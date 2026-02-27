סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

07:27

1. שוק המניות

המסחר צפוי להיפתח במגמה מעורבת. למרות הירידות אתמול בוול סטריט ובפרט במניות השבבים, העליות במניות התוכנה בניו יורק עשויות לתמוך במניות התוכנה המקומיות.

יתכן שהבורסה תשאב עידוד גם מהשיחות בין איראן לארה"ב, שר החוץ של עומאן סיפור אתמול על "התקדמות משמעותית במשא ומתן בין ארצות הברית לאיראן", והלילה דווח כי המפקד האמריקאי הבכיר ביותר במזרח התיכון תדרך את טראמפ על אפשרויות תקיפה באיראן, מה שמעלה את האפשרות שהוא קרוב להכרעה בנושא פעולה צבאית.

המניות הדואליות חוזרות למסחר בת"א אביב בפערים חיוביים ברובן - נובה , אלביט מערכות ונייס יעלו בעד 3%, לעומת זאת, טאואר ואורמת טכנו בפער שלילי של 1% ו-3% בהתאמה.

אתמול בתום יום מסחר תנודתי והפכפך, ובעקבות הירידות בוול סטריט, ננעל המסחר בירידות בהובלת מניות הבנקים שנפלו ב-3%. זהו יום שלישי ברציפות של ירידות בת"א.

מדד ת"א 35 ירד ב-1.5% ומדד ת"א 90 ננעל בירידה של 0.3%. מדד הבנקים ירד בעקבות אכזבה של השוק מדוחות בנק מזרחי. מדד ת"א ביטוח ירד ב- 1.4%. מחזור המסחר במניות היה היום עצום ועמד על כ- 6 מיליארד שקל.

מניות חברות התוכנה קרסו בחודש האחרון בבורסה בעקבות החשש שה-AI עלולה להחליף את חברות התוכנה. מניות וואן טכנולוגיות , מלם תים ומטריקס , צללו בכ-30% מתחילת החודש. עם זאת, בעקבות התאוששות מניות התוכנה בוול סטריט ביומיים האחרונים - זו הגיעה אמש גם לתל אביב כאשר מניות שלוש החברות עלו בכ-5%. הלילה התגלה כי שלמה אייזנברג, בעל השליטה במלם תים רוצה לנצל את קריסת המניה בחודש האחרון כדי לקלף שכבה ולמזג את מלם תים לתוך החברה האם, מלם תים אחזקות, שבה הוא שולט (44.99%).

מניות הכלולות במדד ת"א-125 בלטו לחיוב מניית מגה אור עם עלייה של 9.3% ורמי לוי עם עלייה של 4.38%. בלטו בירידות אנרג'יקס עם ירידה של 6.76%, נכסים ובניין עם ירידה של 6.12% ונובה עם ירידה של 6.08%.

למרות הירידות בבורסה בתל אביב בימים האחרונים, ולקראת יום המסחר האחרון של חודש פברואר, מדד ת"א 35 רושם תשואה חיובית של 2.4% מתחילת החודש. אם לא יהיו ירידות משמעותיות במסחר היום (ו') המדד ירשום תשואה חודשית חיובית. בניגוד למדד המוביל, במדד ת"א 90 נרשמה מתחילת החודש ועד אתמול (ה') ירידה של 2.4%, והוא נסחר שוב מתחת לרף של 4,000 נקודות.

במדדים הענפיים, החודש בלט לרעה מדד ת"א תקשורת וטכנולוגיות מידע, שכולל בתוכו את מניות שירותי ה-IT (טכנולוגיות מידע) שנחתכו במהלך החודש, בעקבות החשש מפני פגיעה של ה-AI בעסקים שלהן. המדד נפל ב-16.4% מתחילת החודש. לעומת זאת, מדד הביטוח רשם בתקופה זו עליות של 7.3% וזאת למרות הירידות במדד בימים האחרונים - גם כאן בעקבות החשש. מדד הבנקים נסחר ברמה דומה לזו של סוף חודש ינואר, ומדד המניות הביטחוניות רשם החודש תשואה חיובית של כ-0.9%.

עוד מאתמול: מניית מזרחי טפחות נפלה לאחר הדוחות וגוררת עמה מטה את מניות יתר הבנקים הגדולים. מדד הבנקים מאבד מערכו בסך הכל כ-2.3%, כאשר מדדי הביטוח והפיננסים בולטים גם הם לשלילה עם ירידות של כ-1.9% וכ-1.5%, בהתאמה.

נופר אנרג'י של עופר ינאי הגיעה להסכם מימון נרחב עם בנק הפועלים, לפיו אלו יממנו קניית צבר ייצור סולארי בארה"ב בהיקף של ג'יגהוואט מלא. בנק הפועלים לא יהיה חלק מקונסורציום, אלא יהיה המממן הבלעדי של החוב. עם זאת, בהודעתם לא ציינו נופר ובנק הפועלים את תנאי ההלוואה והריבית שתיגבה עליה.

