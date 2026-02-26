חברת הביטוח כלל חתמה על שיתוף פעולה עם חברת הנדל"ן אאורה , בניהולו של יעקב אטרקצ'י, במסגרתו היא תשקיע סכום של עד 650 מיליון שקל במיזמים של חברת הבת של אאורה בפרויקטי התחדשות עירונית.

● תדהר בדרך להנפקה במאי בשווי מתוכנן של 7-8 מיליארד שקל

● שתי ההשקעות שהניבו לרעיה שטראוס 350 מיליון שקל

במסגרת המהלך, כלל צפויה להשקיע ולרכוש 35%-30% מזכויות חברת הבת של אאורה, אאורה מחדשים את ישראל, במספר פרויקטים בתחום ההתחדשות העירונית. זאת, בתמורה להשקעה בפרויקטים, בהיקף של עד 450 מיליון שקל. בתמורה להשקעת כלל בפרויקטים, היא תשלם לחברה הבת דמי ייזום (כסף החוצה) וכן תשקיע את חלקה בהון העצמי של הפרויקטים (כסף פנימה). בנוסף, בשלוש השנים הבאות, החברה תציע לכלל להצטרף לפרויקטים עתידיים, תמורת השקעה כוללת של עד 200 מיליון שקל נוספים.

לפני כשנתיים, חתמה אאורה על מהלך דומה מול חברת הביטוח הפניקס. במסגרתו, השקיעה הפניקס כ-750 מיליון שקל ב-11 פרויקטי פינוי-בינוי אותם מקדמת אאורה. בנוסף, בשנה שעברה, דיווחה אאורה כי הפניקס תשקיע 140 מיליון שקל בחברת הבת שלה, אאורה מרכזים מסחריים (100%), תמורת 17.5%.

״אנו שמחים על העמקת שיתוף הפעולה עם חברת כלל ביטוח, בעלת עניין בחברה ושותפה קרובה שלנו בשנים האחרונות", מסר יעקב אטרקצ'י, מנכ"ל ובעלים של אאורה. שותפות זו מעצימה את האיתנות והגמישות הפיננסית שלנו, ותורמת להאצת מימושה של התוכנית העסקית של אאורה".

ברק בנסקי, משנה למנכ"ל כלל ביטוח ומנהל חטיבת ההשקעות, הוסיף: "אנו רואים בהשקעה המשך מימוש האסטרטגיה של כלל להשקעה בתחום ההתחדשות העירונית. מבנה העסקה הייחודי מייצר פרופיל סיכון תשואה אטרקטיבי לעמיתים".

אאורה היא אחת מחברות הנדל"ן למגורים המובילות בישראל. נכון לסוף הרבעון השלישי של 2025, היא מחזיקה ב-173 פרויקטים הנמצאים בשלבים שונים של תכנון והקמה, הכוללים כ-62,037 יח"ד. מתוכן, כ-56,903 יח"ד הינן בתחום ההתחדשות העירונית.

ההאטה בשוק הנדל"ן למגורים לא פסחה על אאורה. מתחילת שנת 2025 ועד סוף חודש נובמבר, נמכרו 840 יח"ד, רחוק מיעד המכירות השנתי שעמד על 1,300 יח"ד, אותו אאורה הציבה לעצמה. בשיחה עם גלובס, לאחר פרסום דוחות הרבעון השלישי, התייחס אטרקצ'י לנושא, ואמר כי הוא "חושב שבשנה מאתגרת בשוק המגורים, אנחנו צפויים למכור יותר מ-1,000 דירות עד סוף 2025, ומבחינתי זה מספר פנומנלי בשנה שבה הרבה מאוד קונים ישבו על הגדר וחיכו לירידת ריבית ולירידת מחירים. יכול להיות שהשנה לא נעבור את היעד, אבל אנחנו מאוד קרובים".