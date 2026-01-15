הסמנכ"ל החדש בחברת הבת של פוקס: הבן של ויזל

איתי ויזל, הבן הצעיר של בעל השליטה בקבוצת פוקס , הראל ויזל, מונה לסמנכ"ל מכירות בחברת הבת איתי ברנדס, מותג האופנה, שאותה רכשה לפני שנה הקבוצה. פוקס מבקשת מבעלי המניות לאשר לאיתי ויזל שכר בעלות של 22 אלף שקל בחודש בשנת 2026, בשנת 2027 שכר הבסיס יעלה ל-24 אלף שקל בחודש ובשנת 2028 יעלה פעם נוספת ל-28 אלף שקל בחודש. במקביל, הבונוס החודשי יקפוץ מ-3,000 שקל ל-4,000 שקל ואחר כך ל-5,000 שקל בהתאמה. בנוסף, יהיה זכאי איתי לקרן השתלמות, תוספת לימי חופש שנתיים ורכב חברה.

איתי ויזל (25) הצטרף לחברה אחרת בקבוצה, ריטיילורס , בשנת 2021 במסגרת "עתודה ניהולית", והתחיל בתור מוכר בחברת פוט לוקר, עם שכר בגובה השכר הממוצע במשק, כ-13 אלף שקל, ובונוס חודשי של 2,200 שקלים. בהמשך התקדם איתי למשרת סגן מנהל חנות ומאמצע שנת 2023 הוא שימש כמנהל חנות בחברה. בפברואר 2025 קודם לתפקיד מנהל אזור ברשת פוט לוקר ושכר הבסיס שלו הוקפץ ל-18 אלף שקל בחודש, כשבכל שנה השכר היה אמור לעלות ב-2,000 שקלים נוספים. בנוסף התווסף לשכרו בונוס מכירות חודשי של 2,500 שקלים שגם הוא מתעדכן ב-500 שקל לחודש מדי שנה, וכן מענק שנתי.

בפוקס טענו באספה שהוציאו לבעלי המניות כי בפני הדירקטוריון "הוצגו ניסיונו הרלוונטי של מר איתי ויזל, תנאי העסקתו בתפקידו האחרון בחברת ריטיילורס בתפקיד מנהל אזור, ותנאי העסקה המוצעים לאור קידומו לתפקיד סמנכ"ל מכירות בחברת איתי ברנדס, וכן הוצגו תנאי העסקתו ביחס לבעלי תפקידים בקבוצה בדרג דומה, שאינם בעל שליטה או קרובו".

עוד הוסיפו אמרו לדירקטוריון כי "במסגרת מגוון תפקידיו הקודמים בחברה, איתי ויזל צבר ניסיון רלוונטי לתפקידו וממוניו הביעו שביעות רצון גבוהה מתפקודו, חריצותו ומחויבותו האישית הגבוהה... לדעת ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, תנאי העסקתו של איתי ויזל הינם סבירים ומידתיים".

לא בן המשפחה היחיד שעובד בקבוצת פוקס

פוקס רכשה לפני שנה את השליטה (51%) באיתי ברנדס תמורת 25.5 מיליון שקל ולפי שווי של 50 מיליון שקל. בחודש ספטמבר האחרון היא רכשה עוד 5% מהמניות ועלתה לשיעור החזקה של 56% במותג האופנה. על פי דוחות פוקס לרבעון השלישי של 2025 לאיתי ברנדס יש 12 חנויות פעילות כשהמטרה היא להגיע לעד 40 חנויות. בינתיים המספרים של איתי ברנדס טרם נחשפו וזה עתיד לקרות בדוחות לשנת 2025.

איתי ויזל הוא לא בן המשפחה היחיד שעובד בקבוצת פוקס. אחיו מורן הוא מנכ"ל פעילות ריטיילורס בישראל. גם אחותם ירדן עובדת בחברה ובן זוגה תומר צ'פניק, הוא מנכ"ל ריטיילורס. עלות שכרו של מורן ויזל אמורה להסתכם בשנת 2025 בכ-2.7 מיליון שקל ועלות שכרו של צ'פניק ב-5.4 מיליון שקל. קרוב משפחה נוסף הוא עומר ויזל, בנו של אסף ויזל, המשנה למנכ"ל פוקס ואחיו של הראל ויזל, מועסק גם הוא בחברה.