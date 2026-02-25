חברת האלגוטריידינג הסודית של אמנון שעשוע נחשפת

איירון אלגו (IronAlgo) היא חברת אלגוטריידינג - בעברית: מסחר בתדירות גבוהה - קטנה וסודית שפעלה מתחת לרדאר בירושלים במשך קרוב לארבע השנים האחרונות. אלא שעדכון שבוצע לאחרונה ברשם החברות, חשף את זהותם של משקיעים בכירים בה - הפרופ' אמנון שעשוע, מייסד ומנכ"ל מובילאיי , ושותפו פרופ' שי שלו־שוורץ, סמנכ"ל הטכנולוגיות במובילאיי. השניים ידועים כמייסדים משותפים בחברות כמו AA-I ומנטי רובוטיקס, שהם קנו ב־900 מיליון דולר, בעוד ששעשוע מושקע בעצמו במספר חברות אחרות כמו בנק וואן זירו ו־ AI21.

● המניה יורדת? מאנדיי משקיעה בחברה ישראלית שמאמנת סוכני AI על פעולות אנושיות

● עם נשיא ישראלי ומרכז בהרצליה: חברת הנהיגה האוטונומית שגייסה 1.2 מיליארד דולר

איירון אלגו הוקמה ע"י ד"ר שקד שמאע, קולגה לשעבר של השניים ממובילאיי ולשעבר אחד המדענים הבכירים בה, שעבד תחת שלו־שוורץ במשרד סמנכ"ל הטכנולוגיות; וע"י שותפו מנכ"ל החברה גיא פרל, שהקים קודם לכן חברת תוכנה בשם Voyyo הפעילה בתחום המלונאות. שני המייסדים לצד שעשוע ושלו־שוורץ הם בעלי המניות העיקריים, המחזיקים יחד בהיקף של 90%-80% מהמניות.

לצד שעשוע ושלו־שוורץ, משקיעים בחברה האלמונית גם רון צוקרמן, באמצעות חברת האחזקות שלו Bonale Foundation; פרופ' מאיר פדר, שבעברו היה מעורב גם בחברות סטארט־אפ מצליחות כמו ראן איי.איי שנמכרה לאנבידיה ב־700 מיליון דולר וחברת האלגוטריידינג פיינאל; בני שניידר, יזם סדרתי שמאחוריו כמה אקזיטים, ובהם ראבלו וקומרנט שנמכרו במאות מיליונים לתאגידי ענק; דורון שגיא, מנכ"ל עמית מערכות; ונמרוד רינות, קונסול ישראל במונטנגרו, כך ע"פ נתוני רשם החברות.

מה זה אלגוטריידינג? בעברית: מסחר בתדירות גבוהה. חברות המתמחות בזיהוי הזדמנויות מסחר רווחיות ופערי ארביטראז' בבורסות שונות בעולם, ובהעברת פקודות בקצב מהיר במיוחד שמניב להן רווחים בזמן קצר.

מסחר בתדירות גבוהה

חברות אלגוטריידינג מתמחות בזיהוי הזדמנויות מסחר רווחיות ופערי ארביטראז' בבורסות שונות ברחבי העולם ובהעברת פקודות בקצב מהיר במיוחד שמניב להן רווחים בתוך זמן קצר. רשימת חברות האלגוטריידינג בישראל היא קטנה ואקסלוסיבית.

מדובר בענף תחרותי בעל רף כניסה גבוה למדי, הדורש ממייסדי החברות לא רק להגיע לנוסחאות ולאלגוריתמים לאיתור פערי ארביטראז', אלא גם לפתח מערכת חומרה ותקשורת חדשה - כזו שתאפשר לבצע חישובים מתמטיים ולשלוח אלפי פקודות מסחר בזמן קצר למדי. בין החברות שהתפרסמו במערכות שכאלה ובהכנסות שנעות בין עשרות למאות מיליוני דולרים נמנות חברות כמו פיינאל, איסתרא וסולידוס.

