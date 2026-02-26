בנק הפועלים יממן התרחבות משמעותית של נופר אנרגיה בארה"ב

נופר אנרג'י של עופר ינאי הגיעה להסכם מימון נרחב עם בנק הפועלים, לפיו הבנק יממן קניית צבר ייצור סולארי בארה"ב בהיקף של ג'יגהוואט מלא. בנק הפועלים לא יהיה חלק מקונסורציום, אלא יהיה המממן הבלעדי של החוב. עם זאת, בהודעתם לא ציינו נופר ובנק הפועלים את תנאי ההלוואה והריבית שתיגבה עליה.

על פי הודעת נופר ובנק הפועלים "צבר הפרויקטים כולל פורטפוליו נרחב בהספק מותקן כולל של כ-1 GW המורכב משבעה פרויקטים מניבים המפיקים תזרים הכנסות יציב, פרויקט נוסף לקראת סיום הקמה ופרויקט הנמצא בשלבי הקמה ראשוניים". מבחינתם "מתן המימון הבלעדי על ידי בנק הפועלים בעסקה זו משקף את האסטרטגיה של הבנק לליווי חברות ישראליות בפעילותן הגלובלית בתחומי התשתיות והאנרגיה".

עם זאת, בהודעה לא צוינו תנאי ההלוואה: לא כמה ריבית תיגבה, לא לכמה זמן היא מתוכננת ולא מה תנאי ההחזר. בשלב זה, ההלוואה תינתן כהלוואת בלון ל-3 חודשים בלבד כדי להשלים את הרכישה, ולאחר מכן תומר להלוואה רגילה - ואז גם צפויים להתפרסם התנאים בהם ההלוואה ניתנת.

נופר אנרגיה נסחרת היום בירידות על רקע דוחות שליליים של חברת אנרג'יקס שהפילו איתם כמעט את כל מניות האנרגיה המתחדשת בישראל.

מענה מימוני מלא לחברות הפועלות בעולם

עופר ינאי, מנכ"ל נופר אנרגיה, אומר עם פרסום העסקה שהיא "תציב את נופר עם פורטפוליו מניב בין הגדולים בארצות הברית לחברה ישראלית, דבר שהופך אותה לשחקן משמעותי בשוק האמריקאי ומהווה פלטפורמה להעמקת הפעילות בעתיד. העסקה מהווה יישום מהיר ומוצלח של אסטרטגיית החברה המעודכנת ליצירת פעילות משמעותית בשוק האמריקאי, עם התמקדות בנכסים מניבים במחיר הזדמנותי ואפשרויות השבחה".

שמוליק ארבל, משנה למנכ"ל והממונה על החטיבה העסקית בבנק הפועלים הוסיף ש"מתן המימון הבלעדי לעסקה זו משקף את המומחיות והיכולות המקצועיות של בנק הפועלים בליווי ומימון פרויקטי תשתית מורכבים בזירה הבינלאומית. יישום העסקה התאפשר הודות לניסיון הרב שצברנו בעסקאות בתחום האנרגיה המתחדשת בארצות הברית. אנו רואים חשיבות רבה במתן מענה מימוני מלא לחברות ישראליות הפועלות בשווקים גלובליים, דוגמת ארה"ב ואירופה, ותומכים בהרחבת פעילותן בתחומי האנרגיה המתחדשת".

עוד מציינים בהודעה שאת העסקה ליוו מטעם חברת נופר אנרגיה יועצים פיננסיים מחברת גיזה זינגר אבן, בהובלת יריב פילוסוף, וייעוץ משפטי מטעם משרד עורכי הדין הרצוג פוקס נאמן, בהובלת עו"ד אדם איתן ועוד איתן מילר. יועצי בנק הפועלים לעסקה היו עורכי הדין ג'ונתן פינקלשטיין וג'ייסון שנייר ממשרד עורכי הדין מיתר.