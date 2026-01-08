2025 הייתה אחת השנים הטובות בשוק המניות המקומי. מי שבמידה רבה הניעו את העליות בשוק הם המשקיעים הפרטיים (ריטייל), שהזרימו במהלך השנה החולפת סכום חסר תקדים של 13.7 מיליארד שקל (נטו) לשוק המניות, יותר ממה שהזרימו הגופים המוסדיים והזרים באותה תקופה גם יחד.

ברקע ישנו גם הגידול המתמשך כפי שבא לידי ביטוי בפתיחה של כ-100 אלף חשבונות מסחר חדשים בשנה החולפת - בבנקים ובחברות הטרייד של בתי ההשקעות.

לצד הכניסה הגוברת של המשקיעים הפרטיים לשוק, ולנוכח התשואות החלומיות שרשמו מדדי הדגל המקומיים, שהציגו בשנה החולפת זינוק של מעל 50% והמשיכו לטפס בשבוע האחרון בכ-6%, נדמה שהביטחון של המשקיעים הללו הולך וגובר, ואיתו גם התיאבון לסיכון.

אלא שלא כולם בטוחים שמדובר בתופעה חיובית לשווקים ומזהירים מפני חוסר הניסיון, שעשוי לאתגר את השווקים בעת משבר.

"שלוש שנים של עליות מאוד משמעותיות, מורידות מאנשים את החסמים של הפחד", מסביר עודד מקלר, מנהל השקעות בכיר באי.בי.אי ניהול תיקים, את תחושת הביטחון הגוברת של המשקיעים הפרטיים. "זה מייצר פומו (Fear Of Missing Out, א"ג), ואנשים אומרים לעצמם 'אם כולם בפנים גם אני יכול'. זה מאוד טיפוסי שבתקופה של עליות, אנשים לוקחים סיכונים ורק רוצים לקנות כמה שיותר.

"בשוק ההון יש תופעה שככל שהוא עולה, אנשים רוצים יותר ממנו, וככל שהוא יורד אנשים רוצים פחות. זה אבסורד, כי בדרך כלל אם מוצר נמכר במבצע אתה תעדיף אותו, ומצד שני אם הוא במחיר גבוה יכול להיות שאתה תמתין עם הרכישה".

לכך מוסיף מקלר את מה שהוא מכנה "תחושת העושר" של חלקים הולכים וגדלים בציבור הישראלי. "המון כסף נכנס להייטק וזה יצר נזילות רבה לציבורים מסוימים. בנוסף, יש ציבור של מילואימניקים שקיבל מענקים ונוצרה לו תחושת כסף, וזה זורם לשוק", לדבריו.

המגמה עליה מצביע מקלר גם נוגעת לאופי המשקיעים, כשבשנים האחרונות עלה מספרם של הצעירים בבורסה. "שילוב של יותר ידע ורצון להרוויח מביא את הצעירים לשווקים", אומר יובל אייזנברג, מנכ"ל בית ההשקעות אם אס רוק. "זה חבר'ה שלא חוו עדיין משברים פיננסיים אמיתיים ארוכי טווח, אשר נחשפים להמון מידע ברשתות החברתיות, ולפעמים לידע מקצועי, וחושבים שהם יכולים לעשות כסף קל. רואים את זה גם בכך שקשה מאוד למצוא היום אנשים צעירים שמוכנים לבוא לעבודה בהמון תחומים".

"יש פה תהליך הרבה יותר גדול, שנוגע לדרך שבה ישראלים מנהלים את ההשקעות שלהם", מוסיף תמיר הרשקוביץ, סמנכ"ל ומנהל אגף ההשקעות באיילון ביטוח ופיננסים. "תחושות ביטחון הן דבר סובייקטיבי, אבל אנחנו כן עדים לנסיקה בכמות חשבונות המסחר העצמאיים, שמביאה איתה עלייה בפעילות. בסוף, הפלטפורמות האלה מתפרנסות מפעילות, ולכן מעודדים שם מסחר בתדירות הרבה יותר גבוהה, מה שאולי מייצר ביטחון אצל המשקיעים".

כבר לא חוששים לאבד כסף

ואכן, עם העליות וכניסת קהל חדש להשקעה בשוק, נדמה שהמשקיעים הישראלים הולכים וצוברים ביטחון בשוק ההון המקומי. תחושות אלו באות לידי ביטוי בסקר אינטרנטי שנערך לאחרונה על ידי הבורסה לני"ע בקרב 1,300 גברים ונשים, ממנו עולה כי כשליש מהמשקיעים הפעילים (33%) סבורים כי בידיהם "כל המידע הדרוש לניהול תיק השקעות". זאת, לעומת 28% בשנה קודמת (2024). בנוסף, 22% ציינו כי הם מכירים היטב את שוק ההון, נתון גבוה במעט מלפני שנה (19%).