מגה אור דיווחה על גידול משמעותי בתוצאות לשנת 2025 - הכנסות החברה בשנת 2025 הסתכמו בכ-333.7 מיליון שקל, גידול של כ-11% לעומת 300 מיליון שקל בשנת 2024, בעיקר הודות לאכלוס נכסים חדשים והרחבת פעילות Data Centers.

קבלת פנים חמה למניית אולטרייד , חברת מיחזור האלקטרוניקה של טדי שגיא ועודד רייכמן, שקופצת ביומה הראשון במסחר. זאת, לאחר שמוקדם יותר השבוע היא השלימה גיוס של כ-150 מיליון שקל במסגרת הנפקה ראשונית של מניותיה(IPO) , לפי שווי של כ-300 מיליון שקל (לפני הכסף).

המסחר באסיה הבוקר- מתנהל במגמה מעורבת. מדד הקוספי בירידה של 0.5%, השנזן נופל בכ-0.6%, ואילו ההנג סנג מטפס בכ-0.6%, והניקיי בעלייה קלה של כ-0.1%.

מניות הטכנולוגיה באסיה רשמו ירידות הבוקר, לאחר שהמניות בארה"ב ירדו הלילה בעקבות צניחת מניית אנבידיה - על אף דוחות רבעוניים שעקפו את התחזיות. סמסונג אלקטרוניקס , שותפה של אנבידיה מזה עשרות שנים, ירדה ב-0.69%. קבוצת סופטבנק (SoftBank Group), משקיעה מרכזית בחברות בינה מלאכותית, רשמה ירידה של למעלה מ-3%.

בניו יורק החוזים העתידיים נמצאים כעת בירידות של עד 0.5%.

אתמול בוול סטריט - נרשמו ירידות לאחר שתוצאותיה של אנבידיה לא הצליחו לספק למשקיעים את תחושת הביטחון שחיפשו בנוגע לעתיד הבינה המלאכותית - נאסד"ק השיל 1.3%, S&P 500 ירד ב-1%, דאו ג'ונס נותר יציב וללא שינוי.

בתוך מדד S&P 500 המגמה מעורבת - מניות הטכנולוגיה ירדו ב-1.5%, מניות הפיננסים לעומת זאת עלו ב-1.2%.

גם מניות התוכנה עלו אתמול, זה היום השלישי ברציפות. תעודת הסל IGV עלתה בכ-1.5% והשלימה עלייה של כ-8% בשלושה ימים. בלטה מניית וויקס עם זינוק של 8%.

אנבידיה עצמה צנחה בכ־5%, גם לאחר שסיפקה תחזית אופטימית, מה שממחיש עד כמה הציפיות היו גבוהות. הירידה גררה מטה כמעט כל חברה במדד השבבים המרכזי , כאשר המשקיעים מאותתים כי הם דורשים יותר מהצהרות חיוביות ורוצים ראיות ברורות לכך שבום ה־AI ימשיך להצדיק את שוויי העתק.

גם מייקל ברי, שהתפרסם בזכות ההימור נגד שוק הדיור האמריקאי לפני המשבר הפיננסי, הוסיף לחששות. הוא ציין כי התחייבויות הרכש של אנבידיה זינקו ל-95.2 מיליארד דולר לעומת 16.1 מיליארד דולר בלבד שנה קודם, מהלך שעלול להפוך למסוכן אם הביקוש לשבבים ייחלש ויותיר את החברה עם התחייבויות כבדות מול ספקים.

בסך הכול, השוק נמצא בנקודת מבחן: מצד אחד ציפיות לצמיחה אדירה סביב AI, ומצד שני פחד גובר מהיקף ההשקעות ומהאפשרות שחלק מהחברות לא יצדיקו את התמחור הגבוה - שילוב שמוביל לתנודתיות חריגה במניות הטכנולוגיה ובשווקים בכלל.

בחזית המאקרו נרשמו נתונים מעורבים אך תומכים יחסית בכלכלה: תביעות האבטלה עלו בפחות מהצפוי, מה שמאותת כי היקף הפיטורים נותר נמוך יחסית.

תשואת אג"ח ממשלת ארה״ב ל־10 שנים ירדה בשלוש נקודות בסיס ל־4.02%, מה שמעיד על ביקוש לאפיקים סולידיים יותר, בעוד שהדולר התחזק ב־0.2%.

