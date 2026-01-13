בהשקעה של 18־24 מיליון שקל: סניף ג'מבו יוקם בראשון לציון

קבוצת פוקס וקבוצת מבנה חתמו ביום ב' על הסכם לפתיחת חנות "ג'מבו יוון" בראשון לציון. הסניף שיוקם במחצית השנייה של 2026 ישתרע על כ־7,000 מ"ר וימוקם במתחם בר־און ברחוב האצ"ל בעיר, בבניין בו פועל גם עיתון גלובס, תחת הסכם שכירות ארוך טווח. ההשקעה המוערכת בהקמת הפרויקט תעמוד על פי הערכות בין 18 ל־24 מיליון שקל.

● בלי קמפיינים: מאחורי הקאמבק השקט של רשת סינבון לישראל

● כבר לא בעלת שליטה: המימוש הענק של זהבית כהן במקס סטוק

קבוצת פוקס מפעילה בימים אלו ארבעה סניפי ענק (10,000־13,000 מ"ר) של רשת הריטייל היוונית: באילת, בחיפה, בבאר שבע ובנתניה. במקביל, רשת ג'מבו נערכת להאצה משמעותית בפעילותה, עם רצף פתיחות רחב של סניפים חדשים ברחבי הארץ, בהם פתיחת סניפי ענק במתחם סטאר סנטר באשדוד ובכפר סבא. בהמשך ייפתחו סניפים נוספים בשטח של כ־2,000 עד 5,000 מ"ר ברחבי הארץ: שלושה סניפים בירושלים, סניף בפארק צפון בנצרת, בכרמיאל, באשקלון ועוד.

בנוסף לפעילות בישראל, קבוצת פוקס קיבלה את הזיכיון להפעלת רשת ג'מבו יוון בקנדה.

חנות ג'מבו בראשל"צ תציע מגוון רחב במיוחד של מוצרים במספר רב של קטגוריות ובהן: צעצועים וכלי כתיבה, כלי בית, מוצרי ניקיון וטואלטיקה ועוד. מחירי המוצרים נחשבים לאטרקטיביים, כשמעל 50% מהם נמכרים בפחות מ־10 שקל. הרשת מחזיקה מגוון מותגים בינלאומיים כמו ברבי, דיסני, פישר פרייס, מיי ליטל פוני ועוד.

צעד להעמקת המותג

ההסכם על הקמת המתחם החדש נחתם בלשכת ראש העיר רז קינסטליך ובנוכחות הראל ויזל, מנכ"ל ובעלים קבוצת פוקס, ועוזי לוי, מנכ"ל קבוצת מבנה. קבוצת מבנה מפעילה כיום 22 מרכזי קניות בארץ.

"פתיחת הסניף החדש של ג'מבו יוון בראשון לציון היא צעד נוסף בהעמקת פעילות המותג בישראל, ומשקפת את האמון שלנו בפוטנציאל המסחרי של העיר", אמר ויזל.

"שיתוף הפעולה עם קבוצת פוקס מחזק את מעמד הפרויקט ומעיד על הפוטנציאל המסחרי של העיר", הוסיף לוי. קינסטליך ציין כי "בשנים האחרונות אנחנו עדים לכך כי חברות גדולות במשק מגיעות לראשל"צ", "בזכות התנופה של העיר ופיתוחה".