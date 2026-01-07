אחרי קפיצה של 70%: משפחת רוטר מוכרת לראשונה מניות קסטרו

משפחת רוטר, בעלת השליטה בקמעונאית האופנה וההלבשה קסטרו, מצטרפת לגל המימושים בבורסה ומוכרת 4% מהחברה תמורת 57 מיליון שקל. בעקבות המהלך תרד החזקתם בקסטרו לכ-25%.

במסגרת העסקה, שבוצעה מחוץ לבורסה, מכרו בני הזוג גבי ואתי רוטר מניות המהוות כ-3.4% מהחברה בדיסקאונט של כ-2% על שער הבסיס של מניית קסטרו הבוקר (ד') ובהיקף כולל של כ-44 מיליון שקל. בנוסף מכרה אתי רוטר מניות נוספות שבבעלותה, המהוות כ-1% מהחברה, תמורת כ-13 מיליון שקל.

עבור משפחת רוטר מדובר במימוש ראשון, אשר מתאפשר בעקבות הסכמות אליהם הגיעו מול שותפם לגרעין השליטה יוסי גביזון. במסגרת זו הסכים גביזון להגדיל את "מניות הגרעין" החסומות (כחלק מהסכם השליטה) המוחזקות בידיו בתמורה לפיצוי מצד משפחת רוטר, מה שמאפשר לה למכור חלק מהמניות שברשותה.

מכירת המניות מגיעה בצל קפיצה של כ-70% במחיר מניית קסטרו בשנה האחרונה, אשר הביאה אותה לשווי של כ-1.37 מיליארד שקל. ברקע, בשלושת החודשים הראשונים של השנה הציגה החברה גידול של כ-4.1% בהכנסות שהסתכמו בכ-1.54 מיליארד שקל. עם זאת, בשורה התחתונה רשמה החברה רווח נקי של כ-48.3 מיליון שקל, קיטון של 37% לעומת התקופה המקבילה ב-2024.

במהלך השנה החולפת השלימה קסטרו מהלך משמעותי כשהנפיקה את חברת-הבת אורבניקה לפי שווי של 1.4 מיליארד שקל. עם זאת, מאז ההנפקה היא הציגה ירידה של כ-10%, בניגוד למגמה בשוק, אשר הביאה אותה לשווי של כ-1.27 מיליארד שקל.