הצ'ק־ליסט הפנסיוני: מה חשוב לבדוק בחיסכון?

עבור רוב העובדים במשק, חשבון הפנסיה הוא אחד הנכסים הפיננסיים המשמעותיים ביותר שצברו, אך רבים נוטים להתעלם ממנו לאורך שנים. בדיקה תקופתית של תיק החיסכון יכולה לחסוך סכומי כסף משמעותיים ולמנוע הפתעות כואבות בגיל הפרישה. הנה הדברים שכדאי לבדוק.

● הטעות בנוגע לפנסיה שעלולה לעלות למאות אלפי עצמאים ביוקר

● שיא של 16 שנה: אלו התשואות של קרנות ההשתלמות וקופות הגמל ב-2025

ודאו הפקדות

הצעד הראשון והבסיסי ביותר הוא וידוא הפקדות: יש לבדוק בדוחות השנתיים כי כל התשלומים שהעביר המעסיק אכן נקלטו בחשבון קרן הפנסיה.

מומלץ שלא להסתפק בהנחה שהכול פועל כשורה, אלא להשוות באופן אקטיבי בין ההפקדות המופיעות בדוח לבין תלושי השכר; לא פעם מתגלים פערים ותשלומים שפשוט "פספסו" את הדרך לחשבון שלכם.

בדקו את גובה דמי ניהול

שנית, חשוב לבחון את דמי הניהול. אלו נמצאים במגמת ירידה בשנים האחרונות, בין היתר בזכות התחרות מצד קרנות ברירת המחדל, שגובות כיום כ־0.22% מהצבירה ו־1% מההפקדות בלבד. פער בין דמי ניהול גבוהים לנמוכים לאורך עשרות שנות חיסכון עשוי להצטבר להפרש של מאות אלפי שקלים בקצבה הסופית.

נושא נוסף עליו מצביע רון קשת, מומחה לתכנון פרישה, הוא הכיסוי לאובדן כושר עבודה. בתחילת הקריירה עומד הכיסוי בדרך כלל על 70% מהשכר, אך הוא נוטה לרדת בהדרגה עם הגיל. הנסיגה מתחילה כבר באמצע שנות ה־40, ועובדים בגילאי 50-55 עלולים לגלות שהכיסוי צנח ל־30% עד 40% בלבד - דווקא בשיא הפריחה הכלכלית. מי שמזהה פער כזה, כדאי שישקול רכישת כיסוי פרטי משלים.

עדכנו את המוטבים

הסעיף הבא בצ'ק־ליסט הפנסיוני הוא עדכון המוטבים. "אדם שמתחיל לעבוד בשנות ה־20 רושם לעיתים קרובות את הוריו כמוטבים, אך 20 שנה מאוחר יותר, כשהוא כבר נשוי ואב לילדים, הרישום המקורי נותר בעינו אלא אם התבקש שינוי", מזהיר קשת. בקרנות הפנסיה הוותיקות הסוגיה דרמטית עוד יותר, שכן המוטבים מוגבלים לבן או בת זוג ולילדים עד גיל 21 בלבד. מי שמגיע לגיל פרישה ללא שארים המעוגנים בתקנון, עלול לגלות שבמקרה פטירה הכספים ירדו לטמיון - ובמקרים אלו כדאי לבחון אפשרות להיוון של עד 25% מהכספים בעת הפרישה.

ערכו קיבוע זכויות

נקודה קריטית נוספת היא קיבוע זכויות בעת הפרישה. מדובר בפעולה שמזכה בהטבות מס משמעותיות, אך לדברי קשת "למעלה מ־50% מהפורשים לא מבצעים זאת". התוצאה: תשלום מס הכנסה שולי על כספי קצבת החיים, במקום לקבל אותם בפטור. חלק מהפורשים מגלים את הטעות שנים לאחר מכן, אחרי ששילמו מאות שקלים מיותרים מדי חודש. את הקיבוע ניתן לבצע רק לאחר קבלת הקצבה הראשונה ובגיל הפרישה הקבוע בחוק, אך מומלץ להיערך לכך מראש בליווי מקצועי.