למרות התדמית הזוהרת שדבקה בחברות האלגוטריידינג בשל הצלחתן הגדולה, איירון אלגו עדיין רחוקה מרווחיות או מחלוקת דיבידנדים. זאת כיוון שמדובר חברה צעירה שגייסה כמה עשרות של מיליוני דולרים עבור פעילותה ותיק ההשקעות שלה - ובזאת מסתכם הונה.

בשונה מחברות אלגוטריידינג אחרות, איירון אלגו פועלת כחברת תוכנה בלבד, המשגרת פקודות מסחר מישראל ללא שרתים מיוחדים המותקנים במדינות היעד ומבלי להתבסס על שרתים או שבבים המותאמים לפעילותה. במקום זאת, היא מסתמכת על מערכת מבוססת בינה מלאכותית לניהול פקודות מסחר השואבת את מקורותיה מפעילותו האקדמית של שמאע בתחום ניהול הסיכונים בתנאי אי ודאות. לפי ההערכה, היא מתמקדת במסחר במניות ובתעודות סל בבורסות אמריקאיות.

ידע מתחום התחבורה

במאגרי הפטנטים הגלויים ניתן להתרשם מתריסר פטנטים שעליהם חתום שמאע עצמו מתקופתו במובילאיי, ובהם פטנטים לקבלת החלטות של נהג אוטונומי לבחירת נתיבים ולנהיגה בדרך בתנאי חוסר ודאות, כמה מהם אף בשיתוף עם שלו־שוורץ ושעשוע. ע"פ ההערכה, ידע זה מתחום התחבורה היה כתשתית רעיונית להקמת איירון אלגו ולקבלת החלטות אוטונומיות למסחר במניות בחברה.

הפטנטים של שמאע במובילאיי עוסקים במתן משקולות לנתיבי נסיעה אפשריים לפי מידת הסיכון הטמונה בהם, מתוך כוונה להימנע בוודאות מוחלטת מתאונה. הפטנטים מגדירים גבולות גזרה בטיחותיים שלא ניתנים להפרה ובתכנון מסלולים שבהם הנהג לעולם לא יימצא אשם בתאונה, תוך התחשבות באזורים מוסתרים - כמו רכב שחוסם את שדה הראייה וחישוב ההסתברות של רכב או הולך רגל שעלול לצוץ מאחוריהם.

בהמשך, ניתנות משקולות לנתיבים שונים ופעולות שונות, דוגמת בלימת חירום, ע"פ מידת הסיכון הנמצאת בהם - גם בתסריטים מורכבים, כמו בעת בלימת פתע בשל הולך רגל הנמצא מלפנים שעלולה לסכן רכב הנמצא מאחור.

מספר מסלולי השקעה

לפי ההערכה, החלטות ההשקעה באיירון אלגו מתקבלות גם הן מתוך שאיפה להימנע ככל האפשר ממחיקת השקעות גדולה ובאמצעות הגדרת אזורים בטוחים יותר ופחות להשקעה ולחלוקת ההון. הסברה היא כי באיירון אלגו משקיעים במספר מסלולים, ולכל אחד מהם הערכת סיכון המבוססת על האפשרות להרוויח אל מול ההסתברות להפסיד; זאת מתוך כוונה להרוויח בטווח הארוך ולמזער את ההשקעה בנכסים מסוכנים.

נוסף על כך, איירון אלגו עושה שימוש במודלי שפה גדולים (LLM) ובמודלים סטטיסטיים מיוחדים כדי להתמודד עם חוסר הוודאות והאילוצים הכרוכים במסחר בבורסות ובתעודות סל מסוימות.

ע"פ בכירים שנחשפו למשא ומתן על ניסיון רכישה של החברה, היא מעוניינת להרחיב את פעילותה לתחומי השקעה נוספים וכן לתמיכה בקבלת החלטות עסקיות למנהלים, פעילות המזכירה את זו של פלנטיר האמריקאית - חברת בינה מלאכותית המספקת מערכות התומכות בהחלטות ביטחוניות ומסחריות; זאת מתוך התבססות על איסוף וניתוח מידע רב ממקורות רבים.

מהחברה לא התקבלה תגובה לידיעה עד למועד סגירת הגיליון.