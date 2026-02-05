פוקס קיבלה את הזיכיון הבלעדי להפצה ושיווק מוצרי דייסון בישראל

קבוצת פוקס הודיעה (ה') כי חתמה על הסכם התקשרות עם חברות דייסון הרשמיות (Dyson Technology Limited ו-Dyson Technology B.V), ובמסגרתו תשמש כמפיצה היחידה והבלעדית של מוצרי דייסון בישראל. על-פי ההודעה, תקופת ההסכם נקבעה לחמש שנים.

עוד נמסר כי בהמשך השנה תפתח קבוצת פוקס, בשיתוף-פעולה עם קבוצת ביג, חנות ייעודית למותג שתמוקם במתחם ביג גלילות החדש. זו למעשה עסקה ראשונה שמכניסה את הקבוצה, בבעלותו של הראל ויזל, לתחומי האלקטרוניקה.

"שותפות חדשה זו משקפת את האמון הרב שניתן בקבוצת פוקס ואת מימוש חזונה להתרחב לתחומי פעילות חדשים ולהרחיב את הצעת הערך של החברה לצרכנים בישראל", מסר ויזל בהודעה על שיתוף-הפעולה.

תחרות הולכת וגדלה

על-פי נתונים של רשתות קמעונאות החשמל, ביניהן א.ל.מ, מחסני חשמל, עולם הקולנוע והחשמל ואחרות - בשנה האחרונה חל גידול של עשרות אחוזים במכירות שואבי אבק. "התחרות בעולם הזה הולכת וגדלה כל הזמן", אומר אחד מקמעונאי החשמל הגדולים במשק בשיחה עם גלובס. "רואים עוד ועוד מותגים נכנסים לתחום, ושמים מכשולים לדייסון המסורתית. יחד עם זאת, כמות שואבי האבק שנמכרו בשנה האחרונה, והשואבים השוטפים, הייתה ברמת נתון שיא".

חברת דייסון הבריטית הוקמה בשנת 1993, וכיום היא מנהלת את עסקיה דרך משרד מוביל בסינגפור ומרכזי מחקר בבריטניה ובאסיה. החברה פועלת ביותר מ-80 מדינות ברחבי העולם ועוסקת במגוון תחומי האלקטרוניקה - חוץ משואבי אבק, גם במכשור לטיפוח השיער, אוזניות וסאונד, מערכות תאורה, טיהור אוויר וייבוש ידיים.

במשך 30 שנה, מאז כניסת המותג לישראל בשנת 1995, הייתה חברת ב.נ.ז.כ סחר יבוא והפצה בע"מ של צבי כהן אחראית על היבוא הרשמי של מוצרי דייסון לישראל. בשנת 2022 איש העסקים היהודי-בריטי ג'ורג' חורש רכש 45% מחברת ב.נ.ז.כ בכ-35 מיליון שקל. לחורש יש גם מניות ברשת סופר-פארם.