הביטחון של המשקיעים בא לידי ביטוי גם באופן שבו הם תופסים את מאפייני השוק. כך, 33% השיבו כי הם אינם מסכימים עם האמירה שהשקעה בשוק ההון דומה להימור, בהשוואה ל-27% בשנת 2024. במקביל שיעור האנשים שחשים שהם מבינים את הסיכון בשוק ההון עלה קלות (76%).

"איבוד הפחד" בקרב המשקיעים בא לידי ביטוי גם בכך שרק 26% מקרב המשקיעים בעבר העידו שהחשש מפני הפסד כסף מהווה עבורם כחסם להשקעה בשוק ההון. זאת לעומת כ-35% בשנת 2024. נתון דומה נרשם גם בקרב הציבור שאינו משקיע את כספו בבורסה, שם ציינו המשתתפים היעדר כסף פנוי (62%) וחוסר הבנה בתחום (52%) כגורמים המרכזים המונעים מהם להשקיע בשוק ההון.

בבורסה גם ניסו לאפיין את המשקיעים העצמאיים, שעל פי המחקר גילם הממוצע בעת תחילת המסחר עומד על 29, ומעל מחציתם החלו להשקיע בחמש השנים האחרונות. הללו בוחנים את תיק ההשקעות שלהם בתדירות גוברת, כש-31% מהם עושים זאת פעם-פעמיים בשבוע, בעוד 25% בוחנים את התיק מדי יום ביומו. בהתאם, רוב המשקיעים (40%) מבצעים עסקאות בתדירות של פעם או פעמיים בחודש.

"לא התמודדו עם משברים אמיתיים"

בעוד שרוב מנהלי ההשקעות בשוק מברכים על הכניסה של ציבור הולך וגדל לשווקים, יש גם מי שמצביע על חוסר הניסיון של אותם משקיעים צעירים שעלול להתגלות בתקופה של משבר עתידי, לאחר שחוו עד כה בעיקר עליות בשוק המניות.

"המבחן האמיתי של השוק יהיה בגל ירידות אמיתי, אז נוכל לבחון את הקיבולת של משקיעי הריטייל", אומר הרשקוביץ מאיילון. "נשאלת השאלה אם החבר'ה האלה מבינים את הסיכון בכל מיני השקעות, והאם הם יודעים מתי ואיך לצאת מההשקעה?

"הרי אם אתה קונה מניה בת"א שאין בה כמעט סחירות, יהיה לך מאוד קשה לצאת ממנה. כלומר, בסוף אנחנו עלולים להיקלע למצב שהרבה מאוד אנשים מאבדים את כל כספם כתוצאה מטעויות מקצועיות של חוסר הבנה", מזהיר הרשקוביץ.

"למשקיעים היום יש תחושת ביטחון מאוד גבוהה, אבל השאלה אם הצעירים הללו ידעו להתמודד עם משברים משמעותיים", מוסיף מקלר מאי.בי.אי. "צריך לדעת שכשהמשבר יבוא, הוא יהיה אלים.

"יש כלל בבורסה, שאתה אוסף בכפיות ושופך בדליים. כשמשבר בא, הוא הרבה יותר חד והרבה יותר מהיר מאשר העליות, שהן לרוב מתונות יותר והדרגתיות. לכן, המשקיעים ייבחנו בעיקר ביכולת שלהם להתמודד עם ירידות חדות".

מי שמצטרף לדברים הוא אייזנברג מאם אס רוק, שלדבריו "הרבה מאוד חבר'ה צעירים שוכחים שה-S&P 500 אמנם עושה בממוצע מעל 10% בשנה, אבל לא מדובר בתשואה שנתית. רוב המשקיעים, גם אם הם ראו תקופות של הרבה תנודתיות, כמו בקורונה או בחודשים מרץ-מאי של שנה שעברה, לא התמודדו עם משברים אמיתיים בשוק ההון. למשל אלה שהיו בשנים 2015, 2011 ו-2008, שמהם לקח לשוק תקופה להתאושש. מי עוד זוכר שבתחילת המילניום לקח לשוק כמעט עשור להתאושש ממשבר הדוט.קום בארה"ב?", מסכם אייזנברג.