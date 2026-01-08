ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
ברווח של מעל חצי מיליארד שקל: JTLV מחסלת את ההחזקה בדוניץ
ברווח של מעל חצי מיליארד שקל: JTLV מחסלת את ההחזקה בדוניץ

קרן ההשקעות בנדל"ן JTLV השלימה את מכירת כלל החזקותיה ביזמית הנדל"ן דוניץ תמורת 530 מיליון שקל • שש שנים אחרי ההשקעה הראשונה באלעד מגורים, הקרן רושמת אקזיט מוצלח שכלל מכירות בהיקף כולל של כמעט מיליארד שקל

איתן גרסטנפלד 09:08
בעלי קרן JTLV. מימין: אריאל רוטר, עמיר בירם ושלמה גוטמן / צילום: שרון גבאי
בעלי קרן JTLV. מימין: אריאל רוטר, עמיר בירם ושלמה גוטמן / צילום: שרון גבאי

קרן ההשקעות בנדל"ן JTLV חיסלה את החזקותיה בחברת הנדל"ן דוניץ . אמש (ד') מכרה הקרן, בניהולם של עמיר בירם, אריאל רוטר ושלמה גוטמן, את כלל מניותיה (22%) ביזמית הנדל"ן הציבורית בהיקף של כ-530 מיליון שקל.

במסגרת העסקה, שבוצעה מחוץ לבורסה, מכרה הקרן מניות דוניץ לשורה של גופים מוסדיים ומשקיעים פרטיים. המניות, המהוות 22% מהונה של חברת הנדל"ן, נמכרו במחיר של כ-271 שקל למניה, המשקפים הנחה של כ-13.5% על מחיר המניה בשוק. בעקבות המהלך נותרה החברה ללא בעל שליטה, אחרי תקופה ארוכה שבה חיפשה הקרן למכור את המניות לרוכש אחד.

השלמת מכירת מניות דוניץ מסכמת עבור JTLV אקזיט מוצלח אותו, היא מסיימת עם רווח כולל של מעל חצי מיליארד שקל. זאת, לאחר שבמהלך שנת 2020 ניצלה הקרן את מצוקת הנזילות אליה נקלע איש העסקים יצחק תשובה, כדי לרכוש 70% ממניות חברת הנדל"ן אלעד מגורים תמורת 198 מיליון שקל. שנה וחצי מאוחר יותר הגדילה הקרן את השקעתה, רכשה מתשובה 20% נוספים תמורת 68.5 מיליון שקל - ועלתה לשיעור החזקה של 90%.

לאחר מכן ביצעה JTLV מהלך נוסף כשרכשה 17% מחברת דוניץ תמורת כ-118 מיליון שקל, ובהמשך הגדילה את ההחזקתה בדוניץ ל-26% באמצעות רכישות נוספות, תמורת כ-78 מיליון שקל. ביוני 2022 השלימה JTLV מהלך נוסף של החלפת מניות בין דוניץ ואלעד מגורים, שנהפכה לחברה-הבת של דוניץ (100%), וההחזקה של JTLV בה הגיעה אז ל-50%.

בשנה האחרונה החלה JTLV במכירת מניותיה בדוניץ בהיקף של יותר ממיליארד שקל, זאת לאחר שבתחילת השנה שעברה היא מכרה כ-14% ממניותיה תמורת כ-280 מיליון שקל. מספר שבועות לאחר מכן מכרה הקרן 10% נוספים תמורת כ-191 מיליון שקל, לשורה של מוסדיים שמימשו את האופציה שניתנה להם לרכוש מניות נוספות במסגרת המכירה הקודמת.