בשוק הסחורות, הנפט טיפס מעל 65 דולר לחבית לאחר ירידה זמנית, בעקבות הודעה כי ארה״ב ואיראן ימשיכו בשיחות הגרעין ברמה טכנית בשבוע הבא, לאחר שלדבריהן הושגה "התקדמות משמעותית" בשווייץ. השילוב בין נתוני תעסוקה יציבים, ירידת תשואות ומתיחות גיאופוליטית ממשיך לייצר תנודתיות ולפצל את תגובת המשקיעים בין נכסי סיכון למקלטים בטוחים.

למרות תחזית מכירות חזקה, מניית אנבידיה איבדה 4.5%. אף שהחברה הציגה זינוק מרשים של 73% בהכנסות הרבעון הרביעי ועקפה בקלות את הציפיות, נראה כי החששות מהיווצרות בועה בשוק ה-AI ממשיכים להעיב על המומנטום.

לפי מייקל בארי, הסיכון של אנבידיה גדל כי היא "נעולה" על הזמנות של כמעט 100 מיליארד דולר . אם הביקוש ל-AI יאט אפילו במעט, או אם הלקוחות הגדולים (מטא, אמזון) יחליטו לצמצם הזמנות, אנבידיה תיתקע עם התחייבויות ענק ליצרנית (TSMC) ועם מלאי שאין לו קונה - מצב שעלול לרסק את שולי הרווח שלה.

חברת המחשוב הקוונטי איי.און.קיו. זינקה בכ-20% לאחר שהציגה זינוק חד בפעילות בשנת 2025, כשדיווחה לראשונה על הכנסות שנתיות של מעל 130 מיליון דולר, עלייה של 202% לעומת השנה הקודמת.

מניית פרמאונט זינקה בכ-10% לאחר דוחות רבעוניים שהציגו צמיחה של 10% בהכנסות הסטרימינג, למרות חולשה מתמשכת בטלוויזיה המסורתית. המוקד המרכזי של המשקיעים הוא המאבק על רכישת וורנר ברדרס. המנכ"ל דיוויד אליסון הגדיר את העסקה כ"מאיץ" לצמיחה, והחברה העלתה את הצעתה ל-31 דולר למניה. וורנר ברדרס דיסקברי מצדה אותתה כי ההצעה החדשה עשויה לגבור על ההסכם הקיים שלה עם נטפליקס. מיד לאחר מכן דווח כינטפליקס עוזבת את העסקה. מניית נטפליקס זינקה בכ-10% במסחר המאוחר מיד לאחר הדיווח.

"העסקה שניהלנו עליה משא ומתן הייתה יוצרת ערך לבעלי המניות עם נתיב ברור לאישור רגולטורי", אמרו מנכ"לי נטפליקס, טד סרנדוס וגרג פיטרס, בהצהרה ל-CNBC. "עם זאת, תמיד היינו ממושמעים, ובמחיר הנדרש כדי להתאים להצעה האחרונה של פרמאונט, העסקה כבר אינה אטרקטיבית מבחינה כלכלית, ולכן אנו מסרבים להתאים את ההצעה של פרמאונט סקיידאנס".

2. שוק האג"ח

אצלנו, אתמול בשוק האג"ח היו ירידות משמעותיות, כשמדד תל גוב כללי ירד ב- 0.26%, תל בונד 60 צמודות ירד ב- 0.18%. אג"ח שקלי ארוכות ל-2047 ירד ב- 0.92%.

בארה"ב, תשואת אג"ח ממשלת ארה״ב ל־10 שנים ירדה בשלוש נקודות בסיס ל־4.02%, מה שמעיד על ביקוש לאפיקים סולידיים יותר, בעוד שהדולר התחזק ב־0.2%.

איגרות חוב ממשלתיות של יפן יכולות להציע למשקיעים תשואה דולרית של כ־6%, כך מעריך נאבין סייגל, ראש תחום fixed income באסיה־פסיפיק, בחברת ההשקעות בלקרוק. בראיון לבלומברג אמר סייגל כי המשקיעים יכולים להרוויח כ־4% מהתשואה של אג"ח יפניות לטווח ארוך, ועוד 2% באמצעות גידור של המטבע.

באופן כללי על השוק, ציין סייגל כי "אומרים שזה תור הזהב להשקעה ב־fixed income (הכנסה קבועה, כולל אפיקי אג"ח), אבל זה תור הזהב להשקעות בכלל". ב־fixed income הוא מזהה הזדמנות ייחודית לבנות זרם הכנסה גבוה ממה שהיה היסטורית, עם תנודתיות נמוכה יותר.

לדבריו, הסיכון המרכזי בהשקעות בתחום האג"ח הוא הנושא הפיסקאלי בארה"ב, ובנוגע ליפן הוא מעריך שהבנק המרכזי ימשיך במגמת העלאת הריבית. ביוליוס בר כתבו השבוע כי יש ביקוש לאג"ח היפני מצד משקיעים זרים, לאחר שיצאו מהשוק בינואר בשל החששות הפיסקאליים. להערכת אנליסטית האג"ח מגדלין טאו, מדד המחירים לצרכן היפני יתפרסם ביום ו' השבוע, "והשוק לא יסתפק בפחות מירידה אל מתחת ל־2% כדי לשמר את המגמה החיובית באג"ח".

