רמי לוי ושופרסל לא ניגשו למכרז הדגל של ניר ברקת. מי כן?

עם סיום מועד ההגשה למכרז הסל של המדינה, מתברר כי רק רשת שיווק אחת - קרפור - הגישה את מועמדותה.

לדברי גורם בכיר בענף הקמעונאות ששוחח עם גלובס, לא מדובר בהפתעה גדולה. "כבר מההתחלה הסבירו לשר שזו לא תוכנית שיכולה לעבוד, הבהרנו את זה גם בתקשורת", הוא אומר. "בסוף מעט מאוד רשתות יכולות באמת לעמוד בזה מבחינה כלכלית, והתמריץ לא מספיק חזק".

המועמדות הטבעיות למכרז היו רשתות שיווק בעלות פריסה ארצית של כ־40 סניפים ומעלה, ובהן רמי לוי שיווק השקמה, שופרסל, מחסני השוק, ויקטורי, אושר עד ויוחננוף. ואולם, על פי בדיקת גלובס, רמי לוי, אושר עד ושופרסל לא ניגשו למכרז, ובפועל קרפור היא הרשת היחידה שהגישה מועמדות עד סגירת התיבה.

כזכור, יוזמת הסל של המדינה הוכרזה במסיבת עיתונאים בירושלים לפני כחודש על ידי שר הכלכלה ניר ברקת. במסגרתה, רשת שיווק שתתחייב להקפיא שווי של סל קניות בן 100 מוצרים למשך חצי שנה, תזכה למימון של 25 מיליון שקל לפרסומה כרשת המחזיקה בתואר "הסל של המדינה". שווי הסל בעת הצגת התוכנית עמד על כ־1,470 שקל.

לאחר פרסום רשימת המוצרים, נמתחה ביקורת ציבורית וביקורת מצד רשתות השיווק על התמהיל, שכלל בין היתר מוצרי פרמיום ומוצרים שאינם נתפסים כבריאים, כגון חטיפי במבה וביסלי, ממרחי שוקולד ובירות סטלה ארטואה. בעקבות הערות הציבור, במשרד הכלכלה שינו את הרכב הסל, הוסיפו כ־35 מוצרים "ירוקים" וגרעו כ־30 מוצרים אחרים.

הביקורת בענף

כבר עם הצגת התוכנית הבהירו גורמים בענף בשיחות עם גלובס כי אין מדובר במהלך שצפוי להביא בשורה של ממש לצרכנים. בין היתר נטען כי אין היגיון בהקפאת מחירים של מוצרי פרמיום, וכי יצירת תמריץ ממשלתי להקפאת מחירים מבלי להתחשב בתנודות השוק עלולה לפגוע בתחרות.

בענף נשמעה גם ביקורת על עצם הקצאת תקציב של 25 מיליון שקל לשיפוי רשתות השיווק הגדולות עבור קמפיין פרסומי, שלדברי גורמים בענף הן מסוגלות לממן בעצמן.

"אי אפשר לקחת 100 מוצרי פרמיום יקרים, שלא כולם משתמשים בהם ביומיום, ולקבע אותם לחצי שנה", הסביר אנליסט בכיר בתחום הקמעונאות. לדבריו, הרשת שתזכה במכרז צפויה להתמודד עם תחרות אגרסיבית מצד מתחרותיה, שיסבסדו מוצרים מסוימים כדי למשוך לקוחות - מהלך שעשוי להיות אפקטיבי יותר מכל קמפיין פרסומי.

עד סגירת מועד ההגשה נמנעו רשתות השיווק מלהתייחס באופן רשמי לשאלת ההשתתפות במכרז. בשיחות עם גלובס טענו בכירים בענף כי הם מצרים על כך שבמשרד הכלכלה לא התקיים שיח מקדים עם הרשתות, במטרה להבין את האתגרים והפערים הכרוכים בהקפאת מחירים רחבת היקף.

מרשת רמי לוי שיווק השקמה נמסר: "רשת רמי לוי החליטה לא לגשת למכרז של משרד הכלכלה. רשת רמי לוי חרטה על דיגלה להילחם עבור הצרכן ביוקר המחיה ולאפשר לאנשים שמתקשים לקנות בזול. רשת רמי לוי סבורה כי תחרות אמיתית נבחנת לאורך זמן ועל כלל המוצרים ולא על סל מוגבל ותאורטי, שלא מייצג מגוון רחב מהאוכלוסייה ואת הסל האמיתי בכללי".

"רשת רמי לוי פועלת כל ימות השנה לשמור על סל קניות זול ואיכותי, אנו לא מאמינים בקיבוע של מחירים ו/או מהלכים נקודתיים. קיבוע המחיר מצמצם את המבצעים שניתנים לצרכנים מעת לעת ומקבעים את התחרות לסטאטית ולא דינמית. אנו מאמינים במתן ערך אמיתי לצרכן ונאמנות אליו בכל רגע נתון. לכן אנחנו נהיה זולים יותר מהסל של משרד הכלכלה כי אנחנו הסל הזול של המדינה כבר 50 שנה".