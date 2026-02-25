מקום 7 בעולם: בית החולים הישראלי שמככב ברשימה היוקרתית

בית החולים שיבא ממשיך גם השנה לככב ברשימת "בתי החולים הטובים ביותר בעולם" היוקרתית של מגזין ניוזוויק. בית החולים הישראלי מדורג השנה במקום ה-7, לאחר שבשנה שעברה דורג במקום ה-8, ובשנים קודמות נע בין המקומות ה-9 וה-10 לסירוגין.

● הדוח שמגלה: תחום בריאות האישה מצריך שינוי גישה מהותי

● "לא התכוונו להתחבא": מתחת לרדאר, סטארט־אפ ישראלי כובש את שוק האורתופדיה בארה"ב

מלבד שיבא, לדירוג העולמי נכנסו גם איכילוב, במקום ה-58, עלייה של שני שלבים לעומת השנה שעברה; הדסה עין כרם, שמבצע קפיצה משמעותית מהמקום ה-242 ל-157 (דווקא בשנה שבה כמעט הגיע למשבר תקציבי); ובילינסון, שירד מהמקום ה-122 למקום ה-165.

אלה הם בתי החולים הישראליים שנכנסו לרשימת 250 בתי החולים הטובים בעולם. בדירוג הפנים־ישראלי, הבאים בתור הם רמב"ם, שערי צדק, סורוקה, הדסה הר הצופים, המרכז הרפואי לגליל בנהריה ובית החולים כרמל בחיפה. רשימה זו דומה לזו של השנה שעברה, למעט כניסתו של כרמל לרשימה ויציאתו של בית החולים מאיר.

דירוג בתי החולים הטובים בעולם מבוצע על ידי מגזין ניוזוויק בשיתוף חברת סטטיסטה. לצורך הכנת הדירוג מעריכה ועדה משולבת של ניוזוויק וסטטיסטה יותר מ-2,000 מתוך כ-215 אלף בתי חולים הקיימים ברחבי העולם. בתי החולים שנכנסו לדירוג מגיעים מ-30 מדינות. המגזין מראיין רופאים, מנהלי בתי חולים ואף שולח סקרים למטופלים, כדי להשוות לא רק את שביעות רצונם אלא גם את מצבם הקליני. כלומר, את תוצאות הטיפול בהם. בסופו של דבר מדורגים בתי החולים בשני דירוגים: עולמי ופנימי לכל מדינה.

"תוצאה של בחירה אסטרטגית ברורה"

שיבא ממוקם בצמרת, אחרי ארבעה בתי חולים אמריקאיים מובילים (מאיו קליניק, קליבלנד קליניק, מאס ג’נרל וג’ונס הופקינס), וכן אחרי בית החולים טורונטו ג’נרל בקנדה ומכון קרולינסקה בשוודיה. רשימה זו דומה פחות או יותר לזו של השנה שעברה.

בעקבות העלייה של שיבא בדירוג בשנה שעברה, בחנו בגלובס כיצד הגיע בית החולים להישג הזה. מלבד סקירת ההיסטוריה כדי להבין כיצד הפך שיבא לבית חולים כה דומיננטי בישראל, עסקנו גם ברשת החדשנות ARC - שכיום משמשת מנוע היחסים הבינלאומיים של שיבא - ובטענה של בתי חולים מתחרים כי שיבא "עובד לפי המדד" ומקדש את אותם מדדי איכות שהוא יודע שיופיעו בדירוג.

היום אמר פרופ’ יצחק קרייס, מנהל המרכז הרפואי שיבא: "העלייה המתמשכת בדירוג העולמי היא תוצאה של בחירה אסטרטגית ברורה. החלטנו למקם את שיבא בלב הטרנספורמציה הדיגיטלית של הרפואה בעולם, ובתוכה להוביל בחוד החנית של מהפכת ה- AI . בחרנו לא לאמץ שינוי בדיעבד אלא לעצב אותו, ולא רק להשתתף במרוץ הגלובלי אלא לקבוע את הקצב שלו".

יו"ר דירקטוריון הדסה, הגב’ דליה איציק, ומנכ"ל הדסה, פרופ’ יורם וייס, מסרו: ״שוב ושוב קוטפת הדסה הכרה והוקרה על מאמצי העל של צוותי הרפואה והמחקר, אנשי מדע מן השורה הראשונה הממצבים אותה בשורת בתי החולים הטובים בעולם. ההון האנושי המשיך ופעל ביתר שאת גם בשנים המורכבות העוברות על כולנו ולא ויתר על מצויינות כדרך עבודה בכל תחום ועל כך גאוותנו״.