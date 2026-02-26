תדהר בדרך להנפקה במאי בשווי מתוכנן של 7-8 מיליארד שקל

חברת הנדל"ן וההנדסה הפרטית הגדולה בישראל, תדהר, שבשליטת גיל גבע, אריה בכר ומארק וייסמן, מתכננת להנפיק את מניותיה ולהצטרף לבורסה בחודש מאי הקרוב.

ההנפקה צפויה להיות אחת הגדולות בבורסה בשנים האחרונות, והשווי שלפיו היא צפויה להנפיק ינוע בין 7-8 מיליארד שקל. ההנפקה תיעשה על-פי הדוחות השנתיים של 2025, והסכום שיגויס יהיה כ-20% מהשווי שיושג, כלומר בין 1.4 ל-1.6 מיליארד שקל.

לפי התכנון הנוכחי, הסכום שיגויס צפוי להזרמה לקופת החברה, מה שמייצר מסגרת זמנים של החודשים מאי-יוני לביצועה בפועל. עם זאת, לבעלי החברה ברור כי המתיחות מול איראן והתרחישים השונים עשויים לשנות את התוכנית. את ההנפקה יובילו דיסקונט קפיטל חיתום ולידר הנפקות.

ההנפקה של תדהר יושבת על המדוכה מספר שנים, כאשר היו"ר גיל גבע שם את התוכנית על הפרק עוד לפני שלוש שנים. באותם ימים מונה אורי לוין, מנכ"ל בנק דיסקונט, לתפקיד מנכ"ל תדהר. זה היה שדר מבחינת שוק ההון שמדובר במינוי שיכשיר מהלך של הנפקה עתידית של תדהר.

צבר הפרויקטים של תדהר מוערך בעשרות מיליארדי שקלים, כאשר מדובר באחת מחברות הביצוע הגדולות במשק בתחומי ההנדסה והקמת פרויקטי תשתית מורכבים.

המתחרים הגדולים של תדהר כוללים חברות כמו אשטרום, אלקטרה ושפיר הנדסה. מדובר בחברה שפועלת לאורך כולל שרשרת הערך ובונה דירות, משרדים, שטחי מסחר ועוד פרויקטים הנדסיים מורכבים.

בקבוצה מועסקים קרוב ל-1,000 עובדים, ואחת החוזקות שלה היא היכולת ההנדסית. לתדהר יש "צבא" של 250 מהנדסים, המעניקים לה יתרון תחרותי על פני לא מעט חברות אחרות, ששוכרות שירותים אלה מהחוץ.