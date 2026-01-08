ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
מקס סטוק

כבר לא בעלת שליטה: המימוש הענק של זהבית כהן במקס סטוק

קרן ההשקעות אייפקס מכרה מניות של רשת הדיסקאונט בהיקף של כ-300 מיליון שקל • אורי מקס, המייסד והמנכ"ל, הצטרף ומכר מניות ב-50 מיליון שקל • מקס סטוק צפויה להתנהל כחברה ללא בעל שליטה

איתן גרסטנפלד 14:53
זהבית כהן יוסף, מנכ''לית אייפקס / צילום: רמי זרנגר
זהבית כהן יוסף, מנכ''לית אייפקס / צילום: רמי זרנגר

קרן ההשקעות AMI, מקבוצת אייפקס, מכרה היום (ה') מניות של רשת הדיסקאונט מקס סטוק, בהיקף של כ-300 מיליון שקל. אל AMI הצטרף גם מייסד ומנכ"ל הרשת, אורי מקס, שמכר מניות ב-50 מיליון שקל.

מניית אלביט הגיעה לשיא, אבל הסיפור של השבוע שייך לאחרת
ברווח של מעל חצי מיליארד שקל: JTLV מחסלת את ההחזקה בדוניץ

במסגרת העסקה, שבוצעה מחוץ לבורסה, מכרה AMI, שבניהולה של זהבית כהן, 8% ממניות מקס סטוק, בהנחה של כ-5% על שער הבסיס של המניה היום. עבור הקרן, מדובר במכירה שלישית של מניות מקס סטוק בשנה האחרונה, לאחר שבחודש יוני האחרון היא מכרה מניות תמורת 120 מיליון שקל, ובחודש ספטמבר מכרה מניות נוספות בהיקף של כ-200 מיליון שקל. בעקבות המימושים, ירדה החזקת הקרן בחברה ל-8% (לעומת 28.2% לפני תחילת המימושים).

כחלק מהמהלך, גם מייסד החברה והמנכ"ל אורי מקס מכר מניות במחיר דומה וירד להחזקה של כ-16.5%. בעקבות העסקה, מקס סטוק צפויה להתנהל כחברה ללא בעל שליטה, לנוכח העובדה שהסכם השליטה בין מקס ל-AMI הגיע אל סופו, לאחר שהקרן ירדה מהחזקה של 10%.

מקס סטוק, המפעילה 64 סניפים של חנויות קמעונאית, הוקמה בשנת 2004 על־ידי אורי מקס, המכהן כיום כמנכ"ל החברה וכדירקטור. לפני כחמש שנים, השלימה החברה הנפקה ראשונית של מניותיה, לפי שווי של כ-1.7 מיליארד שקל. בשנה האחרונה, קפצה מניית מקס סטוק בכ-145%, והיא נסחרת כיום לפי שווי של כ-3.8 מיליארד שקל.

ברקע, בשלושת הרבעונים הראשונים של השנה הציגה החברה צמיחה של כ-7% בהכנסותיה שעמדו על כ-1.07 מיליארד שקל. בשורה התחתונה, נהנתה החברה מגידול של כ-13% ברווח הנקי שהגיע לכ-104 מיליון שקל. זאת, הודות לעלייה מתמשכת בהיקפי הפעילות של החברה, לצד שיפור ברווחיות הגולמית והתפעולית.