החוסכים הישראלים שוב יכולים לחייך ובענק. מי שלא נלחץ ולא מכר לאורך השנה, למרות שלל אירועים מורכבים לשווקים, נהנה מתשואה מרשימה במיוחד של פעם בכמה עשרות שנים. התשואה לחוסכים בשנת 2025 היא הטובה ביותר מאז שנת 2009.

כזכור, שנת 2025 אומנם נפתחה בחריקות עם מודל הבינה המלאכותית דיפסיק; לאחר מכן המכסים של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ שהפילו את וול סטריט ב-20%; ובחודשים האחרונים החשש מבועה בתחום הבינה המלאכותית שעצר את העליות בוול סטריט, ואלה הסתכמו ב-16%. אבל בזמן שוול סטריט נעצרה, השוק הישראלי המשיך להתעופף, והמדדים בתל אביב סיימו את השנה בזינוק של יותר מ-50%, על רקע השיפור במצב הביטחוני של ישראל.

כתוצאה מכך, החוסכים במסלולים הכלליים בקרנות ההשתלמות נהנו מתשואה מרשימה של 15% בשנת 2025, כשגם חודש דצמבר המשיך את המגמה עם עלייה של כ-1%. בשלוש השנים האחרונות החוסכים נהנו מתשואה של 43% בממוצע.

נציין כי התשואות של חברת הביטוח מגדל טרם התקבלו בגלל תקלה טכנית. הנתונים יתווספו לכשיגיעו.

המובילות של 2025: כלל, מנורה והפניקס

מי שבסיכומה של שנה הובילו את הטבלה בשנת 2025 הן חברות הביטוח כלל, מנורה מבטחים והפניקס. כלל מתמקמת במקום הראשון עם תשואה של 16.8%, כמעט 2% מעל הממוצע בענף. את המקום השני תופסת מנורה מבטחים עם תשואה של 16.3%, ובמקום השלישי הפניקס עם 15.8%.

בתחתית הטבלה מנגד נמצאים בתי ההשקעות ילין לפידות ואלטשולר שחם. ילין לפידות סיפקה תשואה של 13.4% בשנה האחרונה, ואלטשולר שחם - 12.9% בלבד. שתיהן עם כמעט 2% מתחת לממוצע.

מי "שכח" לייצר תשואה בחודש דצמבר?

כשבוחנים את חודש דצמבר 2025, מתקבלת תמונה מרשימה לא פחות. בצמרת הטבלה נמצאות הפניקס עם 1.4%, אינפיניטי עם 1.3% ואז כלל, מנורה ומיטב עם 1.2% כל אחת.

מנגד, גם כאן אין הפתעות. הגופים שחשופים יותר לארה"ב הניבו תשואה חלשה יותר. ילין לפידות עם תשואה של 0.6%; ואלטשולר שחם ש"שכח" לספק תשואה בחודש דצמבר והניב לחוסכים תשואה של 0.1%, כאמור לעומת ממוצע של 1% בתעשייה.

אנליסט אחרון במנייתי, מנורה וכלל בצמרת

באשר למסלולי המניות התשואה בהן זינקה בכמעט 25% בשנה האחרונה, כשבחודש דצמבר הם הוסיפו עוד 1.6% לערכם. בשלוש השנים האחרונות נהנו החוסכים במסלולים הללו מתשואה מדהימה של 75.4% בממוצע.

בסיכום שנתי במסלולים המנייתיים, התמונה דומה אך מעט שונה. חברת הביטוח מנורה מבטחים תופסת בסיכום שנת 2025 את המקום הראשון עם תשואה של 27.9%, כשהיא מובילה בפער של 3% מעל הממוצע בתעשייה בשנה זו. במקום השני נמצאת מנורה עם תשואה של 27.5%, ובמקום השלישי מיטב עם תשואה של 26.5%.

גם במסלול המנייתי התמונה בתחתית הטבלה דומה, כאשר ילין לפידות עם תשואה של 21.9% בשנה כולה, מתחתית אלטשולר שחם עם תשואה של 21%, ואת המקום האחרון תופסת אנליסט, שבמסלול המנייתי הייתה חשופה בעיקר לארה"ב, בניגוד למסלול הכללי, ולכן מסיימת את השנה במקום האחרון עם תשואה של 20.7%, כמעט 4% מתחת לממוצע בתעשייה.

ובכל זאת, צריך לשים את הדברים בפרופורציות. בהסתכלות ארוכה יותר לטווח של 3 ו-5 שנים, אנליסט נמצא במקום הראשון בתשואות (83.3% לעומת ממוצע של 75.4% בשלוש השנים האחרונות).

בחודש דצמבר התמונה דומה למסלול הכללי. מנורה, כלל ומיטב סיפקו תשואות יפות של 2.1% כל אחת, אחריהן הפניקס עם 2% והראל עם 1.9%. בתחתית הטבלה שוב נמצא אלטשולר שחם, ש"שכח" לייצר תשואה וסיפק לחוסכים תשואה של 0.2% בלבד.

גם בפנסיה: מנורה, כלל והפניקס ראשונות השנה

שנת 2025 הייתה טובה לשלוש חברות הביטוח גם כשמסתכלים על תחום הפנסיה. כך, מנורה מבטחים תופסת את המקום הראשון עם תשואה של 19%, אחריה נמצאת כלל עם תשואה של 18.4%, ובמקום השלישי הפניקס עם תשואה של 18%.

את תחתית הטבלה תופסות אינפיניטי עם תשואה של 16.5% ואלטשולר שחם במקום האחרון עם תשואה של 15.5%.