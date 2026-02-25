חברת התוכנה הישראלית מאנדיי ביצעה לאחרונה השקעה בחברה ישראלית שהופכת תהליכי עבודה ידניים בארגונים לאוטומטיים, ובפועל מאמנת סוכני בינה מלאכותית על בסיס עבודה אנושית.

מדובר במהלך מסקרן עבור החברה הישראלית שספגה ירידה של קרוב למחצית ממחיר המניה שלה מאז תחילת השנה בשל החשש שתפוצת הבינה המלאכותית תאפשר ללקוחותיה לפתח מערכות מתחרות באופן פנימי. אמש (ג') רשמה מניית מאנדיי מגמה חיובית כאשר טיפסה ביותר מ-7% במסחר בנאסד"ק.

מאנדיי הצטרפה כמשקיעה חדשה במסגרת סיבוב בן 50 מיליון דולר שמגייס הסטארט-אפ הישראלי גייד (Guidde) בהובלת קרן הצמיחה האמריקאית PSG, שנציגה בישראל הוא איש קרן ויולה לשעבר רונן ניר. החברה מגייסת מהם וממשקיעים קיימים כמו אנטרי קפיטל, שהייתה המשקיעה הראשונה במאנדיי, לצד קוואלקום ונצ'רס ונורווסט, לפי שווי חברה המוערך בין 250-300 מיליון דולר.

העובדים יוחלפו בסוכני AI?

גייד, שנוסדה על-ידי יואב ענב ודן סחר, לשעבר ממייסדי קווילט, החלה כחברה שמבצעת הקלטות מבוססות וידאו בדפדפני החברה של תהליכי עבודה שונים לצורך הכשרות עובדים, אך בהמשך התאימה את המוצר לעידן הבינה המלאכותית, כך שאותם סרטונים משמשים לאימון של סוכני בינה מלאכותית - תוכנות המסוגלות למלא משימות מלאות, כאילו היו עובדים אנושיים - כמו תכנות קוד, מילוי דוחות פיננסיים או מתן שירות לקוחות.

המערכת של גייד מסריטה את עבודתם של העובדים האנושיים על גבי דפדפנים במגוון המערכות בארגונים גדולים - מערכות כגון ניהול רכש סימנס, מערוכת ניהול שירות בסרביס נאו או מערכות ניהול ארגוניות כמו ERP ו-CRM, ומייצרת מעין מפת תוכנה המשמשת את סוכני ה-AI בעתיד.

האם גייד עשויה להביא להחלפתם של עובדים אנושיים בסוכני AI? למנכ"ל יואב ענב אין ספק בכך: "בתחום שירות הלקוחות חברות מסוגלות כבר כיום לתת מענה של 80%-50% מכלל השאילתות של הלקוחות, ומדובר במשימות שהן חלקן רפטטיביות, כך שניתן עם רבע מכוח-האדם לספק מענה אם רק רוצים לשמור על הקצב הקיים, אבל זה לא חייב להחליף עובדים, ויש גם חברות שזה מאפשר להן להפוך את העובדים לפרודוקטיביים יותר", הוא אומר לגלובס. "כך גם בתחום השיווק והמכירות".

באמצעות גייד, חברות ענק מבצעות אוטומציה של תהליכי המענה הפנימי לעובדים על גבי פלטפורמת סרביס נאו; ניהול הזמנות רכש ומלא, תמיכת לקוחות או מכירה ושדרוג של חבילות שירות ומוצרים.

הפגיעה בחברות התוכנה

על ירידת מניות התוכנה אומר ענב כי "ה-AI הביא משקיעים להוריד מניות בחברות כמו סימילרווב, מאנדיי וסיילספורס, אבל אני לא חושב שה-AI 'יאכל' את חברות התוכנה כשירות (SaaS), אלא ישולב בהן.

"עם זאת, חברות התוכנה שמוכרות מוצרים לפי מספר המשתמשים (per seat) ייפגעו יותר, כיוון שה-AI הופך דווקא את המודל העסקי הקשור במדידת השימוש (volume based) לרלוונטי יותר".

לדבריו, "מהצד של הארגונים, ההשקעה במערכות מידע לאו דווקא יורדת, אלא אפילו עולה, ואת ההון ששימש בעבר לשכירת עובדים הם מפנים להשקעה בקלוד, קרסר וגלי AI חדשים".