או חברים, ולעתים קרובות ההזמנה מיועדת למישהו אחר - כמחווה או כהפתעה.

אחת המגמות הבולטות בדוח היא השפעת הרשתות החברתיות, בעיקר בקרב צעירים. 26% מהישראלים קנו מוצר בעקבות המלצה של משפיען, אך בקרב מי שעוקבים בפועל אחרי משפיענים הנתון מזנק ל-70%. כמעט שליש מהנשים מדווחות שרכשו מוצר בעקבות המלצה כזו. במקביל, 42% פעילים בקבוצות קופונים וקבוצות הנחות בטלגרם או ברשתות אחרות, ושליש ביצעו רכישה דרך לינק ישיר בקבוצות האלה.

לצד החששות ממוצר שלא יגיע, שיתקבל באיכות נמוכה או שהמשלוח יתעכב, נראה כי פחות ישראלים נרתעים מהזמנה באונליין. אף ש-69% חוששים מאי-התאמה בין ההזמנה למוצר, בפועל רק 39% מהמשיבים בסקר קיבלו בפועל מוצר שונה.

על רקע מהפכת ה-AI, כ-44% מהישראלים משתמשים בכלי בינה מלאכותית כחלק מתהליך הקנייה, וכמעט מחצית היו רוצים צ’אטבוט צרכני קבוע. מעבר לכך, 63% פתוחים למשלוחים באמצעות רחפנים או רובוטים, ו-58% מעריכים כי בעוד חמש שנים עיקר הקניות שלהם יתבצעו אונליין.