3. סחורות ומטבעות

השקל נסחר הבוקר ברמה של 3.11 שקלים לדולר.

מתחילת השבוע, השקל התחזק מעט לעומת הדולר ונותר כמעט ללא שינוי לעומת האירו. מתחילת שנת 2026, הדולר נחלש ב־2.5% לעומת השקל, אם כי הוא נסחר בשער נמוך יותר במהלך החודש האחרון.

הנפט טיפס מעל 65 דולר לחבית לאחר ירידה זמנית, בעקבות הודעה כי ארה״ב ואיראן ימשיכו בשיחות הגרעין ברמה טכנית בשבוע הבא, לאחר שלדבריהן הושגה "התקדמות משמעותית" בשווייץ. השילוב בין נתוני תעסוקה יציבים, ירידת תשואות ומתיחות גיאופוליטית ממשיך לייצר תנודתיות ולפצל את תגובת המשקיעים בין נכסי סיכון למקלטים בטוחים.

הביטקוין שנחלש מאז אוקטובר שעבר (אז נסחר בשיא של מעל 126 אלף דולר), התאושש מעט בימים האחרונים ונסחר סביב 67 אלף דולר, לאחר שמוקדם יותר השבוע כבר ירד מתחת ל־64 אלף דולר.

בבלומברג ציטטו את אנליסט הנכסים הדיגיטליים גאוטם צ'וגני מבנק ההשקעות Bernstein שנותר אופטימי: "רמות המחיר של הביטקוין כיום הן רק משבר אמון. שום דבר לא נשבר ולא ייצא שום שלד מהארון", כתב האנליסט, והעריך כי עד סוף 2026 המחיר יעלה ל־150 אלף דולר. בתוך כך, הזהב נסחר בתנודתיות מסוימת השבוע, ומחירו מעל 5,200 דולר.

4. מאקרו

בארה"ב, מספר תביעות האבטלה הראשוניות בארה״ב עמד על 212 אלף בשבוע שהסתיים ב־21 בפברואר - עלייה מתונה לעומת 208 אלף בשבוע הקודם. עם זאת, הנתון היה נמוך מהתחזיות, כ־215 אלף תביעות.

המשמעות: שוק העבודה האמריקאי ממשיך להפגין יציבות יחסית. אמנם נרשמה עלייה קלה במספר המובטלים החדשים, אך הרמה עדיין נמוכה היסטורית - נתון שעשוי לתמוך בתפיסה שהכלכלה האמריקאית שומרת על חוסן, גם על רקע תנודתיות בשווקים וחששות מהאטה.

נתוני מאקרו שיפורסמו בישראל בשבוע הבא כוללים בין השאר את יצוא השירותים לחודש דצמבר 2025 ורכישות בכרטיסי אשראי על־ידי צרכנים פרטיים בין נובמבר 2025 לינואר 2026. בעולם יתפרסמו כמה נתונים מרכזיים, ביניהם מדד מנהלי הרכש ונתוני אבטלה בארה"ב, מדד המחירים לצרכן ושיעור האבטלה בגוש האירו, ומדד המחירים לצרכן בשוויץ.

5. תחזית

אחרי ירידה של כ־44% במחיר מניית סיוה הישראלית בשנה האחרונה (בין היתר בשל הנפקה משנית שביצעה בדיסקאונט), החברה זוכה להמלצה חיובית מבנק UBS. הבנק מתחיל לסקר את המניה בהמלצת "קנייה" עם מחיר יעד של 27 דולר - פרמיה של 26.6% על המחיר בנאסד"ק. סיוה מספקת קניין רוחני (IP) ליצרניות שבבים לתקשורת, מנוהלת על־ידי אמיר פנוש ונסחרת לפי שווי של 576 מיליון דולר.

האנליסטית נטליה ווינקלר מ־UBS מעריכה שהתחום המרכזי בסיוה, קישוריות אלחוטית, ימשיך ליהנות ממגמת הגידול במספר המכשירים המחוברים ל־AI, וצופה האצה בהכנסות מתמלוגים מתחום המחשוב ל־AI. "אנחנו מאמינים שמניית סיוה נסחרת בדיסקאונט לא מוצדק (47%) בהשוואה לחברות IP אחרות ומצפים לשינוי בשווי ככל שהכנסות תחום המחשוב ל־AI יעלו", כתבה האנליסטית. מחיר היעד למניה מבוסס על מכפיל רווח של 32 ל־2027.